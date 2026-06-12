Nicolai Skovbjerg wechselt zu SixtySeven Racing Husqvarna
Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Scott Smulders startet das dänische Talent Nicolai Skovbjerg schon in tensfeld für das deutsche Team SixtySeven Racing.
Das dänische Talent Nicolai Skovbjerg ist der Führende des ADAC MX Youngster Cups. In dieser Woche kam es zur Trennung von seinem Team 'MX-Handel Husqvarna'. Der Däne wechselte in das Team 'SixtySeven Racing' und wird schon am Wochenende in Tensfeld für sein neues Team starten.
Scott Smulders in Frankreich schwer verletzt
Skovbjerg ersetzt im Team SixtySeven Racing den verletzten Scott Smulders. Der Niederländer stürzte im ersten MX2-WM-Lauf in Lacapelle-Marival und zog sich zwei Wirbelbrüche, einen Bruch in der Hand sowie Verletzungen von Milz und Niere zu.verletzungsbedingt pausieren musste. Das Team war auf der Suche nach einem geeigneten Ersatz und hat sich entschieden, einen der herausragenden Fahrer der diesjährigen EMX250-Meisterschaft zu holen.
Fokus auf EMX und Youngster Cup
Der Fokus von Nicolai Skovbjerg wird weiterhin auf der EMX250 und dem ADAC Youngster Cup liegen, in der er mit einem Vorsprung von 14 Punkten in Führung liegt.
Youngster Cup nach 3 Etappen
-
Nicolai Skovbjerg (DK), Husqvarna, 199 Punkte
-
Scott Smulders (NL), Husqvarna – 185 (-14)
-
Mads Fredsoe (DK), KTM – 149 (-50)
-
Liam Owens (AUS), KTM – 140 (-59)
-
Lyonel Reichl (LIE), KTM – 137 (-62)
-
Jan Krug – Triumph (D), 127 (-72)
Debüt in Tensfeld
In Tensfeld wird Skovbjerg sein Debüt für SixtySeven Racing geben. Teambesitzer Markus Weinbuch ist vom Neuzugang begeistert: «Wir freuen uns darauf, Nicolai Skovbjerg mit unserer Expertise zu unterstützen und ihn in seiner Karriere zu begleiten. Wir möchten, dass er weiter an seiner Leistung arbeitet, sein Potenzial weiter ausbaut und wir hoffen, dass er die Saison ohne Verletzungen übersteht.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach