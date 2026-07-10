ADAC Sachsenring Classic: 5 Euro Vorverkaufs-Rabatt während 24 Stunden

Das besondere an der ADAC Sachsenring Classic, die vom 7. bis 9. Mai 2027 stattfinden wird: Es ist das Jubiläumsjahr; den Sachsenring gibt es 2027 seit 100 Jahren. Die ADAC Sachsenring Classic 2027 bildet den Startschuss für ein ganz besonderes Jubiläumsjahr am Sachsenring. Historische Rennfahrzeuge werden in Aktion zu sehen sein und faszinierende Motorsportgeschichte wird zelebriert - ein einzigartiges Erlebnis für Fans aller Generationen.

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Der Vorverkauf für dieses Motorsport-Highlight startet am 12. Juli 2026 um 16:00 Uhr – zeitgleich mit dem Vorverkaufsstart für den Motorrad Grand Prix 2027 am Rennsonntag des diesjährigen Grand Prix-Wochenendes.

Historische Rennfahrzeuge in Fahrt: Duft und Beschallung sind einzigartig Foto: ADAC Sachsenring Classic Historische Rennfahrzeuge in Fahrt: Duft und Beschallung sind einzigartig © ADAC Sachsenring Classic

Zum Auftakt des Ticketverkaufs wartet eine besondere Aktion auf die Fans: Bis zum 13. Juli 2026, 18:00 Uhr, sind alle Tickets 5 Euro günstiger erhältlich. Zusätzlich erhalten Besucher, die ihr Ticket für den Motorrad Grand Prix 2027 vor Ort am Sachsenring vorzeigen, einen weiteren Rabatt von 5 % auf den Gesamt-Ticketpreis.

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Flott bewegt: Gespanne aus allen Epochen zelebrieren 100 Jahre Sachsenring Foto: ADAC Sachsenring Classic Flott bewegt: Gespanne aus allen Epochen zelebrieren 100 Jahre Sachsenring © ADAC Sachsenring Classic