Applaus: Zwei Schweizer für herausragendes Motorradsport-Engagement geehrt

Beim Kongress des Motorrad-Weltverbands FIM wurden die Schweizer Willy Läderach und Jean-Claude Schertenleib für ihr Wirken zugunsten des Sports mit einem Motorcycle Merit Diploma ausgezeichnet.

Rolf Lüthi

Von

Produkte

Promoter Willy LäderachPromoter Willy Läderach
Promoter Willy Läderach
Foto: Da Rin
Promoter Willy Läderach
© Da Rin

Der heute 85-jährige, immer noch aktive Willy Läderach hat in seinem Leben während rund 60 Jahren etwa 150 Motorradsport-Veranstaltungen der Sparten Motocross, Supermoto und Enduro organisiert. Seine größten Erfolge sind die Etablierung des Ostermontag-Motocross in seiner Heimatstadt Frauenfeld als Traditionsveranstaltung und die Rückkehr der Motocross-WM in die Schweiz.

Jean-Claude Schertenleib (66) schrieb seinen ersten Artikel zu einem Motorradrennen im Alter von 15 Jahren. Er arbeitet als Motorsport-Journalist für Tageszeitungen und Magazine, reiste mit der Motorrad-WM um die Welt und verfasste als Autor mehrere Bücher und Nachschlagewerke.

Beide Schweizer wurden vom Motorrad-Weltverband FIM mit dem Motorcycle Merit Diploma ausgezeichnet, welches an verdienstvolle Personen vergeben wird, die «Motorradsportveranstaltungen organisieren und außergewöhnliche Leistungen vollbringen».

