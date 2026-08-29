Vellahn: Jörgen-Matthias Talviku (Yamaha) gewinnt Samstagsrennen

ADAC MX Masters • Neu
ADAC MX Youngster Cup: Nicolai Skovbjerg (Husqvarna) ist vorzeitig Champion
Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der estnische SHR-Yamaha-Pilot Jörgen-Matthias Talviku das Samstagsrennen zum 6. Aufeinandertreffen der ADAC MX Masters in Vellahn.
Samstagsrennen zum 6. Lauf der ADAC MX Masters unter perfekten Bedingungen in Vellahn: Jörgen-Matthias Talviku (SHR Motorsports Yamaha) war bereits im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position. Der Este war in seiner schnellsten Runde anderthalb Sekunden schneller als der in der Meisterschaft führende Roan van de Moosdijk (Kosak KTM). Maximilian Spies (Becker KTM) qualifizierte sich auf Platz 3.
Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 1:40.306
Roan van de Moosdijk (NL), KTM, +0.145
Maximilian Spies (D), KTM, +1.812
Nico Koch (D), KTM, +2.022
Tom Koch (D), KTM, +2.221
Jere Haavisto (FIN), KTM, +2.352
Jordi Tixier (F), Honda, +2.838
Dave Kooiker (NL), GASGAS, +2.913
Noah Ludwig (D), KTM, +2.982
Emil Weckman (FIN), Yamaha, +3.005
Polesetter Talviku, der in der WM von Jacky Martens als Fantic-Werksfahrer engagiert wurde, startete in Vellahn wieder für sein Team SHR Yamaha. Talviku zog den Holeshot vor Tom Koch, Roan van de Moosdijk und Noah Ludwig. In der zweiten Runde setzte sich van de Moosdijk gegen Tom Koch durch und erreichte Platz 2, während Talviku an der Spitze bereits eine Lücke von 5 Sekunden herausgefahren hatte.
Der Brandenburger erwischte keinen guten Start und ging nur von Platz 14 aus ins Rennen, doch der 'Weiße Riese' kämpfte sich mit Riesenschritten nach vorne, setzte sich nach der Hälfte des Rennens gegen Noah Ludwig durch und erreichte am Ende Platz 5. Doch ein Sturz von Max Spies führte zum Rennabbruch. Der Ortrander musste an der Strecke medizinisch versorgt werden.
Der Meisterschaftsführende Roan van de Moosdijk kam zwar am Ende wieder näher an den führenden Talviku heran, erreichte am Ende aber nicht mehr Schlagdistanz und fuhr mit Blick auf die Meisterschaftstabelle auch etwas auf Sicherheit. Talviku gewann letztendlich mit einem Vorsprung von 3,7 Sekunden vor van de Moosdijk, Jere Haavisto, Tom Koch und Noah Ludwig.
Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha
Roan van de Moosdijk (NL), KTM, +3.691
Jere Haavisto (FIN), KTM, +7.375
Tom Koch (D), KTM, +11.139
Noah Ludwig (D), KTM, +28.482
Markuss Kokins (LV), GASGAS, +36.916
Nico Koch (D), KTM, +42.226
Jordi Tixier (F), Honda, +43.965
Mike Gwerder (CH), KTM, +49.896
Tomas Kohut (SK), Husqvarna, +50.857
Cato Nickel (D), Honda, +52.462
Emil Weckman (FIN), Yamaha, +55.348
Peter König (D), KTM, +58.267
Max Thunecke (D), Suzuki, +59.419
Petr Rathousky (CZ), KTM, +1:08.961
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