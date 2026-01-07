Teilnehmerliste SX Dortmund: Rennen wieder hochkarätig besetzt
Die Teilnehmerliste für das 41. internationale Supercross in Dortmund verspricht an 3 Tagen hochkarätige Rennen in allen Klassen. Mit dabei sind Top-Piloten aus den USA, Frankreich und Australien.
Am kommenden Freitag (9. Januar) beginnt in der Westfalenhalle Dortmund das größte Supercross-Spektakel in Deutschland. Die 41. Ausgabe des Klassikers verspricht an 3 Tagen Action, Spannung und sportliche Höchstleistungen. Im Starterfeld dabei sind Vorjahressieger und 'König von Dortmund', Gregory Aranda. Aranda zeigte auch bei der Supercross-WM Ende vergangenen Jahres, dass er mit den ganz großen US-Superstars mithalten kann. Sein Landsmann Cédric Soubeyras (Honda) holte in Stuttgart den Königstitel. Klangvolle Namen wie Luke Clout, Jake Weimer, Hayden Mellross, Jeremy Hand, Matt Moss und nicht zuletzt Ex-Weltmeister Jordi Tixier werden Garanten für spannende Zweikämpfe und hochkarätigen Sport sein. Die deutschen Fahrer können sich der lautstarken Unterstützung der Fans in der Halle sicher sein.
SX1:
#2 - Rhys Budd (AUS), Yamaha
#4 - Luke Clout (AUS), Kawasaki
#7 - Maximilian Spies (D), KTM
#20 - Gregory Aranda (F), Honda
#21 - Jake Weimer (USA), Honda
#45 - Hayden Mellross (AUS), KTM
#56 - Jeremy Hand (USA), Honda
#72 - Lucas Imbert (F)
#85 - Cedric Soubeyras (F), Honda
#90 - John Short (USA)
#91 - Paul Haberland (D), Honda
#96 - Víctor Alonso (E), Honda
#102 - Matt Moss (AUS), Kawasaki
#137 - Adrien Escoffier (F), Yamaha
#141 - Maxime Desprey (F), KTM
#151 - Harri Kullas (EST), KTM
#224 - Jakub Teresak (CZ), Yamaha
#225 - Charles Lefrancois (F), Honda
#259 - Julien Lebeau (F), Triumph
#260 - Nico Koch (D), KTM
#292 - Ander Valentín Lasheras (E), Yamaha
#460 - Michael Hicks (USA), Yamaha
#727 - Boris Maillard (F), Honda
#817 - Jason Clermont (F), Beta
#831 - Brice Maylin (F)
#848 - Joan Cros (E)
#911 - Jordi Tixier (F), Honda
#991 - Mark Scheu (D), Suzuki
SX2:
In der SX2 gehört der 'Prinz von Stuttgart' und Titelverteidiger Jules Pietre (Yamaha) zweifellos zum engeren Favoritenkreis. KTM-Sarholz-Pilot Calvin Fonvieille, der zuletzt in Stuttgart weniger Glück hatte, wird sich in Dortmund rehabilitieren wollen und die deutschen Fans dürfen sich auf Noah Ludwig (Sarholz KTM) freuen, der es in Stuttgart bei seinem ersten Supercross-Rennen überraschend aufs Podium schaffte.
#1 - Calvin Fonvieille (F), KTM
#8 - Xurxo Prol (E)
#22 - Mickael Lamarque (F), KTM
#27 - Hugo Manzato (F), Husqvarna
#29 - Noah Ferguson (AUS), Yamaha
#32 - Leum Oehlhof (USA), Kawasaki
#40 - Gage Linville (USA), Kawasaki
#87 - Hardy Muñoz (CHI), Yamaha
#96 - Carl Ostermann (D), Husqvarna
#100 - Gilen Albisua (E), Triumph
#101 - Liam Bruneau (F), KTM
#129 - Lane Shaw (USA), Honda
#190 - Loris Bollmann (D), Suzuki
#224 - David Braceras (E), Honda
#252 - Paul Bloy (D), Triumph
#300 - Noah Ludwig (D), KTM
#370 - Xavi Camps (E), KTM
#389 - Jules Pietre (F), Yamaha
#440 - Marnique Appelt (D), GASGAS
#492 - Landon Hartz (USA), Yamaha
#505 - Dorian Koch (F), Suzuki
#511 - Jace Kessler (USA), Honda
#589 - Kiliann Poll (F), Suzuki
#696 - Mike Gwerder (CH), KTM
#851 - Clément Briatte (F), KTM
#915 - Malik Schoch (D)
#931 - Marco Fleissig (D), Husqvarna
