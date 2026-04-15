SPORT1 weitet Free-TV-Übertragung des ADAC GT Masters 2026 aus

s ADAC GT Masters und die ADAC GT4 Germany gehen mit einem umfangreichen TV- und Streamingangebot sowie einer breiten internationalen Verbreitung in die Saison 2026. SPORT1 zeigt das ADAC GT Masters und die ADAC GT4 Germany live im frei empfangbaren Fernsehen sowie im Stream auf SPORT1.de. Joyn, die Streamingplattform von ProSiebenSat.1, überträgt alle Rennen beider Serien im kostenlosen Livestream. Zudem sind die Rennen kostenlos bei ServusTV ON sowie auf dem YouTube-Kanal ADAC Motorsports zu sehen. Auch die internationale Reichweite wächst 2026 erneut. Die Rennen des ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany können live und re-live in mehr als 150 Territorien weltweit verfolgt werden.

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SPORT1 baut die Übertragung des ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany im Vergleich zum Vorjahr weiter aus. Die Sonntagsrennen beider Serien werden in der Regel live übertragen, während die Samstagsrennen vorab in kompakten Highlight-Zusammenfassungen gezeigt werden. Darüber hinaus bleibt das Angebot eines Livestreams für alle Läufe auf SPORT1.de bestehen.

Alle Rennen beider Serien überträgt der ProSiebenSat.1-Superstreamer Joyn live und kostenlos. Nutzer von Joyn dürfen sich außerdem im Rahmen der DTM an Samstag und Sonntag ganztägig auf den kostenlosen Fan-TV-Livestream direkt von den Strecken freuen.

Über eine ganzheitliche Rennberichterstattung erwartet auch die Zuschauer von ServusTV. Auf der Streaming-Plattform ServusTV On werden alle Läufe der Saison 2026 in voller Länge gezeigt. Gleiches gilt für den YouTube-Kanal des ADAC: Unter youtube.com/adacmotorsports werden alle Rennen sowie sämtliche Qualifying-Sessions live in deutscher und englischer Sprache übertragen.

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Das erste Saisonwochenende des ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany findet vom 24. bis 26. April auf dem Red Bull Ring statt. Karten für das Österreich-Gastspiel im Rahmen der DTM sind unter dtm.com ab 49 Euro erhältlich.