Livestream und Zeitplan Supercross Dortmund

ADAC Supercross Cup
Teilnehmerliste SX Dortmund: Rennen wieder hochkarätig besetzt
Eine Besonderheit des Supercross Dortmund ist das Triple Crown Format am Sonntag. Am Freitag und Samstag finden Qualifyings und Finals statt. Der ADAC überträgt alle Rennen des Wochenendes live.
Eine Besonderheit des Renn-Wochenendes in der Dortmunder Westfalenhalle ist das Triple-Crown-Format am Sonntag. Während am Freitag und Samstag die Finalteilnehmer über die Qualifikationsrennen und das LCQ (Last Chance Qualifier/Hoffnungslauf) ermittelt werden, qualifizieren sich nur die Top-12 der Gesamtwertung für die Sonntags-Veranstaltung, die im Triple-Crown-Format ausgetragen wird. Wer also in dem stark besetzten Feld am Sonntag noch dabei sein will, darf sich keinen Fehler erlauben. Am Sonntag gibt es dann 3 Läufe pro Klasse. Die Rennen werden vom ADAC an allen 3 Tagen live übertragen.
Nico Koch (Becker Racing KTM), der sich bereits in den USA auf seinen Einsatz in der 250er-Westküstenmeisterschaft vorbereitet, kehrte nach Deutschland zurück und wird in Dortmund in der SX1-Klasse mit einer 350er KTM an den Start gehen. Am Montag nach dem Dortmund-Wochenende wird Nico wieder in die USA zurückfliegen, um am kommenden Wochenende in San Diego den zweiten Meisterschaftslauf der US-Supercross-Meisterschaften zu bestreiten.
Am Start stehen wird übrigens auch der US-Amerikaner Michael Hicks, der mit dem Stark-E-Bike antreten wird. Hicks beendete die WSX 2025 auf Platz 7 der Gesamtwertung.
18:00 - Einlass
20:00 - Eröffnung 1
20:20 - SX2 Qualifikationsrennen A/B, je 8 Runden
20:40 - SX1 Qualifikationsrennen A/B, je 12 Runden
21:04 - SX5 Race, 6 Runden
21:19 - Freestyle
21:25 - Pause
22:00 - Eröffnung 2
22:05 - SX1 Superpole, 1 Runde Top 6
22:15 - SX2 LCQ, 8 Runden
22:22 - SX1 LCQ, 8 Runden
22:29 - SX4 Race, 6 Runden
22:42 - SX Next Race, 8 Runden
Finals:
22:56 - SX2 Finale, 15 Runden
23:13 - SX1 Finale, 18 Runden
23:30 - Freestyle
17:00 - Einlass
19:00 - Eröffnung
19:20 - SX2 Qualifikationsrennen A/B, je 8 Runden
19:40 - SX1 Qualifikationsrennen A/B, je 12 Runden
20:04 - SX5 Race, 6 Runden
20:19 - Freestyle
20:25 - Pause
21:00 - Eröffnung 2
21:05 - SX1 Superpole, 1 Runde Top 6
21:15 - SX2 LCQ, 8 Runden
21:22 - SX1 LCQ, 8 Runden
21:29 - SX4 Race, 6 Runden
21:42 - BAR Finale
21:52 - SX Next Race, 8 Runden
Finals
22:06 - SX2 Finale, 15 Runden
22:23 - SX1 Finale, 18 Runden
22:40 - Freestyle
12:00 - Einlass
14:00 - Eröffnung
14:20 - SX1 Superpole, 1 Runde Top 6
14:30 - SX2 LCQ, 8 Runden
14:37 - SX1 LCQ, 8 Runden
14:44 - SX NEXT Race, 8 Runden
14:58 - SX2 Lauf 1, 10 Runden
15:08 - SX1 Lauf 1, 12 Runden
15:19 - SX5 Race, 6 Runden
15:34 - Freestyle
15:40 - Pause
16:15 - Eröffnung 2
16:20 - SX2 Lauf 2, 10 Runden
16:30 - SX1 Lauf 2, 12 Runden
16:41 - SX4 Race, 6 Runden
16:54 - SX2 Lauf 3, 10 Runden
17:11 - SX1 Lauf 3, 12 Runden
17:30 - Freestyle
