Calvin Fonvieille (Sarholz KTM) ist Prinz von Dortmund

Calvin Fonvieille (F), KTM, 1-2-1 Jules Pietre (F), Yamaha, 2-1-2 Jace Kessler (USA), Triumph, 3-3-6 Paul Bloy (D), Triumph, 7-4-3 Gage Linville (USA), Kawasaki, 4-6-5 Marcel Stauffer (A), KTM, 6-7-4 Landon Hartz (USA), Yamaha, 5-5-12 Noah Ludwig (D), KTM, 10-9-8 Xavi Camps (E), GASGAS, 9-12-7 Clément Briatte (F), KTM, 8-10-10 Carl Ostermann (D), Husqvarna, 11-11-9 Mickael Lamarque (F), KTM, 12-8-11 Calvin Fonvieille (F), KTM, 1-1-1 Mickael Lamarque (F), KTM, 3-2-12 Jace Kessler (USA), Triumph, 6-5-3 Jules Pietre (F), Yamaha, 11-6-2 Landon Hartz (USA), Yamaha, 4-8-7 Paul Bloy (D), Triumph, 7-12-4 Xavi Camps (E), GASGAS, 12-4-9 Marcel Stauffer (A), KTM, 10-9-6 Gage Linville (USA), Kawasaki, DNF-3-5 Clément Briatte (F), KTM, 8-10-10 Noah Ludwig (D), KTM, DNF-7-8 Hardy Munoz (CHI), Yamaha, 2, DNF, DNF Noah Ferguson (AUS), Yamaha, 5-DNF-DNF Lane Shaw (USA), Honda, 9-DNF-DNF Carl Ostermann (D), Husqvarna, DNF-DNF-11 Marnique Appelt (D), GASGAS, DNF-11-DNF