PROsport Racing bringt Mercedes-AMG ins ADAC GT Masters zurück

PROsport Racing betritt im Juli eine neue Bühne: Beim ADAC GT Masters-Lauf auf dem Nürburgring, ausgetragen im Rahmen des Truck Grand Prix (10. bis 12. Juli), geht der Rennstall aus Wiesemscheid mit seinem Mercedes-AMG GT3 im BILSTEIN-HELLA-Design an den Start.

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Das Fahrzeug kennen Nordschleife-Fans bereits gut: Es war beim 24h-Rennen und in der NLS-Saison im Einsatz und sorgte für Aufsehen. Auf der Kurzanbindung des Nürburgrings trifft es nun auf das Feld der etablierten GT3-Meisterschaft des ADAC.

Am Steuer wechseln sich Nico Hantke und Felice Jelmini ab. Hantke, 22, kehrt in vertrautes Terrain zurück: Der Hürther bestritt 2024 und 2025 die komplette ADAC GT Masters-Saison und holte im Vorjahr zwei Rennsiege sowie den vierten Meisterschaftsrang. «Ich freue mich sehr, wieder ins ADAC GT Masters zurückzukehren und zum ersten Mal mit dem Mercedes-AMG GT3 anzutreten. Das Ziel ist klar: Wir wollen vorne mitfahren und um den Sieg kämpfen», sagt Hantke.

Sein Partner Felice Jelmini bringt umfangreiche GT3-Erfahrung aus der GT World Challenge Europe sowie der Italian GT mit. 2019 wurde der 31-jährige Italiener aus Gallarate Meister im italienischen Clio Cup und bewies zuletzt in der TCR Europe mit einem Sieg im verregneten Hockenheim-Rennen auch Talent im Tourenwagen. «Das Niveau im ADAC GT Masters ist extrem hoch, aber ich bin überzeugt, dass wir alles haben, um konkurrenzfähig zu sein», so Jelmini.

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«Die Rückkehr ins ADAC GT Masters auf dem Nürburgring ist für uns mehr als ein Gaststart. Es ist die Möglichkeit, uns als Team und in unserer Performance vor über 100.000 Zuschauern unter Beweis zu stellen. Mit Nico und Felice haben wir zwei Fahrer, die das Potenzial unseres BILSTEIN-HELLA-AMG GT3 voll ausschöpfen können. Genau dafür sind wir hier», so Teamgründer Christoph Esser.

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Das ADAC GT Masters bestreitet auf dem Nürburgring zwei einstündige Sprintrennen mit Pflichtboxenstopp und Fahrerwechsel zur Rennhalbzeit.