Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Sportwagen

  4. /

  5. ADAC GT Masters

  6. /

  7. News

Werbung

Test unter Rennbedingungen für Mustang-Junioren

Um sich auf die 2026er ADAC GT Masters-Saison vorzubereiten, wird das Haupt Racing Team mit zwei Ford Mustang GT3 an ausgewählten Rennen der GT Winter Series in Portugal und Spanien teilnehmen.

Jonas Plümer

Von

ADAC GT Masters

Das Haupt Racing Team bereitet sich in der GT Winter Series auf 2026 vor
Das Haupt Racing Team bereitet sich in der GT Winter Series auf 2026 vor
Foto: Haupt Racing Team
Das Haupt Racing Team bereitet sich in der GT Winter Series auf 2026 vor
© Haupt Racing Team

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Im Rahmen der Vorbereitungen für die Motorsportsaison 2026 steht für das Haupt Racing Team bereits zwei Wochen nach dem Jahreswechsel die erste Bewährungsprobe an. Die Mannschaft aus Drees wird mit zwei Ford Mustang GT3 beim Saisonauftakt der GT Winter Series an den Start gehen. Zwischen 15. und 18. Januar werden auf dem Autódromo Internacional do Algarve in Portimão die ersten drei Saisonläufe ausgetragen. Auf dem portugiesischen Traditionskurs kommt somit erstmals die neue Evolutionsstufe des Ford Mustang GT3 zum Einsatz. Auch beim dritten Rennwochenende auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia (12. bis 15. Februar) wird HRT mit zwei Fahrzeugen antreten.

Werbung

Werbung

In den beiden Ford Mustang GT3 nehmen vier Piloten Platz, die bereits für die ADAC GT Masters-Saison 2026 bestätigt sind. Kiano Blum und Emil Gjerdrum teilen sich in Portimão das Cockpit der Startnummer 64. Max Cuccarese und Alain Valente gehen mit der #74 ins erste Rennwochenende des Jahres. Blum und Cuccarese werden in der GT Winter Series erstmals ein GT3-Fahrzeug unter Rennbedingungen steuern. Damit dient der Einsatz in Südportugal auch als Testlauf für die anstehenden Herausforderungen in der Nachwuchsserie des ADAC. Gjerdrum und Valente konnten hingegen bereits in zahlreichen GT-Rennserien Erfahrungen sammeln und feiern nun ihre Rennpremiere mit dem Ford Mustang GT3.

Die GT Winter Series findet seit 2019 statt und fällt jährlich in die Saisonvorbereitungsphase der Teams und Hersteller. Der Kalender 2026 setzt sich aus fünf Rennwochenenden und einem zusätzlichen Langstreckevent in Portimão zusammen. Eine Veranstaltung umfasst zwei 30-minütige sowie ein 55-minütiges Rennen. Das Haupt Racing Team ging bereits 2024 in der GT Winter Series an den Start und erzielte in 15 Einsätzen sieben Siege und fünf weitere Podestplätze.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Ulrich Fritz, Geschäftsführer Haupt Racing Team: «Für uns ist die Teilnahme an der GT Winter Series die ideale Gelegenheit, frühzeitig die neue Evolutionsstufe des Ford Mustang GT3 unter Wettbewerbsbedingungen zu testen. Als wir 2024 zuletzt dabei waren, konnten wir einige wichtige Erkenntnisse gewinnen, von denen wir im Saisonverlauf profitiert haben. Das ist auch diesmal unser Hauptziel. Gleichzeitig können sich unsere ADAC GT Masters-Fahrer an ihr neues Einsatzfahrzeug gewöhnen. Zwei davon haben keine GT3-Erfahrung und profitieren deshalb von jedem absolvierten Kilometer im Ford Mustang GT3.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Placeholder - Racer

Finn Wiebelhaus

Haupt Racing Team

212

1

Placeholder - Racer

Salman Owega

Haupt Racing Team

212

2

Placeholder - Racer

Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

165

2

Placeholder - Racer

Leyton Fourie

FK Performance Motorsport

165

3

Placeholder - Racer

Simon Birch

Razoon - more than racing

155

3

Placeholder - Racer

Leo Pichler

Razoon - more than racing

155

4

Placeholder - Racer

Denis Bulatov

Scherer Sport PHX

144

4

Placeholder - Racer

Nico Hantke

Scherer Sport PHX

144

5

Placeholder - Racer

Juliano Holzem

Schubert Motorsport

143

5

Placeholder - Racer

Sandro Holzem

Schubert Motorsport

143

Events

Alle ADAC GT Masters Events

  • Vergangen

    Hockenheim

    Hockenheimring, Germany
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  • Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    24. - 26.04.2026
    Zum Event

  • Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22. - 24.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Hockenheim

    Hockenheimring, Germany
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  2. Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    24. - 26.04.2026
    Zum Event

  3. Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22. - 24.05.2026
    Zum Event

Sportwagen News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien