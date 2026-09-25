Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motocross

  4. /

  5. ADAC MX Masters

  6. /

  7. News

Werbung

Vorschau und Livestream: Saisonfinale der ADAC MX Masters in Drehna

Zum Showdown der ADAC MX Masters im Sand von Fürstlich Drehna werden am kommenden Wochenende perfekte Bedingungen bei spätsommerlichen Temperaturen für den perfekten Saisonabschluss erwartet.

ADAC MX Masters

Die ADAC MX Masters gehen in Drehna in ihre letzte Runde
Die ADAC MX Masters gehen in Drehna in ihre letzte Runde
Foto: ADAC
Die ADAC MX Masters gehen in Drehna in ihre letzte Runde
© ADAC

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Auch wenn die Titelentscheidung zugunsten des Niederländers Roan van de Moosdijk (Kosak KTM) bereits gefallen ist: Das Saisonfinale in Fürstlich Drehna sollte bei spätsommerlichen Temperaturen von 23 Grad und Sonnenschein der perfekte Saisonabschluss werden.

Werbung

Werbung

Strecke weiter verbessert

«Wir sind top vorbereitet», erklärt der Vereinsvorsitzende Marcel Rentsch. «Wir haben die Strecke im Bereich Sand-Loch am Ortsrand etwas umgebaut und glauben, dass das im Sinne der Aktiven und der Zuschauer ist. Besonders freue ich mich, dass uns unser Club-Mitglied Maximilian Spies bei der Streckenvorbereitung unterstützt hat. Er wird am kommenden Wochenende in Fürstlich Drehna anwesend sein.»

ADAC MX Masters nach Event 6 von 7

  1. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 404 Punkte vorzeitig Champion

  2. Tom Koch (D), KTM, 320, (-84)

  3. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 274, (-130)

  4. Jere Haavisto (FIN), KTM, 273, (-131)

  5. Maximilian Spies (D), KTM, 252, (-152)

  6. Noah Ludwig (D), KTM, 250, (-154)

  7. Max Nagl (D), Triumph, 214, (-190)

  8. Nico Koch (D), KTM, 153, (-251)

  9. Max Thunecke (D), Suzuki, 148, (-256)

  10. Thomas Kohut (SK), Husqvarna, 140, (-264)

Im Artikel erwähnt

Fahrer aus 26 Nationen am Start

Neben den Protagonisten der ADAC MX Masters treten in Fürstlich Drehna auch die Nachwuchstalente des ADAC MX Youngster Cups, ADAC MX Junior Cups 125 und ADAC MX Junior Cups 85 an. Fahrer aus 26 Nationen werden am Start sein. Insgesamt werden 204 Fahrer an den Start gehen.

Werbung

Werbung

Titelentscheidung in den Nachwuchsklassen

In den beiden ADAC-MX-Junior-Cup-Klassen sind die Titel noch nicht entschieden und die Fans dürfen auch hier wieder spannende Rennen erwarten.

Familienfreundliches Angebot

Junge Besucher haben auf dem Yamaha-Quad-Parcours die Möglichkeit, kleine Quads und PW50-Motorräder auszuprobieren. Am Samstag wird das deutsche Motocross-of-Nations-Team am Verkaufsstand der Weber-Werke von 14:45 bis 15:15 Uhr Autogramme schreiben und am Sonntag von 11:45 bis 12:15 Uhr stehen Roan van de Moosdijk, Tom Koch, Maximilian Spies, Noah Ludwig und Cato Nickel den Fans am ADAC-MX-Masters-Truck für Autogramme zur Verfügung.

Siegerehrung am Sonntag

Am Sonntag beginnt ab 19 Uhr die Jahressiegerehrung im Festzelt, zu der alle Fans herzlich eingeladen sind. Tickets gibt es an der Tageskasse oder vorab online über den Ticketshop des MSC Fürstlich Drehna zu erwerben.

Livestream

Alle Rennen aus Fürstlich Drehna werden im kostenlosen Livestream übertragen. Am Samstag beginnt die Sendung um 15:00 Uhr, am Sonntag startet die Übertragung mit Teil 1 bereits um 09:50 Uhr, Teil 2 beginnt um 12:40 Uhr. Das digitale Programmheft sowie Zeitpläne und Starterlisten stehen unter adac.de/mx-masters zum Download zur Verfügung.

Werbung

Werbung

Livestream Samstag
Livestream Sonntag, Teil 1
Livestream Sonntag, Teil 2

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

2026
Pos
Fahrer
Punkte

1

Roan van de Moosdijk

404

2

Tom Koch

320

3

Jörgen‐Matthias Talviku

274

4

Jere Haavisto

273

5

Maximilian Spies

252

6

Noah Ludwig

250

7

Max Nagl

214

8

Nico Koch

153

9

Max Thunecke

148

10

Tomas Kohut

140

Events

Alle ADAC MX Masters Events
  • Vergangen

    Gaildorf

    Auf der Wacht, Deutschland
    08.–09.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Vellahn

    Motorsport Arena "Vellahner Heide", Deutschland
    29.–30.08.2026
    Zum Event

  • Live

    Furstlich Drehna

    Rund um den Mühlberg, Deutschland
    26.–27.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gaildorf

    Auf der Wacht, Deutschland
    08.–09.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Vellahn

    Motorsport Arena "Vellahner Heide", Deutschland
    29.–30.08.2026
    Zum Event

  3. Live

    Furstlich Drehna

    Rund um den Mühlberg, Deutschland
    26.–27.09.2026
    Zum Event

Motocross News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM