Österreichisches Porsche-Team beginnt GT Masters-Saison mit Bestzeit

ADAC GT Masters • Neu
Die Fahrzeugeinstufung des ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring
Colin Jamie Bönighausen fuhr im ersten ADAC GT Masters-Training auf dem Red Bull Ring im razoon - more than racing Porsche 911 GT3 R die schnellste Runde.
Die ADAC GT Masters-Saison beginnt mit einer Porsche-Bestzeit. Colin Jamie Bönighauen fuhr im razoon - more than racing Porsche die Bestzeit. Der Niedersachse umrundete den Kurs 1:29.248 Minuten.
Alain Valente fuhr im Haupt Racing Team Ford die zweitschnellste Runde. Dem Eidgenossen fehlten aber bereits 0,458 Sekunden auf die Bestzeit von Bönighausen.
Sandro Holzem komplettierte im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 die Top-3-Positionen.
Colin Jamie Bönighausen/Leo Pichler - razoon - more than racing - Porsche 911 GT3 R
Alain Valente/Massimiliano Cuccarese - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
Juliano Holzem/Sandro Holzem - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
Jamie Day/Baudouin Detout - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
Pavel Lefterov/Mark Kastelic - razoon - more than racing - Porsche 911 GT3 R
Finn Zulauf/Felix Hirsiger - LIQUI MOLY Team Engstler - Lamborghini Huracán GT3
Leyton Fourie/Tim Zimmermann - FK Performance Motorsport - BMW M4 GT3
Jonas Karklys/John Paul Southern - LIQUI MOLY Team Engstler - Lamborghini Huracán GT3
Kiano Blum/Niklas Kalus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
Robin Rogalski/Simon Connor Primm - HGL Racing - Audi R8 LMS GT3
Direkt im Anschluss an das erste Training fand das Trophy-Training für Nachwuchs- und Gentlemanpiloten statt. Auch dieses endete mit einem razoon Porsche an der Spitze. Bönighausen fuhr die Bestzeit vor seinem Teamkollegen Mark Kastelic. Finn Zulauf komplettiert im Engstler Lamborghini die Top 3.
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