Paul Bloy (GASGAS): Gefährlicher Abflug im Hoffnungslauf von San Diego

In San Diego standen in der 250er Klasse 3 deutsche Fahrer am Start. Nico Koch (KTM), Paul Bloy (GASGAS) und Dominique Thury (Yamaha) verpassten auf den Rängen 19, 12 und 19 den direkten Finaleinzug und mussten ihr Glück im LCQ versuchen, in dem sich aber nur die Top-4 für die Finalteilnahme qualifizieren.

Bloy und Thury befanden sich in aussichtsreicher Position. Paul Bloy duellierte sich mit Ty Freehill im Kampf um Platz 4 und man erkannte an seiner Körpersprache, dass er den Finaleinzug unbedingt wollte. Nach 3 Runden war er an seinem Hinterrad, erwischte aber den Absprung einer Dreifachkombination nicht, sprang zu kurz, landete auf der Kuppe des letzten Hügels und wurde am folgenden Hügel über den Lenker zu Boden katapultiert. Es folgten mehrere Fahrer. Paul konnte zwar sofort wieder aufstehen, doch die folgenden Piloten befanden sich schon in der Flugphase und touchierten ihn, sodass er ein weiteres Mal zu Boden gerissen wurde.