Präsentiert: Das ADAC GT Masters-Teilnehmerfeld für die Saison 2026

#1 Max Reis (19/Ramstein)/Emil Gjerdrum (18/NOR/beide Haupt Racing Team) #2 Niklas Kalus (20/Duisburg)/Kiano Blum (18/AUT/beide Haupt Racing Team) #10 Storm Gjerdrum (16/NOR)/Fabio Rauer (19/Stolberg/beide FK Performance Motorsport) #11 Tim Zimmermann (29/Langenargen)/Leyton Fourie (20/ZAF/beide FK Performance Motorsport) #12 Jan Duran (18/ESP)/Joseph Ellerine (22/ZAF/beide FK Performance Motorsport) #14 Leo Pichler (24/AUT)/Colin Bönighausen (21/DEU/beide Razoon - more than Racing) #19 Tim Hütter (19/AUT)/Ethan Brown (21/SGP/beide Liqui Moly Team Engstler Motorsport) #39 Jamie Day (20/GBR)/Baudouin Detout (25/FRA/beide Comtoyou Racing) #41 Mark Kastelic (18/SLO)/Pavel Lefterov (28/BGR/beide Razoon - more than Racing) #56 Sandro und Juliano Holzem (21/Polch/beide Schubert Motorsport) #63 Felix Hirsiger (27/CHE)/Finn Zulauf (21/Königstein im Taunus/beide Liqui Moly Team Engstler Motorsport) #74 Max Cuccarese (19/ITA)/Alain Valente (29/CHE/beide Haupt Racing Team) #77 Robin Rogalski (25/POL)/Simon Connor Primm (21/Großschirna/beide HGL Racing) #163 John Paul Southern (24/USA)/Jonas Karklys (36/LIT/beide Liqui Moly Team Engstler Motorsport)