Calvin Fonvieille (KTM) ist SX2 Champion

Mit seinem Sieg im Vorlauf machte Freitags-Sieger Calvin Fonvieille (KTM) klar, dass er der Favorit für Tagessieg und Gesamtwertung des ADAC SX Youngster Cups ist. Im Finale lief dann alles nach Plan.

Thoralf Abgarjan

Von

ADAC Supercross Cup

SX2 Podium am Samstag
SX2 Podium am Samstag
Foto: Thorasten Horn
SX2 Podium am Samstag
© Thorasten Horn

Samstagsrennen zur 41. Ausgabe des Supercross Dortmund: Freitags-Sieger und Titelverteidiger, Sarholz-KTM-Pilot Calvin Fonvieille, zeigte schon im Vorlauf, dass er auch am Samstag der große Favorit für Tagessieg und Titelgewinn ist. Sein deutscher Teamkollege Noah Ludwig steckte seinen gestrigen Abflug in den Whoops körperlich und mental gut weg und qualifizierte sich im Vorlauf mit Platz 2 auch prompt fürs Finale. Doch der für seine Blitzstarts bekannte Ludwig erwischte im Finale leider keinen optimalen Start und musste sich aus dem Mittelfeld heraus durch den Verkehr kämpfen. Nach einem weiteren Fehler fiel er aus den Top-10, doch nach der Hälfte des Rennens fand er seinen Rhythmus wieder, machte Boden gut und beendete den Tag als bester Deutscher auf Rang 7.

Noah Ludwig wurde bester deutscher SX2 Pilot
Noah Ludwig wurde bester deutscher SX2 Pilot
Foto: Thorsten Horn
Noah Ludwig wurde bester deutscher SX2 Pilot
© Thorsten Horn

Nach dem Start zum Finale bebte die Westfalenhalle, denn Paul Bloy (Dörr Triumph), der schon den Vorlauf auf Platz 3 beendet hatte, führte das Finale drei Runden lang an, bevor Fonvieille schließlich ernst machte und die Spitze übernahm. Bloy verlor danach etwas den Rhythmus und fiel zunächst auf Rang 3 zurück und wurde im weiteren Verlauf noch weiter durchgereicht, bevor er sich nach einem heftigen Abflug ganz aus dem Rennen verabschieden musste.

Paul Bloy qualifizierte sich direkt fürs Finale
Paul Bloy qualifizierte sich direkt fürs Finale
Foto: Thorsten Horn
Paul Bloy qualifizierte sich direkt fürs Finale
© Thorsten Horn

Calvin Fonvielle gewann das Finale mit einem Vorsprung von 3,9 Sekunden vor seinem Landsmann Mickael Lamarque (KTM) und wurde damit ADAC SX Youngster-Cup-Sieger der Saison 2025/26. Dritter auf dem SX2-Podium wurde Gage Linville (Kawasaki) aus den USA. Marnique Appelt qualifizierte sich über den Hoffnungslauf fürs Finale und beendete den Samstag auf Rang 11. Der Österreicher Marcel Stauffer (KTM) beendete das Samstagsfinale auf Rang 9.

SX2 Dortmund (Samstag):

  1. Calvin Fonvieille (F), KTM

  2. Mickael Lamarque (F), KTM

  3. Gage Linville (USA), Kawasaki

  4. Xavi Camps (E), KTM

  5. Jace Kessler (USA), Honda

  6. Jules Pietre (F), Yamaha

  7. Noah Ludwig (D), KTM

  8. Landon Hartz (USA), Yamaha

  9. Marcel Stauffer (A), KTM

  10. Clément Briatte (F), KTM

  11. Marnique Appelt (D), GASGAS

  12. Paul Bloy (D), Triumph

