Masters-Auftakt in Grevenbroich: Max Nagl (Triumph) holt ersten Tagessieg

Auftakt der ADAC MX Masters in Grevenbroich: Samstags-Sieger Max Nagl (Triumph) erwischte keinen guten Start ins erste Sonntagsrennen und musste sich von Platz b10 aus nach vorne kämpfen.

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Jörgen-Matthias Talviku (Yamaha) zog den Holeshot und führte das Rennen 7 Runden lang an, bevor Titelverteidiger Roan van de Moosdijk (Kosak KTM) die Lücke schloss und am Esten vorbei in Führung ging.

Aufholjagd von Max Nagl

«Schon in der ersten Kurve hätte ich beinahe gelegen», erinnerte sich Max Nagl nach dem zweiten Lauf. «Ich bekam einen Schlag von hinten und bin danach noch mit einem anderen Fahrer zusammengekommen. Ich dachte mir nur, hoffentlich stürze ich nicht, denn dann ist es vorbei. Ich kam zum Glück durch, musste dann aber viele Fahrer überholen, um wieder den Anschluss an die Spitze zu bekommen.»

In der 11. Runde war Nagl am Titelverteidiger dran, doch der Niederländer wehrte den ersten Angriff des Deutschen ab. Nagl baute sich neu auf und startete eine weitere Attacke. «Das Problem ist, dass man immer eine andere Linie nehmen muss als der Vordermann, weil man sonst durch den aufgewirbelten Sand keine Sicht mehr hat.» Nagl setzte sich durch und gewann mit einem knappen Vorsprung von 0,7 Sekunden vor van de Moosdijk und Jörgen-Matthias Talviku.

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Start-Ziel-Sieg von Nagl im dritten Lauf

Im 3. Lauf zeigte Max Nagl wieder einen seiner Blitzstarts und agierte von Anfang an an der Spitze. In diesem Rennen zeigte auch Tom Koch (Sarholz KTM), der im vergangenen Jahr nicht an der Serie teilnahm, dass er weiterhin ein Podiumskandidat ist. Nach Problemen und Platz 9 im zweiten Lauf kämpfte er im dritten Rennen mit Roan van de Moosdijk um die Podiumsplätze. Der Titelverteidiger setzte sich am Ende zwar durch, aber mit einem 3-9-3-Ergebnis und 52 Punkten stand 'Toko' am Ende des Tages auf dem 3. Podiumsrang.

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Ergebnis ADAC MX Masters Grevenbroich:

Max Nagl (D), Triumph, 1-1-1 Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 2-2-2 Tom Koch (D), KTM, 3-9-3 Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 13-3-4 Jere Haavisto (FIN), KTM, 5-4-9 Maximilian Spies (D), KTM, 4-10-6 Nico Koch (D), KTM, 7-8-8 Tomas Kohut (SVK), KTM, 12-7-7 Noah Ludwig (D), KTM, 10-6-10 Nico Greutmann (CH), Honda, DNF-13-5 Jordi Tixier (F), Honda, 6-31-13 Peter König (D), KTM, 15-11-15 Max Thunecke (D), Suzuki, 14-16-12 Dave Kooiker (NL), KTM, 11-22-11 Jakub Terešák (CZ), KTM, 16-12-18 Harri Kullas (EST), KTM, DNF-5-33 Kaarel Tilk (EST), Husqvarna, 28-15-14 Emil Weckman (FIN), Yamaha, 19-14-17 Lars van Berkel (B), Yamaha, 8-38-DNS Jens Walvoort (NL), KTM, 9-30-37

Tabellenstand nach Event 1 von 7:

Max Nagl (D), Triumph, 75 Punkte Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 66 (-9) Tom Koch (D), KTM, 52 (-23) Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 46 (-29) Jere Haavisto (FIN), KTM, 46 (-29) Maximilian Spies (D), KTM, 44 (-31) Nico Koch (D), KTM, 40 (-35) Noah Ludwig (D), KTM, 37 (-38) Tomas Kohut (SVK), KTM, 37 (-38) Nico Greutmann (CH), Honda, 24 (-51) Jordi Tixier (F), Honda, 23 (-52) Peter König (D), KTM, 22 (-53) Max Thunecke (D), Suzuki, 21 (-54) Dave Kooiker (NL), KTM, 20 (-55) Jakub Terešák (CZ), KTM, 17 (-58) Harri Kullas (EST), KTM, 16 (-59) Lars van Berkel (B), Yamaha, 13 (-62) Kaarel Tilk (EST), Husqvarna, 13 (-62) Emil Weckman (FIN), Yamaha, 13 (-62) Jens Walvoort (NL), KTM, 12 (-63)

Mit einem 2-6-1-Ergebnis übernahm der niederländische Sixtyseven Husqvarna-Pilot Scott Smoulders die Führung in der Tabelle des ADAC MX Youngster Cups. Der deutsche Dörr Triumph-Pilot Jan Krug erreichte mit einem 6-2-4-Ergebnis das Podium.

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Youngster Cup Grevenbroich:

Scott Smulders (NL), Husqvarna, 2-6-1 Nicolai Skovbjerg (DK), Husqvarna, 1-8-3 Jan Krug (D), Triumph, 6-2-4 Liam Owens (AUS), KTM, 15-1-2 Lyonel Reichl (LI), KTM, 4-5-6 Mads Fredsoe (DK), KTM, 5-3-8 Saku Mansikkamäki (FIN), KTM, 3-4-25 Ian Ampoorter (B), GasGas, 8-10-14 Jonathan Frank (D), Triumph, 10-13-10 Sebastian Leok (EST), Husqvarna, 9-34-5

Youngster Cup Stand nach Event 1: