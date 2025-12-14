Tragischer Unfall in Asien: ARRC-Pilot Awhin Sanjaya verstorben

Motorradpilot Awhin Sanjaya ist nach einem Rennunfall in seiner Heimat Indonesien verstorben. Die Asia Road Racing Championship (ARRC) bestätigte den Tod des indonesischen Piloten in einer offiziellen Stellungnahme und würdigte ihn als «geliebten Fahrer», der nicht nur auf der Strecke, sondern auch im Fahrerlager großen Respekt und Wertschätzung genoss.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, den 14. Dezember 2025, beim Finale des Sumatra Cup Prix (SCP) auf dem Zabaq National Circuit in Tanjung Jabung Timur in der Provinz Jambi. Sanjaya war dort in der Klasse Standard 125 cm³ Open 2-Stroke Duck am Start. Nach ersten Informationen kam es während eines intensiven Rennverlaufs zu einer Kollision mit einem anderen Fahrer. In der Folge stürzte Sanjaya und wurde mutmaßlich von nachfolgenden Motorrädern erfasst. Berichten zufolge löste sich dabei sein Helm, was die Schwere der Verletzungen zusätzlich verschärfte. Eine offizielle und detaillierte Unfallanalyse steht bislang noch aus.

Awhin Sanjaya galt als einer der talentiertesten Motorradrennfahrer Indonesiens. Der aus North Luwu in Süd-Sulawesi stammende Pilot begann seine Karriere früh und machte sich national wie international einen Namen. Besonders in Erinnerung bleibt seine Saison 2019, in der er als Vizechampion der ARRC-Klasse AP250 auf dem Podium stand. In dieser Zeit war Sanjaya Teil des Astra Honda Racing Teams (AHRT) und unterstrich dort sein Talent auf internationalem Niveau.

Beim SCP-Finale 2025 startete Sanjaya für das Team SWR Tuan Muda Catam Solid R22 Racetech BKRT Chans Racing. Neben zahlreichen nationalen Titeln wurde er für viele junge Fahrer in Indonesien zum Vorbild. Abseits der Strecke beschrieben ihn Weggefährten als ruhigen, bescheidenen Menschen mit stets freundlichem Auftreten.

Die Anteilnahme nach seinem Tod ist groß. Beileidsbekundungen überschwemmten soziale Netzwerke und Messenger-Gruppen der Rennszene. Auch der Regierungschef seiner Heimatregion, Andi Rahim, würdigte Sanjaya als außergewöhnliches Talent. Die ARRC erinnerte in ihrem Statement an einen leidenschaftlichen Rennfahrer, dessen positive Ausstrahlung und sportlicher Ehrgeiz bleibenden Eindruck hinterlassen haben.