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Max Nagl (Triumph) gewinnt Samstagsrennen in Grevenbroich

Mit einem souveränen Sieg meldete sich der fünffache Masters-Champion Max Nagl (Triumph) eindrucksvoll zurück, startete von Pole und gewann das Auftaktrennen in Grevenbroich mit deutlichem Vorsprung.

Thoralf Abgarjan

Von

ADAC MX Masters

Max Nagl gewann das Samstagsrennen in Grevenbroich
Max Nagl gewann das Samstagsrennen in Grevenbroich
Foto: ADAC
Max Nagl gewann das Samstagsrennen in Grevenbroich
© ADAC

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Im Artikel erwähnt

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Auftakt der ADAC MX Masters im Sand von Grevenbroich: Schon im Zeittraining konnte Max Nagl (Dörr Triumph) zeigen, dass mit ihm zu rechnen sein wird. Den Holeshot zum ersten Wertungslauf am Karsamstag zog Schmicker-Racing-Pilot Harri Kullas (KTM). Nagl blieb die ersten beiden Runden am Esten dran, bevor er attackierte und die Führung übernahm.

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Eine Frage der Balance

«Am Anfang dachte ich, dass das Tempo gar nicht so hoch war. Ich habe das Tempo angezogen, aber schnell gemerkt, dass das auf der zerfahrenen Strecke nicht durchzuhalten ist. Ich war selber überrascht, wie tief ausgefahren der Kurs schon war. Ich musste also versuchen, die richtige Balance zu finden und das hat ganz gut geklappt.»

Ich war selbst überrascht, wie tief ausgefahren der Kurs schon war.

Max Nagl

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Im Artikel erwähnt

Harri Kullas fiel nach Crash aus

Titelverteidiger Roan van de Moosdijk (Kosak KTM) startete im Bereich der Top 5 und arbeitete sich mit schnellen Rundenzeiten rasch nach vorne. Nachdem er an Kullas vorbeigegangen war und auf Platz 2 rangierte, hatte er bereits einen Rückstand von 10 Sekunden zur Spitze von Max Nagl. Das Duell der beiden Top-Favoriten war damit eröffnet. Nagl fuhr auch in der zweiten Halbzeit konstant die schnellsten Rundenzeiten und konnte seinen Vorsprung gegenüber dem Feld auf 22 Sekunden ausbauen. Harri Kullas stürzte in Runde 9 nach einem Table und musste das Rennen aufgeben. Zunächst rückte sein Teamkollege Jere Haavisto auf Platz 3 nach, aber der Finne musste sich in den letzten Runden noch Tom Koch (Kosak KTM) und Maximilian Spies (Becker Racing KTM) geschlagen geben.

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Spannende Kämpfe um die Ränge

Supercross-Spezialist Nico Koch (Becker Racing KTM) startete auf Platz 3 gut ins Rennen, konnte seine Pace aber nicht über die Distanz gehen und fiel am Ende auf Rang 7 hinter Ex-Weltmeister Jordi Tixier (KMP Honda) zurück. Noah Ludwig (Sarholz KTM) haderte mit dem Zeittraining und musste von Startplatz 18 aus ins Rennen gehen. Der Ascherslebener startete erneut gut und kam mit einem Rückstand von einer Minute zur Spitze auf Platz 10 ins Ziel.

Ergebnis ADAC MX Masters Grevenbroich, Lauf 1:

  1. Max Nagl (D), Triumph, 31:23.806

  2. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, +22.553

  3. Tom Koch (D), KTM, +37.239

  4. Maximilian Spies (D), KTM, +43.849

  5. Jere Haavisto (FIN), KTM, +52.175

  6. Jordi Tixier (F), Honda, +52.910

  7. Nico Koch (D), KTM, +53.784

  8. Lars van Berkel (B), Yamaha, +56.083

  9. Jens Walvoort (NL), KTM, +58.485

  10. Noah Ludwig (D), KTM, +1:06.356

  11. Dave Kooiker (NL), KTM, +1:11.929

  12. Tomas Kohut (SK), KTM, +1:13.719

  13. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, +1:15.480

  14. Max Thunecke (D), Suzuki, +1:31.987

  15. Peter König (D), KTM, +1:36.627

  16. Jakub Teresak (CZ), KTM, +1:38.178

  17. Paul Haberland (D), Honda, +1:39.906

  18. Cato Nickel (D), Honda, +1:44.943

  19. Emil Weckman (FIN), Yamaha, +1:55.926

  20. Marcel Stauffer (A), KTM, +2:06.998

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Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Max Nagl

Max Nagl

Dörr Motorsport Triumph Racing

Max Nagl

Max Nagl

12

15

31:23,806

1:58,854

25

02

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk

Kosak Racing Team

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk

39

15

+22,553

2:01,961

20

03

Tom Koch

Tom Koch

KTM Sarholz Racing Team

Tom Koch

Tom Koch

226

15

+37,239

2:04,195

15

04

Placeholder - Racer

Maximilian Spies

Becker Racing

Placeholder - Racer

Maximilian Spies

7

15

+43,849

2:04,167

16

05

Placeholder - Racer

Jere Haavisto

Schmicker Silve Racing

Placeholder - Racer

Jere Haavisto

142

15

+52,175

2:04,605

14

06

Jordi Tixier

Jordi Tixier

KMP Honda Racing by DVAG

Jordi Tixier

Jordi Tixier

911

15

+52,910

2:04,837

12

07

Placeholder - Racer

Nico Koch

Becker Racing

Placeholder - Racer

Nico Koch

260

15

+53,784

2:03,851

18

08

Placeholder - Racer

Lars van Berkel

Placeholder - Racer

Lars van Berkel

107

15

+56,083

2:06,983

6

09

Placeholder - Racer

Jens Walvoort

Placeholder - Racer

Jens Walvoort

48

15

+58,485

2:05,745

9

10

Placeholder - Racer

Noah Ludwig

KTM Sarholz Racing Team

Placeholder - Racer

Noah Ludwig

300

15

+1:06,356

2:07,143

4

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