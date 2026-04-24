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Österreichisches Porsche-Team beginnt GT Masters-Saison mit Bestzeit

Colin Jamie Bönighausen fuhr im ersten ADAC GT Masters-Training auf dem Red Bull Ring im razoon - more than racing Porsche 911 GT3 R die schnellste Runde.

Jonas Plümer

Von

ADAC GT Masters

Bestzeit für Colin Jamie Bönighausen
Bestzeit für Colin Jamie Bönighausen
Foto: ADAC//Gruppe C Photography
Bestzeit für Colin Jamie Bönighausen
© ADAC//Gruppe C Photography

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Die ADAC GT Masters-Saison beginnt mit einer Porsche-Bestzeit. Colin Jamie Bönighauen fuhr im razoon - more than racing Porsche die Bestzeit. Der Niedersachse umrundete den Kurs 1:29.248 Minuten.

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Alain Valente fuhr im Haupt Racing Team Ford die zweitschnellste Runde. Dem Eidgenossen fehlten aber bereits 0,458 Sekunden auf die Bestzeit von Bönighausen.

Sandro Holzem komplettierte im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 die Top-3-Positionen.

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Im Artikel erwähnt

Ergebnis ADAC GT Masters Red Bull Ring Training 1 (Top 10):

  1. Colin Jamie Bönighausen/Leo Pichler - razoon - more than racing - Porsche 911 GT3 R

  2. Alain Valente/Massimiliano Cuccarese - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  3. Juliano Holzem/Sandro Holzem - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  4. Jamie Day/Baudouin Detout - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

  5. Pavel Lefterov/Mark Kastelic - razoon - more than racing - Porsche 911 GT3 R

  6. Finn Zulauf/Felix Hirsiger - LIQUI MOLY Team Engstler - Lamborghini Huracán GT3

  7. Leyton Fourie/Tim Zimmermann - FK Performance Motorsport - BMW M4 GT3

  8. Jonas Karklys/John Paul Southern - LIQUI MOLY Team Engstler - Lamborghini Huracán GT3

  9. Kiano Blum/Niklas Kalus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  10. Robin Rogalski/Simon Connor Primm - HGL Racing - Audi R8 LMS GT3

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Direkt im Anschluss an das erste Training fand das Trophy-Training für Nachwuchs- und Gentlemanpiloten statt. Auch dieses endete mit einem razoon Porsche an der Spitze. Bönighausen fuhr die Bestzeit vor seinem Teamkollegen Mark Kastelic. Finn Zulauf komplettiert im Engstler Lamborghini die Top 3.

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