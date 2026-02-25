Max Reis komplettiert Ford-Aufgebot vom Haupt Racing Team im GT Masters

Im Ford Mustang GT3 EVO mit der Startnummer #1 wird Max Reis gemeinsam mit Emil Gjerdrum antreten. Neben dem Engagement im ADAC GT Masters sind ausgewählte Einsätze im GT World Challenge Europe Endurance Cup geplant, darunter auch die legendären CrowdStrike 24 Hours of Spa, eines der bedeutendsten Langstreckenrennen im internationalen GT-Sport. Der frischgebackene Gewinner der neuen Media Challenge des ADAC GT Masters glänzte in den vergangenen Saisons bei HRT mit zwei Pole Positions, vier Podiumsplätzen sowie weiteren Top-Platzierungen in der Liga der Supersportwagen.

Werbung

Werbung

Im ADAC GT Masters 2026 tritt das Haupt Racing Team mit einem stark aufgestellten Fahreraufgebot an. Das Schwesterfahrzeug mit der Startnummer #2 wird von Kiano Blum und Niklas Kalus pilotiert, während in der #74 Max Cuccarese sowie Alain Valente an den Start gehen. Gemeinsam mit Reis und Gjerdrum setzt HRT damit auf eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen ADAC GT Masters-Piloten und aufstrebenden Talenten.

Ein zentraler Bestandteil der Teamphilosophie des Haupt Racing Teams ist die nachhaltige Nachwuchsarbeit. HRT versteht sich nicht nur als erfolgreiches GT3-Rennteam, sondern auch als Plattform zur gezielten Entwicklung junger Fahrer nach dem „Road to DTM“-Prinzip. Durch langfristige Programme vom Kart bis zum GT-Sport, technische Kontinuität und Einsätze auf nationaler wie internationaler Bühne bietet HRT seinen Nachwuchspiloten optimale Voraussetzungen, um sich im professionellen GT-Sport zu etablieren.

Mit dem Evolutionsmodell des Ford Mustang GT3, einem eingespielten Team und klar definierten sportlichen Zielen blickt das Haupt Racing Team zuversichtlich auf die Saison 2026 im ADAC GT Masters, wo die Mannschaft als Titelverteidiger antreten wird. Die Fortsetzung der Partnerschaft mit Max Reis und anderen Piloten ist dabei ein starkes Zeichen für Kontinuität, Leistungsorientierung und nachhaltige Talentförderung im internationalen GT-Rennsport.

Werbung

Werbung

Max Reis: «Ich freue mich sehr, auch 2026 für das Haupt Racing Team an den Start zu gehen. HRT ist für mich das perfekte Umfeld, um mich weiterzuentwickeln. Das Vertrauen des Teams bedeutet mir viel und gemeinsam mit Emil Gjerdrum im Ford Mustang GT3 EVO will ich im ADAC GT Masters konstant um starke Ergebnisse kämpfen. Ich bin auch sehr gespannt auf die GT World Challenge Europe, die auf jeden Fall eine Herausforderung sein wird. Aber ich werde mein Bestes geben, um auch hier eine gute Performance abzuliefern.»