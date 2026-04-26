Mehr Leistung und weniger Gewicht für BMW M4 GT3 im ADAC GT Masters

Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher.
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Der BMW M4 GT3 tut sich am bisherigen Rennwochenende des ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring schwer. Der bestplatzierte M4 GT3 beendete das erste Rennen auf Rang sechs.
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Zum finalen Renntag gibt die SRO dem bayrischen Coupé eine bessere Einstufung in der traditionsreichen GT3-Serie des ADAC. Das Fahrzeuggewicht des BMW M4 GT3 sinkt um zehn Kilogramm auf 1.325 Kilogramm.
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