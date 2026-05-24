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Sonntagsrennen in Zandvoort ohne den Pure Rxcing Porsche

Das Sonntagsrennen des ADAC GT Masters in Zandvoort findet ohne den Pure Rxcing Porsche statt. Der litauische Rennstall zog das Fahrzeug am Sonntagmittag vom Rennen zurück.

Jonas Plümer

Von

ADAC GT Masters

Pure Rxcing startet im Sonntagsrennen nicht
Pure Rxcing startet im Sonntagsrennen nicht
Foto: ADAC//Gruppe C Photography
Pure Rxcing startet im Sonntagsrennen nicht
© ADAC//Gruppe C Photography

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Im Artikel erwähnt

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Der zweite Lauf des ADAC GT Masters findet ohne die Gaststarter von Pure Rxcing statt. Der litauische Rennstall zog am Sonntagmittag das Fahrzeug vom zweiten Rennlauf in der traditionsreichen GT3-Rennserie des ADAC zurück.

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Alex Malykhin qualifizierte sich auf dem 14. und vorletzten Startplatz für das zweite Rennen. Neben Malykhin, der 2024 Weltmeister in der LMGT3-Klasse der FIA WEC wurde und 2023 den Bronze Cup in der GT World Challenge Europe gewann, sollte Alexey Nesov den Porsche 911 GT3 R steuern. Der Rennstall gewann zudem in der Saison 2023/2024 den Titel in der GT3-Klasse der Asian Le Mans Series.

Das erste Rennen am Samstag beendete das Duo auf dem sechsten Rang. Nesov belegte in der ersten Rennhälfte den starken zweiten Platz, ehe Teamgründer Malykhin nach dem Fahrerwechsel etwas zurückfiel.

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Im Artikel erwähnt

Gründe für den Rückzug teilte der Rennstall noch nicht mit.

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In Zandvoort absolvierte Pure Rxcing einen einmaligen Gaststart im ADAC GT Masters, welcher vorallem zur Vorbereitung auf den Start im GT World Challenge Europe Sprint Cup in Zandvoort dienen sollte. Weitere Starts im ADAC GT Masters sind in diesem Jahr vorerst nicht geplant.

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Jan Durán

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Juliano Holzem

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Razoon - more than racing

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Alain Valente

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