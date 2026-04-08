Razoon-Rennstall startet mit Porsche-Duo im ADAC GT Masters

Großer Auftritt für das österreichische Team razoon – more than racing im ADAC GT Masters 2026. Die in der Nähe der steirischen Landeshauptstadt Graz stationierte Mannschaft baut ihr internationels Engagement in der kommenden Saison aus, stärkt aber gleichzeitig auch die Wurzeln ihres Erfolges, wie man mit der Nennung von gleich zwei Porsche 911 GT3 R für die ADAC GT Masters Saison 2026 unter Beweis stellt. Teameigner Dominik Olbert hat für das Programm in der deutschen Rennserie mit Christoph Huber zudem einen extrem erfahrenen Teammanager nominiert, der an sechs Rennwochenenden zwei spannende Fahrerpaarungen betreuen wird.

Werbung

Werbung

Da wäre zum einen das Duo Leo Pichler und Colin Bönighausen. Sowohl der Deutsche Böngihausen als auch der Österreicher Leo Pichler sind jung, im GT-Rennsport aber bereits mit allen Wassern gewaschen. Bönighausen konnte viel Erfahrung im Porsche Carrera Cup sammeln, Pichler konnte im Vorjahr im ADAC GT Masters bereits ganz open am Treppchen stehen – dementsprechend sind die Ambitionen der beiden Piloten.

Leo Pichler: «Bei mir ist die Vorfreude auf die Saison sehr groß, zum zweiten Mal in Folge ADAC GT Masters. Darauf möchte ich aufbauen, denn dass ich die Strecken und die Rennen kenne ist bestimmt ein Vorteil. Im Vorjahr war ich auf Platz drei, dieses Jahr will ich erneut um die Meisterschaft kämpfen. Mit Colin gemeinsam ist das bestimmt möglich!» Colin Bönighausen: «Auch ich freue mich sehr, mit razoon im ADAC GT Masters und damit erstmals in einer GT3-Meisterschaft zu starten. Und es ist schön, mit Christoph einen tollen Teammanager zu haben, den ich bereits aus dem Carrera Cup kenne und schätze, das gibt mir viel Selbstvertrauen. Mit meinem Teamkollegen Leo Pichler verstehe ich mich super, zudem bringt Leo viel wertvolle Erfahrung mit. Ich freue mich riesig auf die Saison!»

Die zweite Paarung besteht aus dem jungen Slowenen Mark Kastelic, der im Vorjahr noch in der GT4 European Series sowie bei einem Gaststart in Hockenheim gemeinsam mit razoon in der ADAC GT4 Germany unterwegs war, und dem äußerst erfahrenen Bulgaren Pavel Lefterov, der 2025 den Prototype Cup Germany gewinnen konnte.

Werbung

Werbung

Mark Kastelic: «Ich bin super glücklich, 2026 für razoon im ADAC GT Masters zu starten. Die Stimmung und die Energie im Team sind super, und mit Pavel habe ich einen sehr erfahrenen Teamkollegen, mit dem ich mich auch blendend verstehe. Natürlich muss ich noch viel dazulernen, aber dennoch ist mein Anspruch, im vorderen Drittel des Feldes unterwegs zu sein und eventuell die eine oder anderen Überraschung zu schaffen.» Pavel Lefterov: «Es fühlt sich richtig gut an, für razoon zu starten. Schon der erste Testtag war super, ich fühle mich im Team wie zu Hause. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Mark und es ist schön, weiterhin in der ADAC-Familie Rennen zu fahren. Das ADAC GT Masters wird bestimmt eine große Herausforderung, aber unser Porsche 911 GT3 R ist eine Wucht, macht mir sehr viel Spaß!»

Thema der Woche WM-Leader Kimi Antonelli: Der Lehrling wird bei Mercedes zum Meister George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot. Mathias Brunner Weiterlesen

Auch beim neuen Teammanager Christoph Huber ist die Vorfreude auf die Saison groß: «Ich bin super happy, von Dominik die Rolle als Teammanger im ADAC GT Masters übernehmen zu dürfen. Ich war hier ja bereits, und da war das ADAC GT Masters immer meine Lieblingsserie. Unsere Fahrerpaarungen sind super: Colin und Leo sind sehr stark, aber auch Mark und Pavel haben viel Potential. Wir möchten auf alle Fälle auf‘s Podium, nach Möglichkeit bis zum Schluss auch um die Meisterschaft kämpfen, aber da gehört natürlich auch Glück dazu. Wir werden jedenfalls unser Bestes geben!»