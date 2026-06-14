Tensfeld-Crash: Max Nagl (Triumph) erleidet schwere Rückenverletzung

Nach dem Crash des meisterschaftsführenden Max Nagl im Samstagsrennen in Tensfeld, der 4. Etappe der ADAC MX Masters, wurde das Rennen mit roter Flagge abgebrochen. Nagl führte das Rennen an und kollidierte in Runde 8 mit einem gestürzten überrundeten Fahrer. Auch der nachfolgende Titelverteidiger, Roan van de Moosdijk, konnte nicht ausweichen und stürzte ebenfalls. Der Niederländer konnte das Rennen fortsetzen, Nagl konnte nicht aufstehen.

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Schwere Rückenverletzungen

Unmittelbar nach dem Rennabbruch war klar, dass sich Nagl schwere Verletzungen zugezogen hatte. Er wurde am Streckenrand versorgt, erhielt eine Halskrause und wurde mit dem Helikopter ins Krankenhaus Neumünster transportiert.

Wirbelverletzungen

Zunächst wurde von zwei Wirbelbrüchen im Hals- und Rückenbereich berichtet. Der Halswirbelbruch konnte nach der Diagnose im Krankenhaus allerdings nicht bestätigt werden. Der Bruch im Brustwirbelbereich wurde hingegen verifiziert. Neurologische Einschränkungen oder Lähmungserscheinungen hatte der Deutsche zum Glück nicht zu beklagen.

Nagl schon auf dem Heimweg

Max Nagl hat bereits die Heimreise angetreten, um weitere Untersuchungen durchzuführen. Wie lange der fünffache Masters-Champion ausfallen wird, ist im Moment völlig ungewiss. Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir Max Nagl von dieser Stelle aus gute, schnelle und vollständige Genesung.

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