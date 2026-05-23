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Weltbestes BMW-Kundenteam gewinnt ersten ADAC GT Masters-Lauf

FK Performance Motorsport - die 2025 als weltbestes BMW-Kundenteam ausgezeichnet wurden - gewinnt den ersten Rennlauf des ADAC GT Masters auf dem Dünenkurs in Zandvoort.

Jonas Plümer

Von

ADAC GT Masters

FK Performance Motorsport feiert den ersten Saisonsieg
FK Performance Motorsport feiert den ersten Saisonsieg
Foto: ADAC//Axel Weichert
FK Performance Motorsport feiert den ersten Saisonsieg
© ADAC//Axel Weichert

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Im Artikel erwähnt

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BMW-Sieg im ersten Lauf des ADAC GT Masters in Zandvoort. Zim Zimmermann und Leyton Fourie, die 2025 Vizemeister wurden, gewinnen das erste Rennen auf dem Dünenkurs an der Nordseeküste in ihrem BMW M4 GT3. Dabei konnte sich Fourie mit einem guten Restart die Spitze sichern und gab sie bis zum Rennende nicht mehr her.

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Rang zwei belegen die Zwillingsbrüder Sandro und Juliano Holzem im Schubert Motorsport BMW M4 GT3, die das Rennen von der Pole-Position aufnahmen. Auf die Markenkollegen fehlten nach einer Rennstunde 3,334 Sekunden.

Das Podest wird komplettiert von Niklas Kalus und Kiano Blum im Ford Mustang GT3 vom Haupt Racing Team.

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Im Artikel erwähnt

Beim Pflichtboxenstopp unterschritten die Tabellenführer Finn Zulauf und Felix Hirsiger im LIQUI MOLY Team Engstler Lamborghini Huracán GT3 die Mindeststandzeit hauchdünn. Hirsiger musste daraufhin in seinem Lamborghini eine Penalty Lap absolvieren. Auch der Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 von Niklas Kalus und Kiano Blum, der vor dem Boxenstopp auf Rang drei lag, unterschritt die Mindeststandzeit knapp. Auch der Österreicher Blum musste daraufhin eine Penalty Lap absolvieren.

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Im Kampf um die Spitze berührten sich nach dem Pflichtboxenstopp Alex Malykhin und Juliano Holzem in der Gerlachbocht. Die Rennleitung untersuchte den Zwischenfall, sprach aber keine Strafe aus. Holzem konnte so wieder die Führung übernehmen.

17 Minuten vor Rennende wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen. Jonas Karklys drehte sich in der Gerlachbocht von der Strecke. Um den LIQUI MOLY Team Engstler Lamborghini Huracán GT3 zu bergen, wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen.

Acht Minuten vor Rennende steuerte Tim Hütter die Box mit einem Reifenschaden am Engstler Lamborghini an. Nach dem Reifenwechsel kehrte der junge Österreicher auf die Piste zurück.

Ergebnis ADAC GT Masters Zandvoort Rennen 1 (Top 10):

  1. Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  2. Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

  3. Niklas Kalus/Kiano Blum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  4. Finn Zulauf/Felix Hirsiger – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  5. Colin Bönighausen/Leo Pichler – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  6. Alexey Nesov/Alex Malykhin – Pure Rxcing – Porsche 911 GT3 R

  7. Mark Kastelic/Pavel Lefterov – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  8. Joseph Ellerine/Jan Duran – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  9. Fabio Rauer/Strom Gjerdrum – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  10. Massimiliano Cuccarese/Alain Valente – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

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Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Leyton Fourie

Leyton Fourie / Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

Leyton Fourie

Leyton Fourie

/

Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

11

36

1:01:45,461

1:37,162

02

Juliano Holzem

Juliano Holzem / Sandro Holzem

Schubert Motorsport

Juliano Holzem

Juliano Holzem

/

Sandro Holzem

Schubert Motorsport

56

36

+3,334

1:36,682

03

Placeholder - Racer

Kiano Blum / Niklas Kalus

Haupt Racing Team

Placeholder - Racer

Kiano Blum

/

Niklas Kalus

Haupt Racing Team

2

36

+5,170

1:37,107

04

Finn Zulauf

Finn Zulauf / Felix Hirsiger

Liqui Moly Team Engstler

Finn Zulauf

Finn Zulauf

/

Felix Hirsiger

Liqui Moly Team Engstler

63

36

+6,937

1:36,985

05

Placeholder - Racer

Colin Jamie Bönighausen / Leo Pichler

Razoon - more than racing

Placeholder - Racer

Colin Jamie Bönighausen

/

Leo Pichler

Razoon - more than racing

41

36

+8,933

1:37,091

06

Placeholder - Racer

Alex Malykhin / Alexey Nesov

Pure Rxcing

Placeholder - Racer

Alex Malykhin

/

Alexey Nesov

Pure Rxcing

9

36

+10,084

1:36,683

07

Placeholder

Pavel Lefterov / Mark Kastelic

Razoon - more than racing

Placeholder

Pavel Lefterov

/

Mark Kastelic

Razoon - more than racing

14

36

+11,163

1:37,348

08

Placeholder

Jan Durán / Joseph Ellerine

FK Performance Motorsport

Placeholder

Jan Durán

/

Joseph Ellerine

FK Performance Motorsport

12

36

+11,496

1:37,296

09

Placeholder

Fabio Rauer / Storm Gjerdrum

FK Performance Motorsport

Placeholder

Fabio Rauer

/

Storm Gjerdrum

FK Performance Motorsport

10

36

+17,540

1:37,393

10

Alain Valente

Alain Valente / Max Cuccarese

Haupt Racing Team

Alain Valente

Alain Valente

/

Max Cuccarese

Haupt Racing Team

74

36

+18,595

1:37,838

Events

Alle ADAC GT Masters Events

  • Vergangen

    Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  • Placeholder

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    Zandvoort

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    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Dekra Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    24.–26.04.2026
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  2. Placeholder

    Live

    Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
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  3. Dekra Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
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    Nurburgring, Deutschland
    10.–12.07.2026
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