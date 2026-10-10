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Porsche-Pilot Leo Pichler auf Pole-Position im ADAC GT Masters

Leo Pichler hat sich die Pole-Position für den ersten ADAC GT Masters-Lauf auf dem Hockenheimring gesichert. Im razoon - more than racing Porsche 911 GT3 R fuhr der Österreicher die Bestzeit.

Jonas Plümer

Von

ADAC GT Masters

Leo Pichler auf der Pole-Position im ADAC GT Masters
Leo Pichler auf der Pole-Position im ADAC GT Masters
Foto: ADAC//Gruppe C Photography//Axel Weichert
Leo Pichler auf der Pole-Position im ADAC GT Masters
© ADAC//Gruppe C Photography//Axel Weichert

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Pole-Position für Leo Pichler in Hockenheim. Im razoon – more than racing Porsche 911 GT3 R sicherte sich der Österreicher seine erste Pole-Position im ADAC GT Masters. Pichler umrundete den Kurs in 1:49.164 Minuten.

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Mark Kastelic folgt im zweiten Porsche des razoon – more than racing auf dem zweiten Startplatz. 0,126 Sekunden trennten die beiden Porsche des Teams aus Eggersdorf.

Simon Connor Primm komplettiert die Top-3-Positionen im HGL Racing Audi R8 LMS GT3.

Das Qualifying fand auf abtrocknender Strecke statt, so dass der Parcours mit jeden Umlauf schneller wurde. Einige Teams wechselten während der Sitzung auf Slicks.

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Ergebnis ADAC GT Masters Hockenheimring Qualifying 1 (Top 10):

  1. Leo Pichler/Colin Bönighausen – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  2. Mark Kastelic/Pavel Lefterov – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  3. Simon Connor Primm/Robin Rogalski – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3

  4. Felix Hirsiger/Finn Zulauf – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  5. Kiano Blum/Niklas Kalus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  6. Jonas Karklys/John Paul Southern Jr. – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  7. Gerhard Tweraser/Petr Fulin – Fullinrace Academy – Audi R8 LMS GT3

  8. Fabian Dybionka/Emil Gjerdrum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  9. Ethan Brown/Tim Hütter – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  10. Baudouin Detout/Jamie Day – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

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01

63

Finn Zulauf

Finn Zulauf

Liqui Moly Team Engstler

Finn Zulauf

Finn Zulauf

Liqui Moly Team Engstler

8

1:37,456

02

39

Placeholder - Racer

Jamie Day

Comtoyou Racing

Placeholder - Racer

Jamie Day

Comtoyou Racing

8

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03

2

Niklas Kalus

Niklas Kalus

Haupt Racing Team

Niklas Kalus

Niklas Kalus

Haupt Racing Team

7

+0,508

04

163

Placeholder - Racer

John Paul Southern Jr.

Liqui Moly Team Engstler

Placeholder - Racer

John Paul Southern Jr.

Liqui Moly Team Engstler

7

+0,511

05

11

Leyton Fourie

Leyton Fourie

FK Performance Motorsport

Leyton Fourie

Leyton Fourie

FK Performance Motorsport

9

+0,685

06

1

Emil Christian Gjerdrum

Emil Christian Gjerdrum

Haupt Racing Team

Emil Christian Gjerdrum

Emil Christian Gjerdrum

Haupt Racing Team

7

+0,787

07

14

Placeholder

Pavel Lefterov

Razoon - more than racing

Placeholder

Pavel Lefterov

Razoon - more than racing

8

+0,939

08

56

Juliano Holzem

Juliano Holzem

Schubert Motorsport

Juliano Holzem

Juliano Holzem

Schubert Motorsport

9

+1,008

09

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Placeholder

Fabio Rauer

FK Performance Motorsport

Placeholder

Fabio Rauer

FK Performance Motorsport

8

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Placeholder - Racer

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Fullin Race Academy

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