Teilnehmerliste SX Dortmund: Rennen wieder hochkarätig besetzt

Am kommenden Freitag (9. Januar) beginnt in der Westfalenhalle Dortmund das größte Supercross-Spektakel in Deutschland. Die 41. Ausgabe des Klassikers verspricht an 3 Tagen Action, Spannung und sportliche Höchstleistungen. Im Starterfeld dabei sind Vorjahressieger und 'König von Dortmund', Gregory Aranda. Aranda zeigte auch bei der Supercross-WM Ende vergangenen Jahres, dass er mit den ganz großen US-Superstars mithalten kann. Sein Landsmann Cédric Soubeyras (Honda) holte in Stuttgart den Königstitel. Klangvolle Namen wie Luke Clout, Jake Weimer, Hayden Mellross, Jeremy Hand, Matt Moss und nicht zuletzt Ex-Weltmeister Jordi Tixier werden Garanten für spannende Zweikämpfe und hochkarätigen Sport sein. Die deutschen Fahrer können sich der lautstarken Unterstützung der Fans in der Halle sicher sein.