Ungewohnt: Fürstlich Drehna richtet 2026 das MX-Masters-Finale aus

Seit 2006 richtet der MSC Fürstlich Drehna Rennen zur deutschen Motocross-Vorzeigeserie ADAC MX Masters aus, bis auf einmal jeweils den Saisonauftakt. In diesem Jahr rückt man mit der Kult-Veranstaltung auf der Traditionsrennstrecke ‹Rund um den Mühlberg› ganz ans Ende des Kalenders, was ebenfalls einen ganz besonderen Reiz hat. Das 20. Jubiläum ist ein weiterer Grund, den Event auf der anspruchsvollen Tiefsand-Strecke zu besuchen.

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Das ADAC MX Masters 2026 beginnt am Osterwochenende in Grevenbroich. Die Kult-Veranstaltung im Süden Brandenburgs rückt dagegen wie 2022 in den Herbst und findet am 26. und 27. September als großes Masters-Finale statt. «Am Saisonanfang ist der internationale Kalender wieder eng gestrickt und das Finale auszurichten, ist genauso attraktiv wie den Saisonauftakt», erklärte der Vereinsvorsitzende des gastgebenden MSC Fürstlich Drehna e. V. im ADAC, Marcel Rentsch. «So wird es bei uns wieder zu allen Titelentscheidungen kommen, was immer etwas Besonderes ist. Zudem ist es für unsere treuen Fans mal wieder etwas Neues.»

Das Finale sieht Rentsch als Fluch und Segen zugleich. Einerseits muss man das Gelände über das gesamte Jahr in Schuss halten, andererseits hat man aber auch mehr Zeit als am Winterende, wenn das Wetter und tiefe Temperaturen manchen Arbeitseinsatz mitunter behinderten. «Wir werden, wie 2022, wieder eine krönende Abschlussfeier liefern und zwangsläufig die Meister 2026 küren. Aus Vereinssicht machen wir uns große Hoffnungen auf einen großen Erfolg unseres Maximilian Spies», so noch einmal Marcel Rentsch.

Der 22-Jährige aus Ortrand ist Mitglied des MSC Fürstlich Drehna, fuhr im vergangenen Jahr in der Top-Klasse auf den viel umjubelten Gesamtrang zwei und schloss die Saison als Dritter ab. Bei seinem nächsten Heimrennen kann er sich der Unterstützung besonders vieler seiner Fans wieder gewiss sein.

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«Auf das große Finale in Fürstlich Drehna freue ich mich bereits», jubelte Spies. «Das letzte Mal war das 2022, wobei ich bei meinem letzten Rennen im ADAC MX Youngster Cup den Vize-Titel einfahren konnte. Die diesjährige Saison fängt jetzt erst einmal an und bis Drehna ist es noch eine Weile hin. Ich hoffe aber, dass wir beim großen Saisonabschluss wieder was zu feiern haben. Ich werde mir auf jeden Fall wieder Mühe geben, um am Ende unter den besten drei der Meisterschaft zu sein. Wir werden wieder eine richtig geile Stimmung an der Strecke haben.»

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