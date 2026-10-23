Kevin Brumann wechselt zum deutschen KMP Honda-Team

Kevin Brumann, der zuletzt für das Team MX-Handel Husqvarna startete, wird in der kommenden Saison für das deutsche KMP Honda-Team aus Ketsch bei Mannheim starten. Neben den ADAC MX Masters sind Einsätze bei europäischen WM-Läufen geplant. «Wir sind stolz, unseren ersten neuen Fahrer im Team 'KMP Honda Racing by DVAG' begrüßen zu dürfen», heißt es in der Mitteilung des Teams. «Ich bin unglaublich dankbar für diese Chance», erklärte der Schweizer. «Ich freue mich schon auf die kommende Saison und kann es kaum erwarten, loszulegen.»

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Über KMP Honda

Das seit 2005 bestehende KMP Honda Racing Team feierte seine größten Erfolge in der ADAC MX Masters-Serie. Mit Max Nagl gewann die Mannschaft 2023 und 2024 die Fahrer- und Teammeisterschaft, während Honda jeweils die Herstellerwertung für sich entschied. Max Nagl und der spätere US-Champion Hunter Lawrence sorgten für zahlreiche Laufsiege und Podestplätze.