Livestream und Zeitplan Supercross Dortmund

Eine Besonderheit des Renn-Wochenendes in der Dortmunder Westfalenhalle ist das Triple-Crown-Format am Sonntag. Während am Freitag und Samstag die Finalteilnehmer über die Qualifikationsrennen und das LCQ (Last Chance Qualifier/Hoffnungslauf) ermittelt werden, qualifizieren sich nur die Top-12 der Gesamtwertung für die Sonntags-Veranstaltung, die im Triple-Crown-Format ausgetragen wird. Wer also in dem stark besetzten Feld am Sonntag noch dabei sein will, darf sich keinen Fehler erlauben. Am Sonntag gibt es dann 3 Läufe pro Klasse. Die Rennen werden vom ADAC an allen 3 Tagen live übertragen.