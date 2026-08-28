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Vorschau Vellahn: Holt Roan van de Moosdijk vorzeitig den Titel?

Beim sechsten Aufeinandertreffen der ADAC MX Masters in Vellahn könnten bereits erste Titelentscheidungen fallen. Alle Rennen werden im kostenlosen Livestream übertragen.

Thoralf Abgarjan

Von

ADAC MX Masters

Roan van de Moosdijk kommt als Meisterschaftsführender nach Vellahn
Roan van de Moosdijk kommt als Meisterschaftsführender nach Vellahn
Foto: ADAC
Roan van de Moosdijk kommt als Meisterschaftsführender nach Vellahn
© ADAC

Im Artikel erwähnt

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TV-Programm

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Am kommenden Wochenende gehen die ADAC MX Masters beim MC Vellahn in die sechste von sieben Runden. Baut Tabellenführer Roan van de Moosdijk (Kosak KTM) seinen Vorsprung von derzeit 70 auf mindestens 75 Punkte aus, könnte er sich vorzeitig zum Masters-Champion 2026 krönen. Auch Nicolai Skovbjerg hat die Chance, den Titel in der Youngsters-Klasse vorzeitig zu gewinnen.

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Meisterschaftsstand nach Etappe 5 von 7:

  1. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 338 Punkte

  2. Tom Koch (D), KTM, 268, (-70)

  3. Maximilian Spies (D), KTM, 252, (-86)

  4. Jere Haavisto (FIN), KTM, 215, (-123)

  5. Max Nagl (D), Triumph, 214, (-124)

  6. Noah Ludwig (D), KTM, 203, (-135)

  7. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 199, (-139)

  8. Nico Koch (D), KTM, 139, (-199)

  9. Nico Greutmann (CH), Honda, 120, (-218)

  10. Max Thunecke (D), Suzuki, 120, (-218)

Wetteraussichten

Für die Jahreszeit fallen die Tageshöchstwerte von rund 22 Grad eher kühl aus. Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, am Nachmittag sind einzelne Schauer möglich. Auch am Sonntag soll es wechselnd bewölkt bleiben und vereinzelt kann es regnen.

Im Artikel erwähnt

Verbesserte Strecke

Der Verein hat den Mischbodenkurs nach den Erfahrungen der Vorjahre weiter verbessert, um den Fahrern gute Bedingungen und den Zuschauern spannende Rennen zu bieten.

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Van de Moosdijk auf dem Weg zur Titelverteidigung

Nach dem verletzungsbedingten Aus von Max Nagl (Triumph) reist Titelverteidiger Roan van de Moosdijk mit einem komfortablen Vorsprung von 70 Punkten auf seine Verfolger an. Zwischen Tom Koch (Sarholz KTM), Maximilian Spies (Becker Racing KTM) und dem finnischen Open-Europameister Jere Haavisto (Schmicker Silve Racing) geht es im Kampf um Platz zwei weiterhin eng zu.

TV-Programm

Livestreams

Alle Rennen aus Vellahn werden im kostenlosen Livestream übertragen. Zwischen den Läufen sorgen Interviews für Hintergrundinformationen und Unterhaltung. Am Samstag beginnt die Sendung um 15:00 Uhr, am Sonntag startet die Übertragung mit Teil 1 bereits um 09:50 Uhr, Teil 2 beginnt um 12:40 Uhr.

Livestreams:

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