Gregory Aranda (Yamaha) ist 'König von Dortmund'

Nachdem Luke Clout (Kawasaki) am Samstag das Duell um den Meisterschaftstitel gegen Cedric Soubeyras (Honda) verloren hatte, drehte der Australier beim Triple Crown Event am Sonntag noch einmal den Spieß um. Clout war der einzige Pilot, der die Rhythmussektion mit einer Dreifach-Doppel-Kombination springen konnte, was ihm in den Rennen den entscheidenden Vorteil verschaffte. Clout gewann zwei von 3 Finalrennen. Mit einem 4-1-1-Ergebnis wurde Luke Clout am Sonntag Tagessieger.

Die beiden US-Boys Michael Hicks und John Short mussten sich erst über den Hoffnungslauf für die Finals qualifizieren. Im ersten Finale setzte sich Maxime Desprey (KTM) gegen seinen Landsmann Gregory Aranda (Yamaha) durch. Den zweiten Lauf gewann Clout mit einem Vorsprung von 1,6 Sekunden vor Soubeyras.

Vor dem entscheidenden Finale lagen Soubeyras, Aranda und Clout mit 5 Punkten gleichauf. Das letzte Rennen musste die Entscheidung bringen.

Luke Clout in Dortmund Foto: Thorsten Horn Luke Clout in Dortmund © Thorsten Horn

Luke Clout katapultierte seine Kawasaki zum Holeshot. Maximilian Spies, der die beiden ersten Sonntagsrennen auf den Plätzen 6 und 7 beendet hatte, stürzte in der zweiten Runde und fiel hoffnungslos zurück. Nach der Hälfte des Rennens quetschte sich Greg Aranda an seinem Sturm-Racing-Teamkollegen Maxime Desprey vorbei auf Rang 2. Als am Ende die Überrundungen begannen, rückte die Spitze noch enger zusammen. Clout gewann den dritten Lauf mit einem Vorsprung von 0,5 Sekunden vor Aranda und Desprey. Mit einem 4-1-1-Ergebnis (6 Punkte) war Luke Clout Tagessieger vor Aranda (7 Punkte). Desprey und Soubeyras hatten beide 9 Punkte auf ihrem Konto, aber Desprey hatte den besseren dritten Lauf und stand damit auf dem Podium.

Für die Königswertung werden die Ergebnisse aller drei Tage zu einem Gesamtergebnis summiert. Mit einem 2-1-2-Ergebnis (5 Punkte) war Greg Aranda über das gesamte Wochenende der Konstanteste und wurde mit einem Vorsprung von nur einem Punkt 'König von Dortmund'.

Sowohl in der Tageswertung als auch in der Gesamtwertung war Maximilian Spies der beste deutsche Fahrer. Auf den Rängen 7-7-8 beendete der Ortrander das Supercross Dortmund auf einem guten 6. Platz.

Maximilian Spies in Dortmund Foto: Thorsten Horn Maximilian Spies in Dortmund © Thorsten Horn

Den Titel 'Ewiger König von Dortmund', bei dem alle Ergebnisse aller Jahre summiert werden, erhielt Cedric Soubeyras. Dieser Titel war bislang in den Händen von Florent Richier.

SX1 Dortmund, Sonntag:

Luke Clout (AUS), Kawasaki, 4-1-1 Gregory Aranda (F), Yamaha, 2-3-2 Maxime Desprey (F), KTM, 1-5-3 Cedric Soubeyras (F), Honda, 3-2-4 Jeremy Hand (USA), Ducati, 7-6-5 Jordi Tixier (F), Honda, 5-4-11 Michael Hicks (USA), Yamaha, 8-10-6 Maximilian Spies (D), KTM, 6-7-12 Brice Maylin (F), Honda, 11-8-7 Adrien Escoffier (F), Yamaha, 10-9-8 Boris Maillard (F), Honda, 9-11-10 John Short (USA), Honda, 12-12-9

Königswertung Dortmund 2026:

1. Gregory Aranda (F), Yamaha, 2-1-2 Maxime Desprey (F), KTM, 1-2-3 Luke Clout (AUS), Kawasaki, 4-5-1 Cedric Soubeyras (F), Honda, 5-3-4 Jordi Tixier (F), Honda, 3-4-6 Maximilian Spies (D), KTM, 7-7-8 Jeremy Hand (USA), Ducati, 9-9-5 Brice Maylin (F), Honda, 6-8-9 Michael Hicks (USA), Yamaha, DNF-6-7 Boris Maillard (F), Honda, DNF-10-11 Matt Moss (AUS), Kawasaki, 10,12, DNF Paul Haberland (D), Honda, 8, DNQ, DNQ

