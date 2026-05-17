Max Nagl (Triumph) ist Gesamtsieger vor Roan van de Moosdijk in Bitsch

Sonntagsrennen, 3. Event der ADAC MX Masters im französischen Bitsch: Das Wetter hat gehalten und die Zuschauer an der Strecke erlebten hochkarätigen Rennsport in allen Klassen.

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Phänomenale Aufholjagd von Max Nagl

Samstagssieger Max Nagl (Dörr Motorsport Triumph) startete gut in den zweiten Lauf, wurde aber in der ersten Kurve etwas abgedrängt und kam nur im Bereich der Top-10 aus der ersten Runde. Der finnische Schmicker-Racing-Pilot Jere Haavisto führte das Rennen 5 Runden lang an, bevor Roan van de Moosdijk (Kosak KTM) die Führungsposition übernahm. Der Titelverteidiger musste sich zuvor zunächst gegen Tom Koch (Sarholz KTM) durchsetzen und sah danach wie der sichere Laufsieger aus, denn Max Nagl hatte sich zu diesem Zeitpunkt zwar auf Platz 3 vorgekämpft, hatte aber einen Rückstand von 10 Sekunden. Nagl legte wurde aber in der zweiten Rennhälfte immer stärker, setzte sich zunächst gegen Haavisto durch und überholte in der 13. von 16 Runden Roan van de Moosdijk. Nagl gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 5,5 Sekunden.

Roan van de Moosdijk gewinnt Lauf 3

Den Holeshot zum 3. Lauf gewann Jörgen-Matthias Talviku (Yamaha). Van de Moosdijk rangierte auf Platz 5, Nagl auf Rang 7. In der ersten Runde kam es zu einem Crash, in den mehrere Fahrer verwickelt wurden. Auch Maximilian Spies (Becker Racing KTM) wurde aufgehalten. Der Brandenburger musste danach eine Aufholjagd vom Ende des Feldes starten und schaffte es am Ende noch bis auf Platz Platz 8 vorzufahren.

Roan van de Moosdijk setzte sich nach 2 Runden gegen Talviku durch und übernahm die Führung. In der 5. Runde hatte sich auch Max Nagl wieder bis auf Platz 2 zurückgekämpft. Nagl konnte die Lücke schließen und in den letzten 4 Runden entbrannte ein hartes Duell zwischen ihm und van de Moosdijk um den Laufsieg. Nachdem Nagl einige heikle Momente abfangen konnte, entschied er sich mit Blick auf das große Bild der Meisterschaft, den zweiten Platz sicher nach Hause zu bringen, um kein unnötiges Risiko im Duell gegen van de Moosdijk einzugehen. Roan van de Moosdijk gewann den 3. Lauf mit einem Vorsprung von 7,7 Sekunden. Talviku kam mit 50 Sekunden Rückstand auf Platz 3 ins Ziel. Auch in diesem Rennen fuhren van de Moosdijk und Nagl in ihrer eigenen Klasse.

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Max Nagl wird Gesamtsieger

«Am Anfang des 3. Laufs war ich etwas zu verhalten. Ich war etwas müde, weil so ein ADAC-Wochenende mit 3 Rennen einfach sehr anstrengend ist. Ich habe am Anfang etwas zu lange gewartet. Am Ende bin ich näher gekommen und hatte auch bessere Linien, aber Roan hat das relativ schnell gemerkt und hat dann meine Spuren kopiert. Ich musste mir Alternativen suchen, die aber nicht gut waren. Dadurch habe ich meinen Rhythmus verloren und irgendwann muss man dann auch den Kopf einschalten, an die Meisterschaft denken und einfach sagen, ich lasse es jetzt und bringe den zweiten Platz über die Ziellinie, was mir auch von der Box angezeigt wurde. Wir hatten den Gesamtsieg und mit Blick auf das große Bild kann ich mit diesem Wochenende zufrieden sein. Ich hatte auch ein paar heikle Momente und wenn die Kraft nachlässt, kann dich die 450er schnell einmal absatteln, deshalb ist es dann besser, etwas zurückzustecken.»

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Irgendwann muss man auch den Kopf einschalten. Max Nagl

An der Tabellenspitze bleibt es eng

Insgesamt hat Max Nagl in Bitsch seinen Vorsprung um 3 Punkte gegenüber seinem direkten Meisterschaftskontrahenten Roan van de Moosdijk ausgebaut und geht am 13.-14. Juni in Tensfeld mit einem Vorsprung von 17 Punkten in die 4. Meisterschaftsrunde. Tom Koch (Sarholz KTM) beendete die Frankreich-Runde der ADAC MX Masters mit einem 6-4-4-Ergebnis auf Gesamtrang 4 und verbesserte sich in der Tabelle von Platz 4 auf 3, während Maximilian Spies mit Gesamtrang 6 (4-5-8) von Tabellenplatz 3 auf 5 zurückfiel. Jere Haavisto verbesserte sich von Platz 5 auf Rang 4. KMP-Honda-Pilot Jordi Tixier konnte in Bitsch wegen einer tiefen Wunde im Ellenbogen nicht antreten.