Schubert Motorsport sorgt für BMW-Pole-Position im ADAC GT Masters

BMW bestimmt weiterhin das Rennwochenende des ADAC GT Masters in Zandvoort. Sandro Holzem fuhr im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 mit einer Rundenzeit von 1:34.352 Minuten auf den besten Startplatz. Für den ehemaligen DTM-Piloten ist es die erste Pole-Position in der diesjährigen Saison.

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Alexey Nesov fuhr im Porsche der Gaststart von Pure Rxcing auf den zweiten Startplatz. Dem GT World Challenge Europe-Piloten fehlten 0,264 Sekunden auf die Bestzeit.

Niklas Kalus komplettiert im Haupt Racing Team Ford die Top 3-Positionen. Der Duisburger hatte dabei nur 0,003 Sekunden Rückstand auf Nesov.

Ergebnis ADAC GT Masters Zandvoort Qualifying 1 (Top 10):

Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3 Alexey Nesov/Alex Malykhin – Pure Rxcing – Porsche 911 GT3 R Niklas Kalus/Kiano Blum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3 Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3 Finn Zulauf/Felix Hirsiger – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3 Jamie Day/Baudouin Detout – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3 Simon Connor Primm/Robin Rogalski - HGL Racing - Audi R8 LMS GT3 John Paul Southern/Jonas Karklys - LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3 Colin Bönighausen/Leo Pichler – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R Fabio Rauer/Strom Gjerdrum – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

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