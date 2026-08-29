Vellahn: Jörgen-Matthias Talviku (Yamaha) gewinnt Samstagsrennen

Samstagsrennen zum 6. Lauf der ADAC MX Masters unter perfekten Bedingungen in Vellahn: Jörgen-Matthias Talviku (SHR Motorsports Yamaha) war bereits im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position. Der Este war in seiner schnellsten Runde anderthalb Sekunden schneller als der in der Meisterschaft führende Roan van de Moosdijk (Kosak KTM). Maximilian Spies (Becker KTM) qualifizierte sich auf Platz 3.

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Zeittraining Vellahn:

Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 1:40.306 Roan van de Moosdijk (NL), KTM, +0.145 Maximilian Spies (D), KTM, +1.812 Nico Koch (D), KTM, +2.022 Tom Koch (D), KTM, +2.221 Jere Haavisto (FIN), KTM, +2.352 Jordi Tixier (F), Honda, +2.838 Dave Kooiker (NL), GASGAS, +2.913 Noah Ludwig (D), KTM, +2.982 Emil Weckman (FIN), Yamaha, +3.005

Talviku mit Start-Ziel-Sieg

Polesetter Talviku, der in der WM von Jacky Martens als Fantic-Werksfahrer engagiert wurde, startete in Vellahn wieder für sein Team SHR Yamaha. Talviku zog den Holeshot vor Tom Koch, Roan van de Moosdijk und Noah Ludwig. In der zweiten Runde setzte sich van de Moosdijk gegen Tom Koch durch und erreichte Platz 2, während Talviku an der Spitze bereits eine Lücke von 5 Sekunden herausgefahren hatte.

Aufholjagd und Sturz von Maximilian Spies

Der Brandenburger erwischte keinen guten Start und ging nur von Platz 14 aus ins Rennen, doch der 'Weiße Riese' kämpfte sich mit Riesenschritten nach vorne, setzte sich nach der Hälfte des Rennens gegen Noah Ludwig durch und erreichte am Ende Platz 5. Doch ein Sturz von Max Spies führte zum Rennabbruch. Der Ortrander musste an der Strecke medizinisch versorgt werden.

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Roan van de Moosdijk weiter auf Titelkurs

Der Meisterschaftsführende Roan van de Moosdijk kam zwar am Ende wieder näher an den führenden Talviku heran, erreichte am Ende aber nicht mehr Schlagdistanz und fuhr mit Blick auf die Meisterschaftstabelle auch etwas auf Sicherheit. Talviku gewann letztendlich mit einem Vorsprung von 3,7 Sekunden vor van de Moosdijk, Jere Haavisto, Tom Koch und Noah Ludwig.

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Samstagsrennen Vellahn: