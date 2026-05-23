Weltbestes BMW-Kundenteam gewinnt ersten ADAC GT Masters-Lauf

BMW-Sieg im ersten Lauf des ADAC GT Masters in Zandvoort. Zim Zimmermann und Leyton Fourie, die 2025 Vizemeister wurden, gewinnen das erste Rennen auf dem Dünenkurs an der Nordseeküste in ihrem BMW M4 GT3. Dabei konnte sich Fourie mit einem guten Restart die Spitze sichern und gab sie bis zum Rennende nicht mehr her.

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Rang zwei belegen die Zwillingsbrüder Sandro und Juliano Holzem im Schubert Motorsport BMW M4 GT3, die das Rennen von der Pole-Position aufnahmen. Auf die Markenkollegen fehlten nach einer Rennstunde 3,334 Sekunden.

Das Podest wird komplettiert von Niklas Kalus und Kiano Blum im Ford Mustang GT3 vom Haupt Racing Team.

Beim Pflichtboxenstopp unterschritten die Tabellenführer Finn Zulauf und Felix Hirsiger im LIQUI MOLY Team Engstler Lamborghini Huracán GT3 die Mindeststandzeit hauchdünn. Hirsiger musste daraufhin in seinem Lamborghini eine Penalty Lap absolvieren. Auch der Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 von Niklas Kalus und Kiano Blum, der vor dem Boxenstopp auf Rang drei lag, unterschritt die Mindeststandzeit knapp. Auch der Österreicher Blum musste daraufhin eine Penalty Lap absolvieren.

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Im Kampf um die Spitze berührten sich nach dem Pflichtboxenstopp Alex Malykhin und Juliano Holzem in der Gerlachbocht. Die Rennleitung untersuchte den Zwischenfall, sprach aber keine Strafe aus. Holzem konnte so wieder die Führung übernehmen.

17 Minuten vor Rennende wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen. Jonas Karklys drehte sich in der Gerlachbocht von der Strecke. Um den LIQUI MOLY Team Engstler Lamborghini Huracán GT3 zu bergen, wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen.

Acht Minuten vor Rennende steuerte Tim Hütter die Box mit einem Reifenschaden am Engstler Lamborghini an. Nach dem Reifenwechsel kehrte der junge Österreicher auf die Piste zurück.

Ergebnis ADAC GT Masters Zandvoort Rennen 1 (Top 10):

Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3 Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3 Niklas Kalus/Kiano Blum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3 Finn Zulauf/Felix Hirsiger – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3 Colin Bönighausen/Leo Pichler – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R Alexey Nesov/Alex Malykhin – Pure Rxcing – Porsche 911 GT3 R Mark Kastelic/Pavel Lefterov – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R Joseph Ellerine/Jan Duran – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3 Fabio Rauer/Strom Gjerdrum – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3 Massimiliano Cuccarese/Alain Valente – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

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