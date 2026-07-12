Tragisch: Max Nagl (Triumph) erneut verletzt, Saison 2026 vorzeitig beendet

Nach seinem Wirbelbruch in Tensfeld hatte Max Nagl (Triumph) noch die Hoffnung, dass er bis zum nächsten Meisterschaftslauf der ADAC MX Masters in Gaildorf (8.-9. August) wieder fit ist und in den Titelkampf eingreifen kann, doch nun kam ein weiterer Rückschlag hinzu: Max Nagl hatte das Fahrtraining bereits wieder aufgenommen und sich eine Knieverletzung zugezogen, die operiert werden muss.

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Statement von Max Nagl

«Es ist eine schwierige Entscheidung, aber ich muss bekanntgeben, dass meine Saison 2026 leider vorzeitig und auf schmerzhafte Weise beendet ist», erklärte Max über die sozialen Medien. «Am Mittwoch habe ich mich bei Testfahrten leider am linken Knie verletzt. Das genaue Ausmaß der Verletzung ist derzeit noch unklar. Sicher ist jedoch, dass einige Bänder gerissen sind. Nach einer MRT-Untersuchung und der Konsultation eines Spezialisten am Dienstag werde ich ein genaueres Bild haben. Wahrscheinlich werde ich operiert werden müssen.»

«Es tut mir leid für mein Team, meine Sponsoren und meine Fans, dass ich die Saison so beenden muss. Danke an alle, die in dieser Zeit an meiner Seite stehen, und ein besonderer Dank geht an meine Freundin für alles, was sie in den vergangenen Wochen angesichts meiner vielen Verletzungen für mich getan hat.» Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir Max Nagl von dieser Stelle aus gute und vollständige Genesung.