Roan van de Moosdijk (KTM) dominiert Samstagsrennen in Fürstlich Drehna
Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der bereits als Champion feststehende Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk das Samstagsrennen zum Saisonfinale der ADAC MX Masters in Fürstlich Drehna.
Samstagsrennen zum Saisonfinale der ADAC MX Masters in Drehna: Der schon vor dem Rennen als Champion feststehende Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk legte bereits im Zeittraining Bestzeit vor und startete von der Pole-Position.
Ergebnis Qualifying
Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 1:40,357
Jere Haavisto (FIN), KTM, -0,873
Tom Koch (D), KTM, -1,255
Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, -1,395
Nico Koch (D), KTM, -1,709
Noah Ludwig (D), KTM, -1,935
Start-Ziel-Sieg van de Moosdijk
Der Niederländer zog im ersten Lauf den Holeshot, übernahm die Führung und setzte sich vom Feld ab. Van de Moosdijk gewann mit einem Vorsprung von 12,5 Sekunden vor Jörgen-Matthias Talviku (Yamaha). Dritter wurde der schweizerische Husqvarna-Pilot Kevin Brumann.
Noah Ludwig bester Deutscher im Feld
Sarholz-KTM-Pilot Tom Koch, bei dem es noch um den Vizemeistertitel geht, rangierte vier Runden lang auf Platz 2, fiel aber bis zum Ende des Rennens noch auf Platz 6 hinter den Finnen Jere Haavisto (Schmicker KTM) zurück. Blitzstarter Noah Ludwig (KTM) rangierte zunächst auf Platz 2, lieferte sich ein Duell mit Kevin Brumann und beendete das Rennen schließlich auf Platz 4 als bester deutscher Fahrer.
Samstagsrennen, ADAC MX Masters Drehna
Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 29:30,308
Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, +12,486
Kevin Brumann (CH), Husqvarna, +41,221
Noah Ludwig (D), KTM, +44,353
Jere Haavisto (FIN), KTM, +1:04,321
Tom Koch (D), KTM, +1:16,886
Max Thunecke (D), Suzuki, +1:18,140
Mike Gwerder (CH), KTM, +1:34,388
William Kleemann (DK), KTM, +1:36,615
Anton Neidert (S), Yamaha, +1:45,914
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