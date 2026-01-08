Weiter zum Inhalt
Livestream und Zeitplan Supercross Dortmund

Eine Besonderheit des Supercross Dortmund ist das Triple Crown Format am Sonntag. Am Freitag und Samstag finden Qualifyings und Finals statt. Der ADAC überträgt alle Rennen des Wochenendes live.

Thoralf Abgarjan

Von

ADAC Supercross Cup

Pressekonferenz in Dortmund
Pressekonferenz in Dortmund
Foto: ADAC
Pressekonferenz in Dortmund
© ADAC

Eine Besonderheit des Renn-Wochenendes in der Dortmunder Westfalenhalle ist das Triple-Crown-Format am Sonntag. Während am Freitag und Samstag die Finalteilnehmer über die Qualifikationsrennen und das LCQ (Last Chance Qualifier/Hoffnungslauf) ermittelt werden, qualifizieren sich nur die Top-12 der Gesamtwertung für die Sonntags-Veranstaltung, die im Triple-Crown-Format ausgetragen wird. Wer also in dem stark besetzten Feld am Sonntag noch dabei sein will, darf sich keinen Fehler erlauben. Am Sonntag gibt es dann 3 Läufe pro Klasse. Die Rennen werden vom ADAC an allen 3 Tagen live übertragen.

Nico Koch (Becker Racing KTM), der sich bereits in den USA auf seinen Einsatz in der 250er-Westküstenmeisterschaft vorbereitet, kehrte nach Deutschland zurück und wird in Dortmund in der SX1-Klasse mit einer 350er KTM an den Start gehen. Am Montag nach dem Dortmund-Wochenende wird Nico wieder in die USA zurückfliegen, um am kommenden Wochenende in San Diego den zweiten Meisterschaftslauf der US-Supercross-Meisterschaften zu bestreiten.

Am Start stehen wird übrigens auch der US-Amerikaner Michael Hicks, der mit dem Stark-E-Bike antreten wird. Hicks beendete die WSX 2025 auf Platz 7 der Gesamtwertung.

Zeitplan Supercross Dortmund 2026, Freitag, 9. Januar 2026

  • 18:00 - Einlass

  • 20:00 - Eröffnung 1

  • 20:20 - SX2 Qualifikationsrennen A/B, je 8 Runden

  • 20:40 - SX1 Qualifikationsrennen A/B, je 12 Runden

  • 21:04 - SX5 Race, 6 Runden

  • 21:19 - Freestyle

  • 21:25 - Pause

  • 22:00 - Eröffnung 2

  • 22:05 - SX1 Superpole, 1 Runde Top 6

  • 22:15 - SX2 LCQ, 8 Runden

  • 22:22 - SX1 LCQ, 8 Runden

  • 22:29 - SX4 Race, 6 Runden

  • 22:42 - SX Next Race, 8 Runden

  • Finals:

  • 22:56 - SX2 Finale, 15 Runden

  • 23:13 - SX1 Finale, 18 Runden

  • 23:30 - Freestyle

Samstag, 10. Januar 2026

  • 17:00 - Einlass

  • 19:00 - Eröffnung

  • 19:20 - SX2 Qualifikationsrennen A/B, je 8 Runden

  • 19:40 - SX1 Qualifikationsrennen A/B, je 12 Runden

  • 20:04 - SX5 Race, 6 Runden

  • 20:19 - Freestyle

  • 20:25 - Pause

  • 21:00 - Eröffnung 2

  • 21:05 - SX1 Superpole, 1 Runde Top 6

  • 21:15 - SX2 LCQ, 8 Runden

  • 21:22 - SX1 LCQ, 8 Runden

  • 21:29 - SX4 Race, 6 Runden

  • 21:42 - BAR Finale

  • 21:52 - SX Next Race, 8 Runden

  • Finals

  • 22:06 - SX2 Finale, 15 Runden

  • 22:23 - SX1 Finale, 18 Runden

  • 22:40 - Freestyle

Sonntag, 11. Januar 2026

  • 12:00 - Einlass

  • 14:00 - Eröffnung

  • 14:20 - SX1 Superpole, 1 Runde Top 6

  • 14:30 - SX2 LCQ, 8 Runden

  • 14:37 - SX1 LCQ, 8 Runden

  • 14:44 - SX NEXT Race, 8 Runden

  • 14:58 - SX2 Lauf 1, 10 Runden

  • 15:08 - SX1 Lauf 1, 12 Runden

  • 15:19 - SX5 Race, 6 Runden

  • 15:34 - Freestyle

  • 15:40 - Pause

  • 16:15 - Eröffnung 2

  • 16:20 - SX2 Lauf 2, 10 Runden

  • 16:30 - SX1 Lauf 2, 12 Runden

  • 16:41 - SX4 Race, 6 Runden

  • 16:54 - SX2 Lauf 3, 10 Runden

  • 17:11 - SX1 Lauf 3, 12 Runden

  • 17:30 - Freestyle

