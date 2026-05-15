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Zeitplan, Livestream und Vorschau ADAC MX Masters in Bitsch (Frankreich)

Am kommenden Wochenende gastieren die ADAC MX Masters zu ihrem 3. Event der Saison 2026 in Frankreich auf der Mischbodenstrecke in Bitsch. Die Wetteraussichten sind durchwachsen.

ADAC MX Masters

Max Nagl führt die ADAC MX Masters an
Max Nagl führt die ADAC MX Masters an
Foto: ADAC
Max Nagl führt die ADAC MX Masters an
© ADAC

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Die Wetteraussichten für den 3. Lauf der ADAC MX Masters im französischen Bitsch sind durchwachsen und definitiv kühl. Besonders am Samstag kann es zu vereinzelten Schauern und sogar Gewittern kommen. Am Sonntag beruhigt dich die Wetterlage etwas, aber es bleibt bei Tageshöchsttemperaturen von 15 Grad kühl und wolkig.

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Zweiter Exkurs nach Frankreich

Nach ihrem Debüt im Vorjahr gastiert die europäische ADAC MX Masters-Serie nun zum zweiten Mal in Frankreich. Die Strecke gilt als Hartbodenkurs, doch die Oberfläche ist sandig, so dass man eher von gemischten Streckenbedingungen auf lockerem Untergrund ausgehen kann.

Max Nagl führt die Meisterschaft an

Die Piloten hatten nach dem harten Tiefsand-Einsatz von Dreetz nur wenige Tage Zeit zur Regeneration. Nach Gesamtrang 1 beim Saisonauftakt in Grevenbroich und Platz 2 vor einer Woche in Dreetz geht Dörr-Motorsports Triumph-Pilot Max Nagl mit dem Red Plate des Meisterschaftsführenden und einem Vorsprung von 14 Zählern gegenüber seinem Verfolger und Titelverteidiger Roan van de Moosdijk (KTM) an den Start. Maximilian Spies (Becker Racing KTM) hat auf Platz 3 einen Rückstand von 44 Punkten.

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Meisterschaftsstand nach 2 von 7 Events

  1. Max Nagl (D), Triumph, 142

  2. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 128, (-14)

  3. Maximilian Spies (D), KTM, 98, (-44)

  4. Tom Koch (D), KTM, 96, (-46)

  5. Jere Haavisto (FIN), KTM, 90, (-52)

  6. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 74, (-68)

  7. Noah Ludwig (D), KTM, 72, (-70)

  8. Simon Längenfelder (D), KTM, 70, (-72)

  9. Nico Greutmann (CH), Honda, 62, (-80)

  10. Nico Koch (D), KTM, 62, (-80)

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Volles Programm

Neben der ADAC MX Masters-Klasse treten in Bitsch die Nachwuchsklassen ADAC MX Youngster Cup und ADAC MX Junior Cup 125 mit Teilnehmern aus über 25 Nationen an. Alle Klassen bestreiten am Wochenende je drei Wertungsläufe. Die ersten Rennen um Meisterschaftspunkte finden bereits am Samstag statt.

Livestreams

Alle Rennen aus Bitche werden im kostenlosen Livestream übertragen. Zwischen den Läufen sorgen Interviews für Informationen und Unterhaltung. Am Samstag beginnt die Sendung um 14.50 Uhr, am Sonntag startet die Übertragung mit Teil 1 bereits um 10.30 Uhr, Teil 2 beginnt um 13.20 Uhr.

  • Livestream Samstag

  • Livestream Sonntag, Teil 1

  • Livestream Sonntag Teil 2

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Max Nagl

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