Vorschau und Livestream: Saisonfinale der ADAC MX Masters in Drehna

Auch wenn die Titelentscheidung zugunsten des Niederländers Roan van de Moosdijk (Kosak KTM) bereits gefallen ist: Das Saisonfinale in Fürstlich Drehna sollte bei spätsommerlichen Temperaturen von 23 Grad und Sonnenschein der perfekte Saisonabschluss werden.

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Strecke weiter verbessert

«Wir sind top vorbereitet», erklärt der Vereinsvorsitzende Marcel Rentsch. «Wir haben die Strecke im Bereich Sand-Loch am Ortsrand etwas umgebaut und glauben, dass das im Sinne der Aktiven und der Zuschauer ist. Besonders freue ich mich, dass uns unser Club-Mitglied Maximilian Spies bei der Streckenvorbereitung unterstützt hat. Er wird am kommenden Wochenende in Fürstlich Drehna anwesend sein.»

ADAC MX Masters nach Event 6 von 7

Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 404 Punkte vorzeitig Champion Tom Koch (D), KTM, 320, (-84) Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 274, (-130) Jere Haavisto (FIN), KTM, 273, (-131) Maximilian Spies (D), KTM, 252, (-152) Noah Ludwig (D), KTM, 250, (-154) Max Nagl (D), Triumph, 214, (-190) Nico Koch (D), KTM, 153, (-251) Max Thunecke (D), Suzuki, 148, (-256) Thomas Kohut (SK), Husqvarna, 140, (-264)

Fahrer aus 26 Nationen am Start

Neben den Protagonisten der ADAC MX Masters treten in Fürstlich Drehna auch die Nachwuchstalente des ADAC MX Youngster Cups, ADAC MX Junior Cups 125 und ADAC MX Junior Cups 85 an. Fahrer aus 26 Nationen werden am Start sein. Insgesamt werden 204 Fahrer an den Start gehen.

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Titelentscheidung in den Nachwuchsklassen

In den beiden ADAC-MX-Junior-Cup-Klassen sind die Titel noch nicht entschieden und die Fans dürfen auch hier wieder spannende Rennen erwarten.

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Familienfreundliches Angebot

Junge Besucher haben auf dem Yamaha-Quad-Parcours die Möglichkeit, kleine Quads und PW50-Motorräder auszuprobieren. Am Samstag wird das deutsche Motocross-of-Nations-Team am Verkaufsstand der Weber-Werke von 14:45 bis 15:15 Uhr Autogramme schreiben und am Sonntag von 11:45 bis 12:15 Uhr stehen Roan van de Moosdijk, Tom Koch, Maximilian Spies, Noah Ludwig und Cato Nickel den Fans am ADAC-MX-Masters-Truck für Autogramme zur Verfügung.

Siegerehrung am Sonntag

Am Sonntag beginnt ab 19 Uhr die Jahressiegerehrung im Festzelt, zu der alle Fans herzlich eingeladen sind. Tickets gibt es an der Tageskasse oder vorab online über den Ticketshop des MSC Fürstlich Drehna zu erwerben.

Livestream

Alle Rennen aus Fürstlich Drehna werden im kostenlosen Livestream übertragen. Am Samstag beginnt die Sendung um 15:00 Uhr, am Sonntag startet die Übertragung mit Teil 1 bereits um 09:50 Uhr, Teil 2 beginnt um 12:40 Uhr. Das digitale Programmheft sowie Zeitpläne und Starterlisten stehen unter adac.de/mx-masters zum Download zur Verfügung.

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