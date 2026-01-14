Video: Kai Haase und JP Krämer beim Supercross Dortmund

Das Supercross Dortmund ist Geschichte und wieder einmal haben es die Veranstalter geschafft, dass die Westfalenhalle mit begeisterten Fans gefüllt war. Kai Haase, einer der besten deutschen Freestyler mit Supercross-Erfahrung, hat den Helm inzwischen zwar an den sprichwörtlichen Nagel gehängt, aber er hatte in Dortmund gleich mehrere Missionen. Kai moderierte die Freestyle-Shows, erklärte den Fans in der Halle die Tricks und heizte das Publikum an. Zwischendurch fand er Zeit, mit dem bekannten Tuning-Influencer JP Krämer (Jean Pierre Krämer), der auf seinem Youtube-Kanal fast 3 Millionen Follower hat, die Unterschiede zwischen Supercross, Motocross und Arenacross zu erklären. Der Kanal 'JP Performance' gilt als der erfolgreichste deutschsprachige YouTube-Kanal im Automobilsektor.

Werbung

Werbung

Weshalb, wieso, warum?

Welche Leistung hat ein Motocross-Bike, wie viele Gänge hat es und wie viele davon werden wofür verwendet? Was unterscheidet die Ducati von einer Yamaha? Warum war in Dortmund kein E-Crosser am Start? Weshalb hat ein Freestyle-Bike Griffmulden unter der Sitzbank und ausklappbare Hebel am Lenker und wie viel Gage bekommt eigentlich ein Freestyle-Motocrosser?

Wieviel kostet die KTM von Maximilian Spies?

Mit seinen 3 Millionen Abonnenten erreicht JP Krämer mit der Randsportart Supercross natürlich eine Klientel, die weit über die Motocross-Szene hinausgeht. Noah Ludwig erklärt zum Beispiel, dass er die komplette Strecke mit dem zweiten Gang absolviert und nur durch die Whoops im 3. Gang fährt. Maximilian Spies erläutert, dass der Motor seiner Becker Racing KTM 10 PS mehr als das Serienmotorrad hat und dass sein Bike mit diesem Tuning etwa 16.000 Euro kostet. Kai Haase erzählt, wie er auf die Idee kam, seinen legendären und bis dato einmaligen Steiger-Frontflip zu springen.

Nicht nur für Außenstehende

Die Doku ist unterhaltsam und nicht nur für Außenstehende interessant. Manchmal gehen wichtige Details zwar etwas unter, aber insgesamt können die Zuschauer interessante Einzelheiten über den Sport erfahren.

Werbung

Werbung