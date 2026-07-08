Porsche Carrera Cup-Star debütiert am Nürburgring im ADAC GT Masters

Alexander Tauscher wird auf dem Nürburgring im ADAC GT Masters debütieren. Der 23-jährige wird für razoon - more than racing einen Porsche 911 GT3 R steuern. Der Pilot aus Mitterfeld in Niederbayern wird dabei sein Debüt im GT3-Rennsport feiern.

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Der Porsche Carrera Cup-Pilot wird gemeinsam mit Leo Pichler für das österreichische Team an den Start gehen. Tauscher ersetzt dabei am Nürburgring Colin Jamie Bönighauen, der sich nach dem Rennwochenende am Lausitzring bei einem Arbeitsunfall den Oberschenkel gebrochen hat und beim Rennwochenende auf dem Nürburgring nicht antreten kann.

Nach sechs von acht Rennwochenenden belegt Tauscher im deutschen Carrera Cup den vierten Meisterschaftsrang und konnte in Zandvoort einen Rennsieg feiern. Fünf weitere Podestplätze konnte er in den weiteren Rennen einfahren. Zudem absolvierte er bislang zwei Gaststarts im Porsche Mobil 1 Supercup.

Zudem wird es für Tauscher auch eine Rückkehr zu Christoph Huber, dem GT3-Teammanager von razoon - more than racing, sein. 2023 und 2024 trat er für den damaligen Huber Racing-Rennstall im Porsche Carrera Cup an.

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