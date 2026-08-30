Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motocross

  4. /

  5. ADAC MX Masters

  6. /

  7. News

Werbung

ADAC MX Youngster Cup: Nicolai Skovbjerg (Husqvarna) ist vorzeitig Champion

Mit einem 2-1-1-Ergebnis gewann Gyan Doensen (KTM) den 6. Lauf des ADAC MX Youngster Cups in Vellahn. Nicolai Skovbjerg wurde mit einem 1-3-2-Ergebnis Zweiter und sicherte sich den Youngster-Titel.

ADAC MX Masters

Nicolai Skovbjerg wurde vorzeitig Youngsters-Champion
Nicolai Skovbjerg wurde vorzeitig Youngsters-Champion
Foto: SixtySeven Husqvarna
Nicolai Skovbjerg wurde vorzeitig Youngsters-Champion
© SixtySeven Husqvarna

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

6. Lauf des ADAC MX Youngster Cups in Vellahn: Tabellenführer Nicolai Skovbjerg (Sixtyseven Racing Husqvarna) gewann das Samstagsrennen vor dem Niederländer Gyan Doensen (Gabriel SS24 KTM. Mit Levi Townley (MJC Yamaha) und Ryan Oppliger (Oppliger Racing KTM) folgten zwei EMX125-Piloten, die auf den 250-ccm-Maschinen einen starken Eindruck hinterließen.

Werbung

Werbung

Gyan Doensen wurde Tagessieger

Der Niederländer gewann beide Sonntagsrennen und wurde mit einem 2-1-1-Ergebnis Tagessieger. Skovbjerg beendete das Rennen mit einem 1-3-2-Ergebnis auf dem zweiten Podiumsrang. Sebastian Leok (Husqvarna) erreichte mit einem 6-2-5-Ergebnis den dritten Platz auf dem Treppchen.

Skovbjerg ist vorzeitig Youngsters-Champion

Nicolai Skovbjerg konnte seinen Vorsprung in der Tabelle auf 121 Punkte gegenüber Sebastian Leok auf Platz 2 ausbauen und sicherte sich damit im vorletzten Rennen der Saison den Titel im ADAC Youngster Cup 2026. Ryan Oppliger aus der Schweiz belegte mit einem 4-7-6-Ergebnis Platz 5 der Gesamtwertung. Bester deutscher Fahrer wurde Linus Jung (Sarholz-Husqvarna) auf Gesamtrang 10.

Im Artikel erwähnt

Ergebnis ADAC MX Youngster Cup Vellahn

  1. Gyan Doensen (NL), KTM, 2-1-1, 72 Punkte

  2. Nicolai Skovbjerg (DK), Husqvarna, 1-3-2, 67, (-5)

  3. Sebastian Leok (EST), Husqvarna, 6-2-5, 53, (-19)

  4. Nico Stenberg (FIN), KTM, 5-5-3, 52, (-20)

  5. Ryan Oppliger (CH), KTM, 4-7-6, 47, (-25)

  6. Scott Smulders (NL), Husqvarna, 8-14-4, 38, (-34)

  7. Saku Mansikkamäki (FIN), KTM, 7-4-16, 37, (-35)

  8. Viktor Leppälä (FIN), KTM, 10-6-15, 32, (-40)

  9. Lucas Bruhn (DK), KTM, 13-11-9, 30, (-42)

  10. Linus Jung (D), Husqvarna, 11-18-7, 27, (-45)

Werbung

Werbung

Youngsters Tabellenstand nach Event 6 von 7

  1. Nicolai Skovbjerg (DK), Husqvarna, 404 Punkte, vorzeitig Champion

  2. Sebastian Leok (EST), Husqvarna, 283, (-121)

  3. Scott Smulders (NL), Husqvarna, 251, (-153)

  4. Saku Mansikkamäki (FIN), KTM, 225, (-179)

  5. Mads Fredsøe (DK), KTM, 207, (-197)

  6. Liam Owens (AUS), KTM, 193, (-211)

  7. Valentin Kees (D), KTM, 176, (-228)

  8. Lyonel Reichl (FL), KTM, 176, (-228)

  9. Jan Krug (D), Triumph, 168, (-236)

  10. Nico Stenberg (FIN), KTM, 163, (-241)

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

2026

Pos

Fahrer

Punkte

1

Roan van de Moosdijk

404

2

Tom Koch

320

3

Jörgen‐Matthias Talviku

274

4

Jere Haavisto

273

5

Maximilian Spies

252

6

Noah Ludwig

250

7

Max Nagl

214

8

Nico Koch

153

9

Max Thunecke

148

10

Tomas Kohut

140

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle ADAC MX Masters Events
  • Vergangen

    Gaildorf

    Auf der Wacht, Deutschland
    08.–09.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Vellahn

    Motorsport Arena "Vellahner Heide", Deutschland
    29.–30.08.2026
    Zum Event

  • Furstlich Drehna

    Rund um den Mühlberg, Deutschland
    26.–27.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gaildorf

    Auf der Wacht, Deutschland
    08.–09.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Vellahn

    Motorsport Arena "Vellahner Heide", Deutschland
    29.–30.08.2026
    Zum Event

  3. Furstlich Drehna

    Rund um den Mühlberg, Deutschland
    26.–27.09.2026
    Zum Event

Motocross News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM