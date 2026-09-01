ME Motorsport drängt mit BMW M4 GT3 ins ADAC GT Masters

Das «H&R Das Juniorteam!» by ME Motorsport schaltet den nächsten Gang in der Nachwuchsförderung ein. Beim diesjährigen Saisonfinale der Deutschen Kart Meisterschaft (DKM) in Wackersdorf (25. – 27. September) wird der BMW-Rennstall die komplette Palette an BMW-Kundensportfahrzeugen ausstellen. Neben dem BMW M2 Racing und den BMW M4 GT4, welche ME Motorsport in den bekannten ADAC-Rennserien einsetzt, bringt das Team auch den BMW M4 GT3 mit, welchen die Mannschaft zukünftig im ADAC GT Masters einsetzen möchte. Zudem wird Noah Eichele, der normalerweise mit dem Team im BMW M2 Cup startet, in Wackersdorf unter der Nennung von ME Motorsport in der KZ2-Klasse der DKM antreten.

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Die DKM wird ebenfalls vom ADAC ausgerichtet und ist ebenfalls in das Nachwuchsförderprogramm «Road to DTM» eingegliedert. Der Meister in der OK-N-Kategorie erhält vom ADAC die Einschreibegebühr in den BMW M2 Cup oder die ADAC GT4 Germany übernommen und kann somit seine ersten Erfahrungen im professionellen Automobilsport auf der zuschauer- und reichweitenstarken DTM-Plattform absolvieren.

«Wir freuen uns, dass wir in Wackersdorf unsere Rennfahrzeuge präsentieren können. Neben dem BMW M2 Racing und dem BMW M4 GT4 werden wir dort unseren ersten öffentlichen Auftritt mit unserem neuen BMW M4 GT3 haben. Somit stellen wir die gesamte „Road to DTM“ aus, welche über den BMW M2 Cup in die ADAC GT4 Germany und das ADAC GT Masters verläuft und wir ab dem kommenden Jahr komplett in unserem Team abbilden werden. Die jungen Kartsportler haben dort die Gelegenheit, sich die Fahrzeuge einmal genauer anzuschauen. Wir freuen uns auf gemeinsame Gespräche und den Nachwuchsfahrern Karrieremöglichkeiten mit dem «H&R Das Juniorteam!» by ME Motorsport aufzuzeigen», erklärt ME Motorsport-Teamchef Markus Eichele.

Am 1. Oktober wird ME Motorsport zudem an einem Testtag auf dem Hockenheimring teilnehmen. Das Team bietet für Nachwuchsfahrer an, an diesem Tag ins Cockpit des BMW M2 Racing und des BMW M4 GT4 zu steigen und dort erste Eindrücke in den Rennfahrzeugen zu sammeln. Der Test ist eine ideale Vorbereitung für ein Engagement im BMW M2 Cup und der ADAC GT4 Germany, da die Strecke in beiden Rennserien fester Bestandteil des Rennkalenders ist. Zudem können die Piloten beim Test von der Zusammenarbeit mit den erfahrenen Ingenieuren und den weiteren Piloten von ME Motorsport profitieren, die Ingenieure – die viel Erfahrung mit BMW-Fahrzeugen haben – werden nach dem Test eine Analyseauswertung der Piloten machen und ihnen dabei ihre Stärken und Schwächen offenlegen.

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Interessierte Piloten, die am Test in Hockenheim teilnehmen möchten, werden gebeten, via E-Mail an info@me-motorsport.de Kontakt mit dem Team aufzunehmen.