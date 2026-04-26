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Mehr Leistung und weniger Gewicht für BMW M4 GT3 im ADAC GT Masters
Bislang tut sich der BMW M4 GT3 beim ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring sehr schwer. Zum finalen Renntag darf das Auto Gewicht ausladen und erhält mehr Motorleistung.
ADAC GT Masters
BMW tut sich bislang schwer in ÖsterreichBMW tut sich bislang schwer in ÖsterreichFoto: ADAC//Gruppe C Photography
BMW tut sich bislang schwer in Österreich© ADAC//Gruppe C Photography
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Der BMW M4 GT3 tut sich am bisherigen Rennwochenende des ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring schwer. Der bestplatzierte M4 GT3 beendete das erste Rennen auf Rang sechs.
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Zum finalen Renntag gibt die SRO dem bayrischen Coupé eine bessere Einstufung in der traditionsreichen GT3-Serie des ADAC. Das Fahrzeuggewicht des BMW M4 GT3 sinkt um zehn Kilogramm auf 1.325 Kilogramm.
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Zudem erhält der Wagen mehr Motorleistung, da der maximale Ladedruck von 2,39 bar auf 2,42 bar angehoben wird.
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Die Einstufung der weiteren Fahrzeuge bleibt unverändert.
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