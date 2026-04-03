Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motocross

  4. /

  5. ADAC MX Masters

  6. /

  7. News

Werbung

ADAC MX Masters-Auftakt in Grevenbroich: Detaillierter Zeitplan

Am kommenden Wochenende findet im Sand von Grevenbroich der Auftakt der ADAC MX Masters 2026 statt. An beiden Tagen gibt es ein volles Programm mit viel Action und hochkarätigem Sport.

Thoralf Abgarjan

Von

ADAC MX Masters

In Grevenbroich findet der Auftakt der ADAC MX Masters 2026 statt
Foto: ADAC
© ADAC

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Analysen zum Auftakt der ADAC MX Masters in Grevenbroich finden Sie in diesem Artikel. Die Teilnehmerlisten der Klassen ADAC MX Masters und Youngster-Cup sind in diesem Artikel zusammengefasst. Am heutigen Freitag (3. April) findet die technische Abnahme inkl. Geräuschmessung sowie ein Fotoshooting mit allen Teilnehmern statt. Ab Samstag geht es mit den Trainings und den ersten Wertungsläufen los. Die Entscheidung fällt am Sonntag im 3. Lauf der Masters-Klasse, die um 16:35 Uhr gestartet wird.

Werbung

Werbung

Samstag, 4. April 2026

  • 08:00 - Youngster Cup Starttraining & Freies Training (ungerade)

  • 08:30 - Youngster Cup Starttraining & Freies Training (gerade)

  • 09:00 - MX Masters Starttraining & Freies Training

  • 09:30 - ADAC MX Masters Onboard-Runde

  • 09:45 - Junior Cup 85 Starttraining & Freies Training (ungerade)

  • 10:15 - Junior Cup 85 Starttraining & Freies Training (gerade)

  • 10:45 - Junior Cup 125 Starttraining & Freies Training

Zeittraining

  • 11:30 - Youngster Cup Qualifikationstraining (Gruppe A)

  • 11:55 - Youngster Cup Qualifikationstraining (Gruppe B)

  • 13:25 - MX Masters Qualifikationstraining

  • 13:50 - Junior Cup 85 Qualifikationstraining (Gruppe A)

  • 14:15 - Junior Cup 85 Qualifikationstraining (Gruppe B)

  • 14:40 - Junior Cup 125 Qualifikationstraining

Empfehlungen

Werbung

Werbung

  • 15:20 - MX Masters & Youngster Cup Last Chance Race

  • 16:05 - Junior Cup 85 1. Lauf

  • 16:50 - Youngster Cup 1. Lauf

  • 17:35 - MX Masters 1. Lauf

Sonntag, 5. April 2026

  • 08:30 - Junior Cup 125 Warm-up

  • 08:50 - Junior Cup 85 Warm-up

  • 09:10 - Youngster Cup Warm-up

  • 09:30 - MX Masters Warm-up

  • 10:10 - Junior Cup 125 1. Lauf

  • 11:00 - Junior Cup 85 2. Lauf

  • 11:45 - MX Masters Autogrammstunde am ADAC MX Masters Truck

Werbung

Werbung

  • 13:00 - Youngster Cup 2. Lauf

  • 13:50 - MX Masters 2. Lauf

  • 14:45 - Junior Cup 125 2. Lauf

  • 15:40 - Youngster Cup 3. Lauf

  • 16:35 - MX Masters 3. Lauf

Weitere Informationen und Ticketpreise finden Sie hier.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Max Nagl

Max Nagl

Dörr Motorsport Triumph Racing

Max Nagl

Max Nagl

12

15

31:23,806

1:58,854

25

02

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk

Kosak Racing Team

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk

39

15

+22,553

2:01,961

20

03

Tom Koch

Tom Koch

KTM Sarholz Racing Team

Tom Koch

Tom Koch

226

15

+37,239

2:04,195

15

04

Placeholder - Racer

Maximilian Spies

Becker Racing

Placeholder - Racer

Maximilian Spies

7

15

+43,849

2:04,167

16

05

Placeholder - Racer

Jere Haavisto

Schmicker Silve Racing

Placeholder - Racer

Jere Haavisto

142

15

+52,175

2:04,605

14

06

Jordi Tixier

Jordi Tixier

KMP Honda Racing by DVAG

Jordi Tixier

Jordi Tixier

911

15

+52,910

2:04,837

12

07

Placeholder - Racer

Nico Koch

Becker Racing

Placeholder - Racer

Nico Koch

260

15

+53,784

2:03,851

18

08

Placeholder - Racer

Lars van Berkel

Placeholder - Racer

Lars van Berkel

107

15

+56,083

2:06,983

6

09

Placeholder - Racer

Jens Walvoort

Placeholder - Racer

Jens Walvoort

48

15

+58,485

2:05,745

9

10

Placeholder - Racer

Noah Ludwig

KTM Sarholz Racing Team

Placeholder - Racer

Noah Ludwig

300

15

+1:06,356

2:07,143

4

Events

Alle ADAC MX Masters Events

  • Vergangen

    Grevenbroich

    Sommerbahn Grevenbroich, Deutschland
    04.–05.04.2026
    Zum Event

  • Dreetz

    Am Eichenweg, Deutschland
    25.–26.04.2026
    Zum Event

  • Bitche

    Bitche – Circuit du Martinsthal, Frankreich
    16.–17.05.2026
    Zum Event

  • Tensfeld

    Motorradsportgelände Tensfeld, Deutschland
    13.–14.06.2026
    Zum Event

Motocross News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien