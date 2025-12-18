Dörr Motorsport Triumph Racing erweitert sein Fahrer-Lineup

Speerspitze des Teams bleibt Max Nagl. Nach der knapp verfehlten Meisterschaft in diesem Jahr, ist das Ziel für 2026 klar der Kampf um den Meistertitel. Im Youngster Cup wird das Team mit drei vielversprechenden Nachwuchstalenten antreten: Jan Krug, Maximilian Werner und Eric Rakow.

Teamchef Niklas Raths erklärte: «Mit Max Nagl und seiner außergewöhnlichen Erfahrung konnten wir bereits in unserem ersten Jahr als neu gegründetes Team mit einem komplett neuen Motorrad enorme Entwicklungsschritte und Erfolge erzielen. In der Nachsaison haben wir gemeinsam mit Max und dem gesamten Team intensiv an weiteren Verbesserungen gearbeitet. Deshalb gehen wir zusammen mit großer Zuversicht und klaren Ambitionen in die Saison 2026. Ebenso sind wir extrem glücklich darüber, im ADAC Youngster Cup mit Jan, Maxi und Eric gleich drei herausragende Talente für das Team gewonnen zu haben. Das Fahrertrio wird in dieser stark umkämpften Klasse nicht nur sein individuelles Können unter Beweis stellen, sondern zugleich die Leistungsfähigkeit des Teams sowie die Zuverlässigkeit der Triumph Motocross-Bikes eindrucksvoll demonstrieren.»