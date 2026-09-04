ADAC GT Masters
Weitere Audi-Bestzeit im ADAC GT Masters auf dem Salzburgring
Simon Connor Primm fuhr auch im zweiten Training des ADAC GT Masters auf dem Salzburgring die Bestzeit im Audi R8 LMS GT3 von HGL Racing.
Simon Connor Primm wiederholte im zweiten Training des ADAC GT Masters auf dem Salzburgring seine Bestzeit aus der ersten Sitzung. Der Sachse umrundete den Kurs in 1:18.065 Minuten.
Den zweiten Platz belegte Kiano Blum im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3. 0,117 Sekunden fehlten dem Österreicher auf die Bestzeit.
Emil Gjerdrum komplettiert im zweiten HRT Mustang die Top-3-Positionen.
Ergebnis ADAC GT Masters Salzburgring Training 2 (Top 10):
Simon Connor Primm/Robin Rogalski – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3
Niklas Kalus/Kiano Blum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
Emil Gjerdrum/Fabian Dybionka – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
Jamie Day/Baudouin Detout – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3
John Paul Southern Jr./Jonas Karklys – Liqui Moly Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
Finn Zulauf/Felix Hirsiger – Liqui Moly Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
Pavel Lefterov/Mark Kastelic – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
Tim Hütter/Ethan Brown – Liqui Moly Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
Leo Pichler/Colin Bönighausen – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
Juliano Holzem/Sandro Holzem - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
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