Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motocross

  4. /

  5. ADAC MX Masters

  6. /

  7. News

Werbung

Tensfeld-Crash: Max Nagl (Triumph) erleidet schwere Rückenverletzung

Bei seinem Unfall im Samstagsrennen der ADAC MX Masters in Tensfeld, der zum Rennabbruch führte, zog sich Max Nagl (Triumph) Wirbelbrüche zu. Der Deutsche hat bereits die Heimreise angetreten.

ADAC MX Masters

Max Nagl zog sich in Tensfeld eine schwere Rückenverletzung zu
Max Nagl zog sich in Tensfeld eine schwere Rückenverletzung zu
Foto: Triumph
Max Nagl zog sich in Tensfeld eine schwere Rückenverletzung zu
© Triumph

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Nach dem Crash des meisterschaftsführenden Max Nagl im Samstagsrennen in Tensfeld, der 4. Etappe der ADAC MX Masters, wurde das Rennen mit roter Flagge abgebrochen. Nagl führte das Rennen an und kollidierte in Runde 8 mit einem gestürzten überrundeten Fahrer. Auch der nachfolgende Titelverteidiger, Roan van de Moosdijk, konnte nicht ausweichen und stürzte ebenfalls. Der Niederländer konnte das Rennen fortsetzen, Nagl konnte nicht aufstehen.

Werbung

Werbung

Schwere Rückenverletzungen

Unmittelbar nach dem Rennabbruch war klar, dass sich Nagl schwere Verletzungen zugezogen hatte. Er wurde am Streckenrand versorgt, erhielt eine Halskrause und wurde mit dem Helikopter ins Krankenhaus Neumünster transportiert.

Wirbelverletzungen

Zunächst wurde von zwei Wirbelbrüchen im Hals- und Rückenbereich berichtet. Der Halswirbelbruch konnte nach der Diagnose im Krankenhaus allerdings nicht bestätigt werden. Der Bruch im Brustwirbelbereich wurde hingegen verifiziert. Neurologische Einschränkungen oder Lähmungserscheinungen hatte der Deutsche zum Glück nicht zu beklagen.

Empfehlungen

Nagl schon auf dem Heimweg

Max Nagl hat bereits die Heimreise angetreten, um weitere Untersuchungen durchzuführen. Wie lange der fünffache Masters-Champion ausfallen wird, ist im Moment völlig ungewiss. Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir Max Nagl von dieser Stelle aus gute, schnelle und vollständige Genesung.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

01

Roan van de Moosdijk

Kosak Racing Team

Roan van de Moosdijk

39

02

Max Nagl

Dörr Motorsport Triumph Racing

Max Nagl

12

03

Jere Haavisto

Schmicker Silve Racing

Jere Haavisto

142

04

Maximilian Spies

Becker Racing

Maximilian Spies

7

05

Jörgen‐Matthias Talviku

SHR Motorsports by Hartje

Jörgen‐Matthias Talviku

261

06

Noah Ludwig

KTM Sarholz Racing Team

Noah Ludwig

300

07

Kevin Brumann

MX Handel Husqvarna Racing

Kevin Brumann

87

08

Nico Greutmann

MX Academy Honda Racing by Meuwissen Motor

Nico Greutmann

36

09

Emil Weckman

SHR Motorsports by Hartje

Emil Weckman

125

10

Peter König

KTM GST Berlin Racing

Peter König

470

Events

Alle ADAC MX Masters Events
  • Vergangen

    Dreetz

    Am Eichenweg, Deutschland
    09.–10.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Bitche

    Bitche – Circuit du Martinsthal, Frankreich
    16.–17.05.2026
    Zum Event

  • Live

    Tensfeld

    Motorradsportgelände Tensfeld, Deutschland
    13.–14.06.2026
    Zum Event

  • Bielstein

    Bielsteiner Waldkurs, Deutschland
    04.–05.07.2026
    Zum Event

  • Gaildorf

    Auf der Wacht, Deutschland
    08.–09.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Dreetz

    Am Eichenweg, Deutschland
    09.–10.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Bitche

    Bitche – Circuit du Martinsthal, Frankreich
    16.–17.05.2026
    Zum Event

  3. Live

    Tensfeld

    Motorradsportgelände Tensfeld, Deutschland
    13.–14.06.2026
    Zum Event

  4. Bielstein

    Bielsteiner Waldkurs, Deutschland
    04.–05.07.2026
    Zum Event

  5. Gaildorf

    Auf der Wacht, Deutschland
    08.–09.08.2026
    Zum Event

Motocross News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM