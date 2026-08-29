Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motocross

  4. /

  5. ADAC MX Masters

  6. /

  7. News

Werbung

Vellahn: Jörgen-Matthias Talviku (Yamaha) gewinnt Samstagsrennen

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der estnische SHR-Yamaha-Pilot Jörgen-Matthias Talviku das Samstagsrennen zum 6. Aufeinandertreffen der ADAC MX Masters in Vellahn.

Thoralf Abgarjan

Von

ADAC MX Masters

Jörgen Matthias Talviku gewann das Samstagsrennen in Vellahn
Jörgen Matthias Talviku gewann das Samstagsrennen in Vellahn
Foto: ADAC
Jörgen Matthias Talviku gewann das Samstagsrennen in Vellahn
© ADAC

Werbung

Werbung

Samstagsrennen zum 6. Lauf der ADAC MX Masters unter perfekten Bedingungen in Vellahn: Jörgen-Matthias Talviku (SHR Motorsports Yamaha) war bereits im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position. Der Este war in seiner schnellsten Runde anderthalb Sekunden schneller als der in der Meisterschaft führende Roan van de Moosdijk (Kosak KTM). Maximilian Spies (Becker KTM) qualifizierte sich auf Platz 3.

Werbung

Werbung

Zeittraining Vellahn:

  1. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 1:40.306

  2. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, +0.145

  3. Maximilian Spies (D), KTM, +1.812

  4. Nico Koch (D), KTM, +2.022

  5. Tom Koch (D), KTM, +2.221

  6. Jere Haavisto (FIN), KTM, +2.352

  7. Jordi Tixier (F), Honda, +2.838

  8. Dave Kooiker (NL), GASGAS, +2.913

  9. Noah Ludwig (D), KTM, +2.982

  10. Emil Weckman (FIN), Yamaha, +3.005

Talviku mit Start-Ziel-Sieg

Polesetter Talviku, der in der WM von Jacky Martens als Fantic-Werksfahrer engagiert wurde, startete in Vellahn wieder für sein Team SHR Yamaha. Talviku zog den Holeshot vor Tom Koch, Roan van de Moosdijk und Noah Ludwig. In der zweiten Runde setzte sich van de Moosdijk gegen Tom Koch durch und erreichte Platz 2, während Talviku an der Spitze bereits eine Lücke von 5 Sekunden herausgefahren hatte.

Aufholjagd und Sturz von Maximilian Spies

Der Brandenburger erwischte keinen guten Start und ging nur von Platz 14 aus ins Rennen, doch der 'Weiße Riese' kämpfte sich mit Riesenschritten nach vorne, setzte sich nach der Hälfte des Rennens gegen Noah Ludwig durch und erreichte am Ende Platz 5. Doch ein Sturz von Max Spies führte zum Rennabbruch. Der Ortrander musste an der Strecke medizinisch versorgt werden.

Werbung

Werbung

Roan van de Moosdijk weiter auf Titelkurs

Der Meisterschaftsführende Roan van de Moosdijk kam zwar am Ende wieder näher an den führenden Talviku heran, erreichte am Ende aber nicht mehr Schlagdistanz und fuhr mit Blick auf die Meisterschaftstabelle auch etwas auf Sicherheit. Talviku gewann letztendlich mit einem Vorsprung von 3,7 Sekunden vor van de Moosdijk, Jere Haavisto, Tom Koch und Noah Ludwig.

Samstagsrennen Vellahn:

  1. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha

  2. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, +3.691

  3. Jere Haavisto (FIN), KTM, +7.375

  4. Tom Koch (D), KTM, +11.139

  5. Noah Ludwig (D), KTM, +28.482

  6. Markuss Kokins (LV), GASGAS, +36.916

  7. Nico Koch (D), KTM, +42.226

  8. Jordi Tixier (F), Honda, +43.965

  9. Mike Gwerder (CH), KTM, +49.896

  10. Tomas Kohut (SK), Husqvarna, +50.857

  11. Cato Nickel (D), Honda, +52.462

  12. Emil Weckman (FIN), Yamaha, +55.348

  13. Peter König (D), KTM, +58.267

  14. Max Thunecke (D), Suzuki, +59.419

  15. Petr Rathousky (CZ), KTM, +1:08.961

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. Rennen

  6. Startaufstellung

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

Jörgen‐Matthias Talviku

SHR Motorsports by Hartje

Placeholder - Racer

Jörgen‐Matthias Talviku

261

16

28:45,330

1:45,270

25

02

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk

Kosak Racing Team

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk

39

16

+9,000

1:45,414

22

03

Placeholder - Racer

Jere Haavisto

Schmicker Silve Racing

Placeholder - Racer

Jere Haavisto

142

16

+24,606

1:46,853

20

04

Tom Koch

Tom Koch

KTM Sarholz Racing Team

Tom Koch

Tom Koch

226

16

+30,534

1:47,500

18

05

Jordi Tixier

Jordi Tixier

KMP Honda Racing by DVAG

Jordi Tixier

Jordi Tixier

911

16

+39,449

1:47,900

16

06

Placeholder - Racer

Kaarel Tilk

Placeholder - Racer

Kaarel Tilk

733

16

+45,214

1:48,001

15

07

Markuss Kokins

Team BuyMx Yamaha

Markuss Kokins

611

16

+54,866

1:47,523

14

08

Placeholder - Racer

Mike Gwerder

HTS Racing Team

Placeholder - Racer

Mike Gwerder

696

16

+57,769

1:48,005

13

09

Placeholder - Racer

Cato Nickel

KMP Honda Racing by DVAG

Placeholder - Racer

Cato Nickel

131

16

+59,087

1:48,492

12

10

Placeholder - Racer

Noah Ludwig

KTM Sarholz Racing Team

Placeholder - Racer

Noah Ludwig

300

16

+1:00,405

1:48,539

11

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle ADAC MX Masters Events
  • Vergangen

    Bielstein

    Bielsteiner Waldkurs, Deutschland
    04.–05.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gaildorf

    Auf der Wacht, Deutschland
    08.–09.08.2026
    Zum Event

  • Live

    Vellahn

    Motorsport Arena "Vellahner Heide", Deutschland
    29.–30.08.2026
    Zum Event

  • Furstlich Drehna

    Rund um den Mühlberg, Deutschland
    26.–27.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Bielstein

    Bielsteiner Waldkurs, Deutschland
    04.–05.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gaildorf

    Auf der Wacht, Deutschland
    08.–09.08.2026
    Zum Event

  3. Live

    Vellahn

    Motorsport Arena "Vellahner Heide", Deutschland
    29.–30.08.2026
    Zum Event

  4. Furstlich Drehna

    Rund um den Mühlberg, Deutschland
    26.–27.09.2026
    Zum Event

Motocross News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien