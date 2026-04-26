Porsche-Doppelsieg im ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring
razoon - more than racing feiert im zweiten Lauf des ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring einen Doppelsieg. Heimsieg für die Mannschaft aus der Nähe von Graz.
ADAC GT Masters
Porsche-Sieg am Red Bull RingPorsche-Sieg am Red Bull RingFoto: ADAC//Gruppe C Photography
Porsche-Sieg am Red Bull Ring© ADAC//Gruppe C Photography
Colin Jamie Bönighausen und Leo Pichler gewinnen den zweiten Lauf des ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring. Für die razoon-Mannschaft aus Eggersdorf bei Graz ist es der dritte Rennsieg im ADAC GT Masters und der Heimsieg in Spielberg, wo das Team gerade neue die neuen Teambasis errichtet.
Rang zwei belegen Pavel Lefterov und Mark Kastelic im zweiten Porsche des österreichischen Teams - ein Doppelsieg für razoon - more than racing! Die beiden 911 GT3 R trennten am Rennende 5,800 Sekunden. Die Vortagessieger Finn Zulauf und Felix Hirsiger komplettieren im Lamborghini der Engstler-Mannschaft die Podestpositionen.
Ergebnis ADAC GT Masters Red Bull Ring Rennen 2 (Top 10):
  1. Colin Jamie Bönighausen/Leo Pichler – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
  2. Pavel Lefterov/Mark Kastelic – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
  3. Finn Zulauf/Felix Hirsiger – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
  4. Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
  5. Kiano Blum/Niklas Kalus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
  6. Fabio Rauer/Storm Gjerdrum – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
  7. Juliano Holzem/Sandro Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3
  8. Robin Rogalski/Simon Connor Primm – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3
  9. Alain Valente/Massimiliano Cuccarese – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
  10. Jamie Day/Baudouin Detout – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Finn Wiebelhaus
212
1
Salman Owega
212
2
Tim Zimmermann
165
2
Leyton Fourie
165
3
Simon Birch
155
3
Leo Pichler
155
4
Denis Bulatov
144
4
Nico Hantke
144
5
Juliano Holzem
143
5
Sandro Holzem
143
EventsAlle ADAC GT Masters Events
  • Placeholder
    Live
    Red Bull Ring
    Red Bull Ring, Österreich
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  • Zandvoort
    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Dekra Lausitzring
    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Nürburgring
    Nurburgring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Salzburgring
    Salzburgring, Österreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  1. Placeholder
    Live
    Red Bull Ring
    Red Bull Ring, Österreich
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  2. Zandvoort
    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  3. Dekra Lausitzring
    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  4. Nürburgring
    Nurburgring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  5. Salzburgring
    Salzburgring, Österreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
