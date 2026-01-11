Weiter zum Inhalt
Calvin Fonvieille (Sarholz KTM) ist Prinz von Dortmund
Mit einem 1-2-1-Ergebnis gewann Calvin Fonvielle (KTM) sowohl das Triple Crown Sonntags-Event und mit 3 überzeugenden Tagessiegen auch die Prinzenwertung beim 41. Supercross Dortmund.
ADAC Supercross Cup
Calvin Fonvieille (KTM) gewann am Sonntag vor Jules Pietre und Jace KesslerCalvin Fonvieille (KTM) gewann am Sonntag vor Jules Pietre und Jace KesslerFoto: Thorsten Horn
Calvin Fonvieille (KTM) gewann am Sonntag vor Jules Pietre und Jace Kessler© Thorsten Horn
41. Ausgabe des Supercross Dortmund: Sarholz-KTM-Pilot Calvin Fonvieille ließ auch beim Triple Crown Event am Sonntag keinerlei Zweifel aufkommen, dass auch der Prinzentitel an ihn gehen würde. Der Franzose musste nur den zweiten Lauf abgeben, der allerdings wegen einer Kollision, in die mehrere Fahrer verwickelt wurden, vorzeitig mit roter Flagge abgebrochen werden musste.
Einer der Mitfavoriten, der Chilene Hardy Munoz (Yamaha), der das Freitagsfinale auf Platz 2 beendete, stürzte im LCQ-Bereich der Whoops und fiel damit vorzeitig aus. Der deutsche Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig qualifizierte sich mit Rang 2 im LCQ für die Finals, doch damit musste er in jedem Rennen von ganz außen starten, von wo aus dem Blitzstarter kein guter Start gelang und er sich in jedem Rennen im Verkehr des Mittelfeldes wiederfand. Mit einem 10-9-8-Ergebnis beendete er das Triple-Crown-Sonntags-Event auf Gesamtrang 8. Die Prinzenwertung wird aus der Summe aller 3 Tage ermittelt. Calvin Fonvielle stand an jedem Renntag ganz oben und wurde deshalb auch überlegen zum neuen 'Prinzen von Dortmund' gekürt. Im kommenden Jahr will der Franzose in die SX1 aufsteigen.
Nach seinem sturzbedingten Ausfall am Freitag war Noah Ludwig in der Prinzenwertung bereits hoffnungslos zurückgefallen. Paul Bloy (Triumph) erwies sich am Ende mit einer bemerkenswerten Leistung im dritten Finale, das er auf Platz 3 beendete, als der konstanteste deutsche Fahrer im SX2-Feld. Paul beendete das SX Dortmund auf Gesamtrang 6.
Marcel Stauffer (KTM) kam am Sonntag immer besser mit der Supercross-Strecke zurecht und beendete die Tageswertung mit einem 6-7-4-Ergebnis auf Rang 6 der Tageswertung. In der Gesamtwertung beendete der Österreicher seinen Supercross-Exkurs auf dem 8. Platz.
SX2 Dortmund (Sonntag):
  1. Calvin Fonvieille (F), KTM, 1-2-1
  2. Jules Pietre (F), Yamaha, 2-1-2
  3. Jace Kessler (USA), Triumph, 3-3-6
  4. Paul Bloy (D), Triumph, 7-4-3
  5. Gage Linville (USA), Kawasaki, 4-6-5
  6. Marcel Stauffer (A), KTM, 6-7-4
  7. Landon Hartz (USA), Yamaha, 5-5-12
  8. Noah Ludwig (D), KTM, 10-9-8
  9. Xavi Camps (E), GASGAS, 9-12-7
  10. Clément Briatte (F), KTM, 8-10-10
  11. Carl Ostermann (D), Husqvarna, 11-11-9
  12. Mickael Lamarque (F), KTM, 12-8-11
SX2 Prinz von Dortmund:
  1. Calvin Fonvieille (F), KTM, 1-1-1
  2. Mickael Lamarque (F), KTM, 3-2-12
  3. Jace Kessler (USA), Triumph, 6-5-3
  4. Jules Pietre (F), Yamaha, 11-6-2
  5. Landon Hartz (USA), Yamaha, 4-8-7
  6. Paul Bloy (D), Triumph, 7-12-4
  7. Xavi Camps (E), GASGAS, 12-4-9
  8. Marcel Stauffer (A), KTM, 10-9-6
  9. Gage Linville (USA), Kawasaki, DNF-3-5
  10. Clément Briatte (F), KTM, 8-10-10
  11. Noah Ludwig (D), KTM, DNF-7-8
  12. Hardy Munoz (CHI), Yamaha, 2, DNF, DNF
  13. Noah Ferguson (AUS), Yamaha, 5-DNF-DNF
  14. Lane Shaw (USA), Honda, 9-DNF-DNF
  15. Carl Ostermann (D), Husqvarna, DNF-DNF-11
  16. Marnique Appelt (D), GASGAS, DNF-11-DNF
