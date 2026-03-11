Armee-Motorrad aus Kanada: NorthForge Dispatch für den harten Einsatz

In der Welt der militärischen Mobilität bahnt sich eine lautlose Revolution an. Während die Streitkräfte bisher oft auf modifizierte Enduros setzten, geht das neu gegründete Unternehmen NorthForge einen Schritt weiter. Mit der Dispatch präsentieren die Kanadier eine Plattform, die von Grund auf als elektrisches ISR-Fahrzeug (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) konzipiert wurde. Damit folgen die Kanadier dem russischen Rüstungskonzern Kalashnikov, der bereits 2025 die ähnlich aufgebaute IZH Enduro vorstellte.

Bisherige Erfahrungen aus Konflikten wie in der Ukraine zeigten: Herkömmliche Motorräder sind zwar effektiv, aber oft zu laut, thermisch auffällig und mechanisch nicht robust genug für den jahrelangen Kriegseinsatz. Die NorthForge Dispatch setzt hier an. Dank des Elektroantriebs ist sie kaum zu hören und ist auch mit Wärmekameras und dergleichen schwer zu orten – ein entscheidender Vorteil, um von feindlichen Drohnen und Sensoren nicht entdeckt zu werden.

NorthForge streicht die Widerstandsfähigkeit der Dispatch heraus. Während Standard-Akkus bei extremer Kälte an Kapazität einbüssen, funktioniert das kanadische System (entwickelt von den Spezialisten bei SysNergie), ursprünglich für Navigationsbojen der Küstenwache entwickelt, zuverlässig bei Temperaturen von bis zu minus 35 Grad. Bei diesen Temperaturen funktionieren handelsübliche Enduros mit Verbrennungsmotor nicht mehr problemlos und störungsfrei.

Made in Canada: NorthForge Dispatch Foto: NorthForge Made in Canada: NorthForge Dispatch © NorthForge

Hinter dem Projekt steht kein Unbekannter: Das Design stammt aus der Feder von Michael Uhlarik. Der Branchen-Veteran blickt auf 26 Jahre Erfahrung bei Schwergewichten wie Yamaha, Piaggio und BRP zurück. Zusammen mit CEO Trevor Hayter verfolgt er ein „Asset-Light“-Modell. Statt eine eigene Fabrikation einzurichten, nutzt NorthForge ein Konsortium aus kanadischen High-Tech-Firmen für die Prototypenerstellung und Serienfertigung.

