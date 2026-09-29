Victor Nielsen absolviert am Hockenheimring weiteren Start im GT Masters

Normalerweise startet Victor Nielsen für FK Performance Motorsport in der ADAC GT4 Germany, doch beim Saisonfinale auf dem Hockenheimring wird der Däne für den Rennstall aus Bremen nicht in der GT4-Rennserie starten, sondern eine Liga höher im ADAC GT Masters.

Werbung

Werbung

Für FK Performance Motorsport wird Nielsen im ADAC GT Masters einen BMW M4 GT3 steuern. Das Fahrzeug teilt er sich mit Joseph Ellerine aus Südafrika. Bereits am Nürburgring, als das ADAC GT Masters beim Truck Grand-Prix antrat, fuhr der 19-jährige aus Broenderslev für den norddeutschen Rennstall in der langjährigen GT3-Rennserie.

Am Nürburgring wusste Victor Nielsen bei seinem GT3-Renndebüt zu überzeugen und die Szenekenner zu beeindrucken. Im Qualifying fuhr der Skandinavier auf einen sensationellen vierten Startplatz und konnte auch im Rennen mit schnellen Rundenzeiten überzeugen, womit viele gespannt auf seinen zweiten GT3-Einsatz schauen.

Der Ersatz von Victor Nielsen im GT4-Aufgebot von FK Performance Motorsport wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Werbung

Werbung