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Simon Längenfelder (KTM): Gesamtsieger bei seinem 450er Debüt in Dreetz

Mit einem 1-1-3-Ergebnis gewann der deutsche MX2-Weltmeister Simon Längenfelder (Red Bull KTM) das zweite Aufeinandertreffen der ADAC MX Masters in Dreetz vor Max Nagl (Triumph).

Thoralf Abgarjan

Von

ADAC MX Masters

Das 450er Podium in Dreetz
Das 450er Podium in Dreetz
Foto: ADAC
Das 450er Podium in Dreetz
© ADAC

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2. Lauf der ADAC MX Masters im Sand von Dreetz: Max Nagl (Triumph) gewann den Holeshot zum ersten Sonntagsrennen, doch Titelverteidiger Roan van de Moosdijk (KTM) attackierte schon in der Anfangsphase und übernahm die Führung. Dahinter entbrannte ein Zweikampf zwischen Gaststarter Simon Längenfelder (KTM) und dem in der Meisterschaft führenden Max Nagl (Triumph).

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Simon Längenfelder gewinnt Lauf 2

In Runde 5 attackierte Längenfelder und setzte sich gegen den niederländischen Titelverteidiger durch. In der Endphase des Rennens konnte Nagl die Lücke zu van de Moosdijk schließen und es entbrannte ein Duell um den zweiten Platz. Nagl stürzte über das Vorderrad, konnte aber den 3. Platz über die Ziellinie bringen. Simon Längenfelder gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 4 Sekunden vor van de Moosdijk. Max Nagl hatte am Ende einen Rückstand von 16 Sekunden zur Spitze. Maximilian Spies (KTM) hatte auf Platz 4 bereits einen Rückstand von 49,5 Sekunden.

Max Nagl stürzte im ersten Sonntagsrennen von Dreetz
Max Nagl stürzte im ersten Sonntagsrennen von Dreetz
Foto: ADAC
Max Nagl stürzte im ersten Sonntagsrennen von Dreetz
© ADAC

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Im Artikel erwähnt

Max Nagl: 'All In' im dritten Lauf

Den Holeshot zum zweiten Sonntagsrennen gewann Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig. In der dritten Runde ging Nagl an Ludwig vorbei und übernahm die Führung. Simon Längenfelder rangierte zu diesem Zeitpunkt bereits auf Platz 3. In Runde 6 attackierte Roan van de Moosdijk und setzte sich gegen Längenfelder durch. Der deutsche MX2-WM-Leader fuhr im dritten Lauf auf Sicherheit, denn Platz 3 genügte zum Tagessieg. Mit einem 1-1-3-Ergebnis holte der Deutsche in Dreetz insgesamt 70 Punkte und wurde damit Gesamtsieger vor Max Nagl, der sich in Dreetz 67 Punkte gutschreiben lassen konnte. Roan van de Moosdijk wurde im letzten Rennen des Tages Zweiter. Mit einem 4-2-2-Ergebnis und 62 Punkten stand er auf dem dritten Podiumsrang.

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Noah Ludwig übernahm im zweiten Lauf die Führung
Noah Ludwig übernahm im zweiten Lauf die Führung
Foto: ADAC
Noah Ludwig übernahm im zweiten Lauf die Führung
© ADAC

Nagl baut seinen Vorsprung in der Tabelle aus

«Das ganze Wochenende war schon hart», erklärte Max Nagl auf dem Podium. «Die Strecke hier in Dreetz ist mit die anspruchsvollste im ganzen Kalender. Hier ist Fitness entscheidend. In den ersten beiden rennen war meine Taktik, am Anfang ruhig zu fahren, dass ich am Ende noch genügend Energie habe. Dabei habe ich mich aber verschätzt. Ich war zu langsam, so dass die Anderen nachrücken konnten. Nachdem die beiden an der Spitze etwas davongefahren waren, habe ich den Rhythmus verloren und habe dann am Ende gepusht, aber es hat nicht mehr zum Überholen gereicht. Im letzten Rennen bin ich dann 'All In' gegangen. Ich wollte einen guten Start und so lange pushen wie es geht. Es hat dann am Ende gereicht. Die Zuschauer haben uns aber toll unterstützt. Es war teilweise wie im Stadion.»

Simon Längenfelder über seinen Tagessieg

«Ich wusste nicht, was ich hier zu erwarten habe. Ich habe von Session zu Session dazugelernt, um auf dem großen Bike zu fahren. Es ist wirklich nicht einfach. Man muss so ruhig bleiben und man darf eigentlich nie Vollgas geben, weil es so viel Leistung hat. Im dritten lauf habe ich dann etwas Tempo rausgenommen und habe einfach die beiden vorne ihren Zweikampf austragen lassen. Ich habe dann am Ende einfach das Fahren genossen, bin über die wellen gesprungen und bringe den Tagessieg nach Hause.»

Der dritte Meisterschaftslauf findet schon am kommenden Wochenende im französischen Bitche statt.

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Ergebnis ADAC MX Masters Dreetz:

  1. Simon Längenfelder (D), KTM, 1-1-3

  2. Max Nagl (D), Triumph, 2-3-1

  3. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 4-2-2

  4. Maximilian Spies (D), KTM, 3-4-5

  5. Tom Koch (D), KTM, 7-6-6

  6. Jere Haavisto (FIN), KTM, 5-5-9

  7. Nico Greutmann (CH), Honda, 8-7-10

  8. Harri Kullas (EST), KTM, 9-11-7

  9. Noah Ludwig (D), KTM, 15-10-4

  10. Dave Kooiker (NL), KTM, 11-12-8

Meisterschaftsstand nach 2 von 7 Events

  1. Max Nagl (D), Triumph, 142

  2. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 128, (-14)

  3. Maximilian Spies (D), KTM, 98, (-44)

  4. Tom Koch (D), KTM, 96, (-46)

  5. Jere Haavisto (FIN), KTM, 90, (-52)

  6. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 74, (-68)

  7. Noah Ludwig (D), KTM, 72, (-70)

  8. Simon Längenfelder (D), KTM, 70, (-72)

  9. Nico Greutmann (CH), Honda, 62, (-80)

  10. Nico Koch (D), KTM, 62, (-80)

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Pos

Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Max Nagl

Max Nagl

Dörr Motorsport Triumph Racing

Max Nagl

Max Nagl

12

15

30:56,502

2:00,058

25

02

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk

Kosak Racing Team

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk

39

15

+21,227

2:01,490

22

03

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

KTM

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

27

15

+42,454

2:01,048

20

04

Placeholder - Racer

Noah Ludwig

KTM Sarholz Racing Team

Placeholder - Racer

Noah Ludwig

300

15

+50,291

1:59,157

18

05

Placeholder - Racer

Maximilian Spies

Becker Racing

Placeholder - Racer

Maximilian Spies

7

15

+54,586

2:04,080

16

06

Tom Koch

Tom Koch

KTM Sarholz Racing Team

Tom Koch

Tom Koch

226

15

+57,698

2:04,482

15

07

Harri Kullas

Harri Kullas

Schmicker Silve Racing

Harri Kullas

Harri Kullas

151

15

+1:12,636

2:05,651

14

08

Dave Kooiker

KEMCO Management

Dave Kooiker

484

15

+1:33,718

2:04,635

13

09

Placeholder - Racer

Jere Haavisto

Schmicker Silve Racing

Placeholder - Racer

Jere Haavisto

142

15

+1:38,158

2:05,159

12

10

Placeholder - Racer

Nico Greutmann

MX Academy Honda Racing by Meuwissen Motor

Placeholder - Racer

Nico Greutmann

36

15

+1:42,599

2:05,844

11

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