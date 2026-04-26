Porsche-Kracher in Spielberg: Doppelpole auf dem Red Bull Ring
razoon - more than racing wird das zweite ADAC GT Masters-Rennen auf dem Red Bull Ring von der Pole-Position aufnehmen. Mark Kastelic fuhr bei seinem Qualifyingdebüt die schnellste Runde.
Porsche-Doppelpole in Spielberg
Mark Kastelic sichert sich in seinem ersten ADAC GT Masters-Qualifying die Pole-Position. Im razoon - more than racing Porsche 911 GT3 R umrundete er den Kurs in 1:28.954 Minuten.
Rang zwei sicherte sich Leo Pichler im zweiten razoon Porsche. 0,213 Sekunden trennten die Fahrzeuge des Rennstalls aus der Nähe von Graz, der in Spielberg seine neue Teamhalle errichten wird. Vortagessieger Felix Hirsiger komplettiert im LIQUI MOLY Team Engstler Lamborghini die Top-3-Positionen.
Ergebnis ADAC GT Masters Red Bull Ring Qualifying 2 (Top 10):
  1. Pavel Lefterov/Mark Kastelic – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
  2. Colin Jamie Bönighausen/Leo Pichler – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
  3. Finn Zulauf/Felix Hirsiger – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
  4. Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
  5. Juliano Holzem/Sandro Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3
  6. Kiano Blum/Niklas Kalus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
  7. Robin Rogalski/Simon Connor Primm – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3
  8. Fabio Rauer/Storm Gjerdrum – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
  9. Max Reis/Emil Gjerdrum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
  10. Alain Valente/Massimiliano Cuccarese – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Finn Wiebelhaus
212
1
Salman Owega
212
2
Tim Zimmermann
165
2
Leyton Fourie
165
3
Simon Birch
155
3
Leo Pichler
155
4
Denis Bulatov
144
4
Nico Hantke
144
5
Juliano Holzem
143
5
Sandro Holzem
143
EventsAlle ADAC GT Masters Events
  • Placeholder
    Live
    Red Bull Ring
    Red Bull Ring, Österreich
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  • Zandvoort
    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Dekra Lausitzring
    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Nürburgring
    Nurburgring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Salzburgring
    Salzburgring, Österreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
