Österreichisches Porsche-Team beginnt GT Masters-Saison mit Bestzeit

Die ADAC GT Masters-Saison beginnt mit einer Porsche-Bestzeit. Colin Jamie Bönighauen fuhr im razoon - more than racing Porsche die Bestzeit. Der Niedersachse umrundete den Kurs 1:29.248 Minuten.

Alain Valente fuhr im Haupt Racing Team Ford die zweitschnellste Runde. Dem Eidgenossen fehlten aber bereits 0,458 Sekunden auf die Bestzeit von Bönighausen.

Direkt im Anschluss an das erste Training fand das Trophy-Training für Nachwuchs- und Gentlemanpiloten statt. Auch dieses endete mit einem razoon Porsche an der Spitze. Bönighausen fuhr die Bestzeit vor seinem Teamkollegen Mark Kastelic. Finn Zulauf komplettiert im Engstler Lamborghini die Top 3.