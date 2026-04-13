Alltagstaugliche KTM-Modelle mit 350 ccm - was steckt dahinter?

George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot.
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Dass KTM-Besitzer Bajaj, der für KTM die 390er Modelle baut, seinem Heimmarkt Indien besonderes Augenmerk widmet, hat nicht nur mit Lokalpatriotismus zu tun. Mit einer Bevölkerung von 1,477 Mia. ist Indien das bevölkerungsreichste Land und somit auch der Motorradmarkt mit dem grössten Potenzial der Welt.
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In diesem Markt werden Neumotorräder beim Verkauf mit einer Verbrauchssteuer namens Goods and Services Tax, kurz GST, belegt. Seit September 2025 werden Motorräder bis 350 ccm deutlich moderater besteuert im Vergleich zu hubraumstärkeren Maschinen. Konkret beträft der GST-Satz bis 350 ccm 18 % des Netto-Verkaufspreises, für Motorräder über 350 ccm beträgt der GST-Satz 40 %. Elektro-Motorräder werden mit einem GST-Satz von 5 % gefördert. Im konkreten und trotzdem noch hypothetischen Vergleich einer KTM 350 mit einer KTM 390, die beide 200.000 Rupien kosten (eine 350er wäre bei identischer Ausstattung nicht kostengünstiger zu produzieren) würde die GST-Steuer bei der 350er 36.000 Rupien betragen, bei der 390er 80.000 Rupien. In Euro würde die 350er den Käufer rund 2150 € kosten, die 390er 2550 €. 44.000 Rupien oder 400 € sind im preissensiblen indischen Markt ein Argument.
Ein neu entwickelter Motor hätte den Preisvorteil wieder zunichte gemacht. So deutet alles darauf hin, dass es sich bei diesen 350er KTM, die noch diesen Monat präsentiert werden könnten, um hubraumreduzierte 390er der neuesten Generation handelt, die erst kürzlich grundlegend überarbeitet wurde. Ob der Hub verkürzt oder die Bohrung verkleinert wurde (oder beides), um auf 349 ccm zu kommen, werden wir spätestens bei der Präsentation erfahren. Erwartet werden ein Sportmotorrad KTM RC350 eine Reise-Enduro 350 Adventure und ein Roadster 390 Duke erwartet. Ob es auch eine 350 Enduro und eine Supermoto namens 350 SMC R geben wird, darüber darf spekuliert werden.
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