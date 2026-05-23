Schubert Motorsport sorgt für BMW-Pole-Position im ADAC GT Masters
Der ehemalige DTM-Pilot Sandro Holzem fuhr im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 auf die Pole-Position für den ersten Lauf des ADAC GT Masters auf dem Dünenkurs in Zandvoort.
BMW bestimmt weiterhin das Rennwochenende des ADAC GT Masters in Zandvoort. Sandro Holzem fuhr im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 mit einer Rundenzeit von 1:34.352 Minuten auf den besten Startplatz. Für den ehemaligen DTM-Piloten ist es die erste Pole-Position in der diesjährigen Saison.
Alexey Nesov fuhr im Porsche der Gaststart von Pure Rxcing auf den zweiten Startplatz. Dem GT World Challenge Europe-Piloten fehlten 0,264 Sekunden auf die Bestzeit.
Niklas Kalus komplettiert im Haupt Racing Team Ford die Top 3-Positionen. Der Duisburger hatte dabei nur 0,003 Sekunden Rückstand auf Nesov.
Ergebnis ADAC GT Masters Zandvoort Qualifying 1 (Top 10):
Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3
Alexey Nesov/Alex Malykhin – Pure Rxcing – Porsche 911 GT3 R
Niklas Kalus/Kiano Blum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
Finn Zulauf/Felix Hirsiger – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
Jamie Day/Baudouin Detout – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3
Simon Connor Primm/Robin Rogalski - HGL Racing - Audi R8 LMS GT3
John Paul Southern/Jonas Karklys - LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
Colin Bönighausen/Leo Pichler – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
Fabio Rauer/Strom Gjerdrum – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
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