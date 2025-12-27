Test unter Rennbedingungen für Mustang-Junioren

Im Rahmen der Vorbereitungen für die Motorsportsaison 2026 steht für das Haupt Racing Team bereits zwei Wochen nach dem Jahreswechsel die erste Bewährungsprobe an. Die Mannschaft aus Drees wird mit zwei Ford Mustang GT3 beim Saisonauftakt der GT Winter Series an den Start gehen. Zwischen 15. und 18. Januar werden auf dem Autódromo Internacional do Algarve in Portimão die ersten drei Saisonläufe ausgetragen. Auf dem portugiesischen Traditionskurs kommt somit erstmals die neue Evolutionsstufe des Ford Mustang GT3 zum Einsatz. Auch beim dritten Rennwochenende auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia (12. bis 15. Februar) wird HRT mit zwei Fahrzeugen antreten.

In den beiden Ford Mustang GT3 nehmen vier Piloten Platz, die bereits für die ADAC GT Masters-Saison 2026 bestätigt sind . Kiano Blum und Emil Gjerdrum teilen sich in Portimão das Cockpit der Startnummer 64. Max Cuccarese und Alain Valente gehen mit der #74 ins erste Rennwochenende des Jahres. Blum und Cuccarese werden in der GT Winter Series erstmals ein GT3-Fahrzeug unter Rennbedingungen steuern. Damit dient der Einsatz in Südportugal auch als Testlauf für die anstehenden Herausforderungen in der Nachwuchsserie des ADAC. Gjerdrum und Valente konnten hingegen bereits in zahlreichen GT-Rennserien Erfahrungen sammeln und feiern nun ihre Rennpremiere mit dem Ford Mustang GT3.

Die GT Winter Series findet seit 2019 statt und fällt jährlich in die Saisonvorbereitungsphase der Teams und Hersteller. Der Kalender 2026 setzt sich aus fünf Rennwochenenden und einem zusätzlichen Langstreckevent in Portimão zusammen. Eine Veranstaltung umfasst zwei 30-minütige sowie ein 55-minütiges Rennen. Das Haupt Racing Team ging bereits 2024 in der GT Winter Series an den Start und erzielte in 15 Einsätzen sieben Siege und fünf weitere Podestplätze.

Ulrich Fritz, Geschäftsführer Haupt Racing Team: «Für uns ist die Teilnahme an der GT Winter Series die ideale Gelegenheit, frühzeitig die neue Evolutionsstufe des Ford Mustang GT3 unter Wettbewerbsbedingungen zu testen. Als wir 2024 zuletzt dabei waren, konnten wir einige wichtige Erkenntnisse gewinnen, von denen wir im Saisonverlauf profitiert haben. Das ist auch diesmal unser Hauptziel. Gleichzeitig können sich unsere ADAC GT Masters-Fahrer an ihr neues Einsatzfahrzeug gewöhnen. Zwei davon haben keine GT3-Erfahrung und profitieren deshalb von jedem absolvierten Kilometer im Ford Mustang GT3.»

