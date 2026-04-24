Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Sportwagen
  4. /
  5. ADAC GT Masters
  6. /
  7. News
Werbung
Österreichisches Porsche-Team mit weiterer Trainingsbestzeit im GT Masters
razoon - more than racing beendete auch das zweite ADAC GT Masters-Training auf dem Red Bull Ring an der Spitze der Zeitentabelle. Leo Pichler fuhr die schnellste Rundenzeit.
Erneute Bestzeit des razoon Porsche© ADAC//Gruppe C Photography
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Auch die zweite Sitzung des ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring endete mit einer Porsche-Bestzeit. Erneut fuhr der razoon - more than racing Porsche mit der Startnummer #41 die schnellste Runde. Leo Pichler umrundete die Strecke in 1:29.700 Minuten.
Werbung
Werbung
Kiano Blum fuhr im Haupt Racing Team Ford die zweitschnellste Runde. Nur 0,054 Sekunden fehlten dem Ford-Junior auf die Bestzeit. Juliano Holzem komplettierte im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 die Top-3-Positionen.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Ergebnis ADAC GT Masters Red Bull Ring Training 2 (Top 10):
  1. Colin Jamie Bönighausen/Leo Pichler – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
  2. Kiano Blum/Niklas Kalus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
  3. Juliano Holzem/Sandro Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3
  4. Finn Zulauf/Felix Hirsiger – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
  5. Fabio Rauer/Storm Gjerdrum - FK Performance Motorsport - BMW M4 GT3
  6. Pavel Lefterov/Mark Kastelic – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
  7. Alain Valente/Massimiliano Cuccarese – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
  8. Max Reis/Emil Gjerdrum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
  9. Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
  10. Ethan Brown/Tim Hütter - LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
Werbung
Werbung
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • ADAC GT Masters
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Finn Wiebelhaus
212
1
Salman Owega
212
2
Tim Zimmermann
165
2
Leyton Fourie
165
3
Simon Birch
155
3
Leo Pichler
155
4
Denis Bulatov
144
4
Nico Hantke
144
5
Juliano Holzem
143
5
Sandro Holzem
143
Mehr laden
EventsAlle ADAC GT Masters Events
  • Placeholder
    Live
    Red Bull Ring
    Red Bull Ring, Österreich
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  • Zandvoort
    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Dekra Lausitzring
    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Nürburgring
    Nurburgring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Salzburgring
    Salzburgring, Österreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
Sportwagen NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM