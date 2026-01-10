ADAC Supercross Cup
Calvin Fonvieille (KTM) ist SX2 Champion
Mit seinem Sieg im Vorlauf machte Freitags-Sieger Calvin Fonvieille (KTM) klar, dass er der Favorit für Tagessieg und Gesamtwertung des ADAC SX Youngster Cups ist. Im Finale lief dann alles nach Plan.
Samstagsrennen zur 41. Ausgabe des Supercross Dortmund: Freitags-Sieger und Titelverteidiger, Sarholz-KTM-Pilot Calvin Fonvieille, zeigte schon im Vorlauf, dass er auch am Samstag der große Favorit für Tagessieg und Titelgewinn ist. Sein deutscher Teamkollege Noah Ludwig steckte seinen gestrigen Abflug in den Whoops körperlich und mental gut weg und qualifizierte sich im Vorlauf mit Platz 2 auch prompt fürs Finale. Doch der für seine Blitzstarts bekannte Ludwig erwischte im Finale leider keinen optimalen Start und musste sich aus dem Mittelfeld heraus durch den Verkehr kämpfen. Nach einem weiteren Fehler fiel er aus den Top-10, doch nach der Hälfte des Rennens fand er seinen Rhythmus wieder, machte Boden gut und beendete den Tag als bester Deutscher auf Rang 7.
Nach dem Start zum Finale bebte die Westfalenhalle, denn Paul Bloy (Dörr Triumph), der schon den Vorlauf auf Platz 3 beendet hatte, führte das Finale drei Runden lang an, bevor Fonvieille schließlich ernst machte und die Spitze übernahm. Bloy verlor danach etwas den Rhythmus und fiel zunächst auf Rang 3 zurück und wurde im weiteren Verlauf noch weiter durchgereicht, bevor er sich nach einem heftigen Abflug ganz aus dem Rennen verabschieden musste.
Calvin Fonvielle gewann das Finale mit einem Vorsprung von 3,9 Sekunden vor seinem Landsmann Mickael Lamarque (KTM) und wurde damit ADAC SX Youngster-Cup-Sieger der Saison 2025/26. Dritter auf dem SX2-Podium wurde Gage Linville (Kawasaki) aus den USA. Marnique Appelt qualifizierte sich über den Hoffnungslauf fürs Finale und beendete den Samstag auf Rang 11. Der Österreicher Marcel Stauffer (KTM) beendete das Samstagsfinale auf Rang 9.
SX2 Dortmund (Samstag):
Calvin Fonvieille (F), KTM
Mickael Lamarque (F), KTM
Gage Linville (USA), Kawasaki
Xavi Camps (E), KTM
Jace Kessler (USA), Honda
Jules Pietre (F), Yamaha
Noah Ludwig (D), KTM
Landon Hartz (USA), Yamaha
Marcel Stauffer (A), KTM
Clément Briatte (F), KTM
Marnique Appelt (D), GASGAS
Paul Bloy (D), Triumph
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach