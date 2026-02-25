Max Reis komplettiert Ford-Aufgebot vom Haupt Racing Team im GT Masters

GT World Challenge • Neu
Bis zu 10 Autos: Mercedes-AMG mit Großaufgebot in GT World Challenge
Max Reis geht 2026 in seine dritte ADAC GT Masters-Saison. Der Youngster bleibt dabei dem Haupt Racing Team treu und steuert einen Ford Mustang. Zusätzliche Einsätze in GT World Challenge Europe.
Im Ford Mustang GT3 EVO mit der Startnummer #1 wird Max Reis gemeinsam mit Emil Gjerdrum antreten. Neben dem Engagement im ADAC GT Masters sind ausgewählte Einsätze im GT World Challenge Europe Endurance Cup geplant, darunter auch die legendären CrowdStrike 24 Hours of Spa, eines der bedeutendsten Langstreckenrennen im internationalen GT-Sport.
Im ADAC GT Masters 2026 tritt das Haupt Racing Team mit einem stark aufgestellten Fahreraufgebot an. Das Schwesterfahrzeug mit der Startnummer #2 wird von Kiano Blum und Niklas Kalus pilotiert, während in der #74 Max Cuccarese sowie Alain Valente an den Start gehen. Gemeinsam mit Reis und Gjerdrum setzt HRT damit auf eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen ADAC GT Masters-Piloten und aufstrebenden Talenten.
Ein zentraler Bestandteil der Teamphilosophie des Haupt Racing Teams ist die nachhaltige Nachwuchsarbeit. HRT versteht sich nicht nur als erfolgreiches GT3-Rennteam, sondern auch als Plattform zur gezielten Entwicklung junger Fahrer nach dem „Road to DTM“-Prinzip. Durch langfristige Programme vom Kart bis zum GT-Sport, technische Kontinuität und Einsätze auf nationaler wie internationaler Bühne bietet HRT seinen Nachwuchspiloten optimale Voraussetzungen, um sich im professionellen GT-Sport zu etablieren.
Mit dem Evolutionsmodell des Ford Mustang GT3, einem eingespielten Team und klar definierten sportlichen Zielen blickt das Haupt Racing Team zuversichtlich auf die Saison 2026 im ADAC GT Masters, wo die Mannschaft als Titelverteidiger antreten wird. Die Fortsetzung der Partnerschaft mit Max Reis und anderen Piloten ist dabei ein starkes Zeichen für Kontinuität, Leistungsorientierung und nachhaltige Talentförderung im internationalen GT-Rennsport.
Max Reis: «Ich freue mich sehr, auch 2026 für das Haupt Racing Team an den Start zu gehen. HRT ist für mich das perfekte Umfeld, um mich weiterzuentwickeln. Das Vertrauen des Teams bedeutet mir viel und gemeinsam mit Emil Gjerdrum im Ford Mustang GT3 EVO will ich im ADAC GT Masters konstant um starke Ergebnisse kämpfen. Ich bin auch sehr gespannt auf die GT World Challenge Europe, die auf jeden Fall eine Herausforderung sein wird. Aber ich werde mein Bestes geben, um auch hier eine gute Performance abzuliefern.»
Ulrich Fritz, Geschäftsführer Haupt Racing Team: «Max hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt. Er passt perfekt zu unserer Philosophie und hat gezeigt, dass er das Potenzial für den nächsten Schritt mitbringt. Die Zusammenarbeit mit Max geht nun in das dritte Jahr und wir sind stolz darauf, dass uns junge Fahrer über Jahre hinweg begleiten und uns ihr Vertrauen hinsichtlich der Weiterentwicklung ihrer Karrieren schenken. Unsere Nachwuchsarbeit ist ein wesentlicher Baustein unserer sportlichen Ausrichtung. Wir wollen Talente nicht nur einsetzen, sondern sie langfristig begleiten und entwickeln – im ADAC GT Masters ebenso wie auf internationaler Ebene.»
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.