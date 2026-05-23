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Schubert Motorsport sorgt für BMW-Pole-Position im ADAC GT Masters

Der ehemalige DTM-Pilot Sandro Holzem fuhr im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 auf die Pole-Position für den ersten Lauf des ADAC GT Masters auf dem Dünenkurs in Zandvoort.

ADAC GT Masters

Pole-Position für den Schubert Motorsport BMW
Pole-Position für den Schubert Motorsport BMW
Foto: ADAC//Axel Weichert
Pole-Position für den Schubert Motorsport BMW
© ADAC//Axel Weichert

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Im Artikel erwähnt

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BMW bestimmt weiterhin das Rennwochenende des ADAC GT Masters in Zandvoort. Sandro Holzem fuhr im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 mit einer Rundenzeit von 1:34.352 Minuten auf den besten Startplatz. Für den ehemaligen DTM-Piloten ist es die erste Pole-Position in der diesjährigen Saison.

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Alexey Nesov fuhr im Porsche der Gaststart von Pure Rxcing auf den zweiten Startplatz. Dem GT World Challenge Europe-Piloten fehlten 0,264 Sekunden auf die Bestzeit.

Niklas Kalus komplettiert im Haupt Racing Team Ford die Top 3-Positionen. Der Duisburger hatte dabei nur 0,003 Sekunden Rückstand auf Nesov.

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Im Artikel erwähnt

Ergebnis ADAC GT Masters Zandvoort Qualifying 1 (Top 10):

  1. Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

  2. Alexey Nesov/Alex Malykhin – Pure Rxcing – Porsche 911 GT3 R

  3. Niklas Kalus/Kiano Blum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  4. Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  5. Finn Zulauf/Felix Hirsiger – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  6. Jamie Day/Baudouin Detout – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

  7. Simon Connor Primm/Robin Rogalski - HGL Racing - Audi R8 LMS GT3

  8. John Paul Southern/Jonas Karklys - LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  9. Colin Bönighausen/Leo Pichler – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  10. Fabio Rauer/Strom Gjerdrum – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

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Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 2. Freies Training

  3. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Juliano Holzem / Sandro Holzem

Schubert Motorsport

Juliano Holzem

/

Sandro Holzem

Schubert Motorsport

56

02

Alex Malykhin / Alexey Nesov

Pure Rxcing

Alex Malykhin

/

Alexey Nesov

Pure Rxcing

9

03

Kiano Blum / Niklas Kalus

Haupt Racing Team

Kiano Blum

/

Niklas Kalus

Haupt Racing Team

2

04

Leyton Fourie / Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

Leyton Fourie

/

Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

11

05

Finn Zulauf / Felix Hirsiger

Liqui Moly Team Engstler

Finn Zulauf

/

Felix Hirsiger

Liqui Moly Team Engstler

63

06

Jamie Day / Baudouin Detout

Comtoyou Racing

Jamie Day

/

Baudouin Detout

Comtoyou Racing

39

07

Robin Rogalski / Simon Connor Primm

HGL Racing

Robin Rogalski

/

Simon Connor Primm

HGL Racing

77

08

Jonas Karklys / John Paul Southern Jr.

Liqui Moly Team Engstler

Jonas Karklys

/

John Paul Southern Jr.

Liqui Moly Team Engstler

163

09

Colin Jamie Bönighausen / Leo Pichler

Razoon - more than racing

Colin Jamie Bönighausen

/

Leo Pichler

Razoon - more than racing

41

10

Fabio Rauer / Storm Gjerdrum

FK Performance Motorsport

Fabio Rauer

/

Storm Gjerdrum

FK Performance Motorsport

10

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