Max Nagl (Triumph) gewinnt Samstagsrennen in Grevenbroich
Mit einem souveränen Sieg meldete sich der fünffache Masters-Champion Max Nagl (Triumph) eindrucksvoll zurück, startete von Pole und gewann das Auftaktrennen in Grevenbroich mit deutlichem Vorsprung.
Auftakt der ADAC MX Masters im Sand von Grevenbroich: Schon im Zeittraining konnte Max Nagl (Dörr Triumph) zeigen, dass mit ihm zu rechnen sein wird. Den Holeshot zum ersten Wertungslauf am Karsamstag zog Schmicker-Racing-Pilot Harri Kullas (KTM). Nagl blieb die ersten beiden Runden am Esten dran, bevor er attackierte und die Führung übernahm.
Eine Frage der Balance
«Am Anfang dachte ich, dass das Tempo gar nicht so hoch war. Ich habe das Tempo angezogen, aber schnell gemerkt, dass das auf der zerfahrenen Strecke nicht durchzuhalten ist. Ich war selber überrascht, wie tief ausgefahren der Kurs schon war. Ich musste also versuchen, die richtige Balance zu finden und das hat ganz gut geklappt.»
Ich war selbst überrascht, wie tief ausgefahren der Kurs schon war.
Max Nagl
Harri Kullas fiel nach Crash aus
Titelverteidiger Roan van de Moosdijk (Kosak KTM) startete im Bereich der Top 5 und arbeitete sich mit schnellen Rundenzeiten rasch nach vorne. Nachdem er an Kullas vorbeigegangen war und auf Platz 2 rangierte, hatte er bereits einen Rückstand von 10 Sekunden zur Spitze von Max Nagl. Das Duell der beiden Top-Favoriten war damit eröffnet. Nagl fuhr auch in der zweiten Halbzeit konstant die schnellsten Rundenzeiten und konnte seinen Vorsprung gegenüber dem Feld auf 22 Sekunden ausbauen. Harri Kullas stürzte in Runde 9 nach einem Table und musste das Rennen aufgeben. Zunächst rückte sein Teamkollege Jere Haavisto auf Platz 3 nach, aber der Finne musste sich in den letzten Runden noch Tom Koch (Kosak KTM) und Maximilian Spies (Becker Racing KTM) geschlagen geben.
Spannende Kämpfe um die Ränge
Supercross-Spezialist Nico Koch (Becker Racing KTM) startete auf Platz 3 gut ins Rennen, konnte seine Pace aber nicht über die Distanz gehen und fiel am Ende auf Rang 7 hinter Ex-Weltmeister Jordi Tixier (KMP Honda) zurück. Noah Ludwig (Sarholz KTM) haderte mit dem Zeittraining und musste von Startplatz 18 aus ins Rennen gehen. Der Ascherslebener startete erneut gut und kam mit einem Rückstand von einer Minute zur Spitze auf Platz 10 ins Ziel.
Ergebnis ADAC MX Masters Grevenbroich, Lauf 1:
Max Nagl (D), Triumph, 31:23.806
Roan van de Moosdijk (NL), KTM, +22.553
Tom Koch (D), KTM, +37.239
Maximilian Spies (D), KTM, +43.849
Jere Haavisto (FIN), KTM, +52.175
Jordi Tixier (F), Honda, +52.910
Nico Koch (D), KTM, +53.784
Lars van Berkel (B), Yamaha, +56.083
Jens Walvoort (NL), KTM, +58.485
Noah Ludwig (D), KTM, +1:06.356
Dave Kooiker (NL), KTM, +1:11.929
Tomas Kohut (SK), KTM, +1:13.719
Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, +1:15.480
Max Thunecke (D), Suzuki, +1:31.987
Peter König (D), KTM, +1:36.627
Jakub Teresak (CZ), KTM, +1:38.178
Paul Haberland (D), Honda, +1:39.906
Cato Nickel (D), Honda, +1:44.943
Emil Weckman (FIN), Yamaha, +1:55.926
Marcel Stauffer (A), KTM, +2:06.998
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