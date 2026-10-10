Porsche-Pilot Leo Pichler auf Pole-Position im ADAC GT Masters

ADAC GT Masters • Neu
GT-Masters-Tabellenführer Finn Zulauf auf Pole-Position für Saisonfinale
Leo Pichler hat sich die Pole-Position für den ersten ADAC GT Masters-Lauf auf dem Hockenheimring gesichert. Im razoon - more than racing Porsche 911 GT3 R fuhr der Österreicher die Bestzeit.
Pole-Position für Leo Pichler in Hockenheim. Im razoon – more than racing Porsche 911 GT3 R sicherte sich der Österreicher seine erste Pole-Position im ADAC GT Masters. Pichler umrundete den Kurs in 1:49.164 Minuten.
Mark Kastelic folgt im zweiten Porsche des razoon – more than racing auf dem zweiten Startplatz. 0,126 Sekunden trennten die beiden Porsche des Teams aus Eggersdorf.
Simon Connor Primm komplettiert die Top-3-Positionen im HGL Racing Audi R8 LMS GT3.
Das Qualifying fand auf abtrocknender Strecke statt, so dass der Parcours mit jeden Umlauf schneller wurde. Einige Teams wechselten während der Sitzung auf Slicks.
Leo Pichler/Colin Bönighausen – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
Mark Kastelic/Pavel Lefterov – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
Simon Connor Primm/Robin Rogalski – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3
Felix Hirsiger/Finn Zulauf – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
Kiano Blum/Niklas Kalus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
Jonas Karklys/John Paul Southern Jr. – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
Gerhard Tweraser/Petr Fulin – Fullinrace Academy – Audi R8 LMS GT3
Fabian Dybionka/Emil Gjerdrum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
Ethan Brown/Tim Hütter – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
Baudouin Detout/Jamie Day – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3
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