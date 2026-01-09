Weiter zum Inhalt
SX2 Dortmund: Calvin Fonvieille (Sarholz KTM) nicht zu stoppen

Der französische Sarholz-KTM-Pilot Calvin Fonvieille gewann den SX2-Auftakt in der Dortmunder Westfalenhalle, während Titelverteidiger Jules Pietre (Yamaha) nach Crash zurückfiel.

Thoralf Abgarjan

Von

ADAC Supercross Cup

Calvin Fonvieille gewann das Freitags-Finale der SX2-Klasse in Dortmund
Calvin Fonvieille gewann das Freitags-Finale der SX2-Klasse in Dortmund
Foto: Steffen Schollbach
Calvin Fonvieille gewann das Freitags-Finale der SX2-Klasse in Dortmund
© Steffen Schollbach

SX-2 Auftakt zur 41. Ausgabe des Supercross Dortmund. Die Strecke präsentierte sich am Freitag mit noch ziemlich weichem Boden. Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig überholte im SX2-Vorlauf nach gutem Start zunächst Paul Bloy (Triumph) und führte das Rennen 5 von 8 Runden lang an. Doch die Whoops bereiteten dem Ascherslebener auch in der Westfalenhalle Probleme. Er flog am Ende der Waschbrettsektion heftig über den Lenker ab und wurde am Boden auch noch von seinem eigenen Motorrad getroffen. Immerhin konnte er nach kurzem Blackout wieder aufstehen und auf eigenen Füßen die Strecke verlassen, während sein französischer Teamkollege Calvin Fonvieille den Laufsieg holte.

Paul Bloy qualifizierte sich hinter Jules Pietre (Yamaha) auf Rang 3 direkt fürs Finale. Im Hoffnungslauf musste Ludwig von der äußeren Starposition starten, erwischte deshalb auch keinen guten Start und verfehlte auf Platz 7 den Finaleinzug. Auch für Marco Fleissig und Marnique Appelt war nach den Plätzen 8 und 11 der Freitagabend zu Ende.

Im Finale zog Calvin Fonvieille Holeshot vor Bloy. Titelverteidiger Jules Pietre (Yamaha) stürzte in der Anfangsphase, fiel ans Ende des Feldes zurück und konnte auf Platz 11 nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Marcel Stauffer (KTM), der in die SX2-Klasse nachnominiert wurde, ging ebenfalls hart zu Boden und kam auf Rang 10 ins Ziel. Paul Bloy beendete den Freitag als bester Deutscher auf Platz 7.

Fonvielle gewann das Freitagsfinale mit einem Vorsprung von 6,4 Sekunden vor dem Überraschungs-Zweiten Hardy Muñoz (Yamaha) aus Chile, der allerdings auch US-Erfahrung hat. Für Munoz war es das erste Rennen in Deutschland. Dritter wurde Mickael Lamarque (KTM) mit einem Rückstand von 11,9 Sekunden zur Spitze.

SX2 Dortmund, Freitagsfinale:

  • 1. Calvin Fonvieille (F), KTM

  • 2. Hardy Muñoz (CHI), Yamaha

  • 3. Mickael Lamarque (F), KTM

  • 4. Landon Hartz (USA), Yamaha

  • 5. Noah Ferguson (AUS), Yamaha

  • 6. Jace Kessler (USA), Honda

  • 7. Paul Bloy (D), Triumph

  • 8. Clément Briatte (F), KTM

  • 9. Lane Shaw (USA), Honda

  • 10. Marcel Stauffer (A), KTM

  • 11. Jules Pietre (F), Yamaha

