ADAC MX Masters-Auftakt in Grevenbroich: Detaillierter Zeitplan
Am kommenden Wochenende findet im Sand von Grevenbroich der Auftakt der ADAC MX Masters 2026 statt. An beiden Tagen gibt es ein volles Programm mit viel Action und hochkarätigem Sport.
Samstag, 4. April 2026
08:00 - Youngster Cup Starttraining & Freies Training (ungerade)
08:30 - Youngster Cup Starttraining & Freies Training (gerade)
09:00 - MX Masters Starttraining & Freies Training
09:30 - ADAC MX Masters Onboard-Runde
09:45 - Junior Cup 85 Starttraining & Freies Training (ungerade)
10:15 - Junior Cup 85 Starttraining & Freies Training (gerade)
10:45 - Junior Cup 125 Starttraining & Freies Training
Zeittraining
11:30 - Youngster Cup Qualifikationstraining (Gruppe A)
11:55 - Youngster Cup Qualifikationstraining (Gruppe B)
13:25 - MX Masters Qualifikationstraining
13:50 - Junior Cup 85 Qualifikationstraining (Gruppe A)
14:15 - Junior Cup 85 Qualifikationstraining (Gruppe B)
14:40 - Junior Cup 125 Qualifikationstraining
15:20 - MX Masters & Youngster Cup Last Chance Race
16:05 - Junior Cup 85 1. Lauf
16:50 - Youngster Cup 1. Lauf
17:35 - MX Masters 1. Lauf
Sonntag, 5. April 2026
08:30 - Junior Cup 125 Warm-up
08:50 - Junior Cup 85 Warm-up
09:10 - Youngster Cup Warm-up
09:30 - MX Masters Warm-up
10:10 - Junior Cup 125 1. Lauf
11:00 - Junior Cup 85 2. Lauf
11:45 - MX Masters Autogrammstunde am ADAC MX Masters Truck
13:00 - Youngster Cup 2. Lauf
13:50 - MX Masters 2. Lauf
14:45 - Junior Cup 125 2. Lauf
15:40 - Youngster Cup 3. Lauf
16:35 - MX Masters 3. Lauf
