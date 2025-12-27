Roan van de Moosdijk und Valentin Kees verlängern bei Kosak KTM

Roan van de Moosdijk gewann 2025 mit dem deutschen Kosak-KTM-Team die ADAC MX Masters. Der Niederländer kam Mitte 2024 nach einer verletzungsbedingten Pause zu Kosak KTM und lieferte bereits erste Erfolge ab. Nun folgte der Meisterschaftserfolg in der renommierten ADAC MX Masters-Klasse.

Für die Saison 2026 liegt der Fokus erneut auf der Masters-Serie und auf dem Unternehmen Titelverteidigung. Darüber hinaus wird Roan van ausgewählten MXGP-WM-Runden teilnehmen.

«Ich freue mich schon auf 2026», erklärte Teambesitzer Herbert Kosak. «Wir sind hoch motiviert und werden unser Bestes geben, um den Titel gemeinsam mit Roan zu verteidigen.»

Valentin Kees und Kevin Gödderz Foto: Kosak KTM Valentin Kees und Kevin Gödderz © Kosak KTM

In der 250er Klasse wurde der Vertrag mit Valentin Kees um ein weiteres Jahr verlängert. «Valentin wird seine neunte Saison gemeinsam mit uns in Angriff nehmen», erklärte Kosak KTM-Team-Manager Kevin Gödderz. «Wir arbeiten ständig an seiner Entwicklung und das klare Ziel ist ein Top-Drei-Ergebnis im Youngster Cup.»